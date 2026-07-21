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Csinos részvénypakettet adott el a spanyol bank milliárdos befektetője
Bank

Csinos részvénypakettet adott el a spanyol bank milliárdos befektetője

Portfolio
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1,56 százaléknyi részesedést, azaz meglévő tulajdonrésze csaknem felét értékesítette a Banco Sabadellben David Martinez, a spanyol hitelintézet egyik legnagyobb részvényese, aki tavaly távozott a bank igazgatóságából. Az eladásról a spanyol tőzsdefelügyelet adatai alapján számolt be a Reuters kedden.

A 1,558 százalékos részvénypakett eladása után Martinez Spanyolország negyedik legnagyobb bankjában továbbra is 1,937 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, amely

a hétfői záróárfolyamon számolva mintegy 300 millió eurót ér.

A tranzakció értékét, valamint a vevő vagy vevők kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Martinez volt a legnagyobb olyan magánrészvényes, aki jelezte, hogy elfogadja a nagyobb rivális, a BBVA által a Sabadellre indított ellenséges felvásárlási ajánlatot, ám ez a kísérlet végül kudarcba fulladt. Az igazgatóság többi tagja arra ösztönözte a részvényeseket, hogy utasítsák el a mintegy 17 milliárd eurós módosított ajánlatot, azzal érvelve, hogy az továbbra is alulértékeli a pénzintézetet.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Cristina Arias/Cover/Getty Images

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