Egyre nehezebb bekerülni a leggazdagabb magyarok klubjába, itt a friss lista

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A geopolitikai kockázatok, az olajársokk és az erősödő forint mellett is nőtt a magyar privátbanki vagyon az első félévben: a Portfolio friss privátbanki felmérése szerint június végén a magyar gazdagok számláin lévő összeg meghaladta a 13 600 milliárd forintot. A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, a legnagyobbat a Concorde és az Apelso vagyona nőtt, az egy privátbanki számlára eső vagyon mára közel 220 millió forintra duzzadt. A teljes szektor mindeközben mintegy 300 privátbanki számlát veszített, a limitek emelkednek, és kisebb mozgolódást látni a privátbankárok terepén is.

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Töretlenül emelkedik a privátbanki vagyon

Az idei első félévben sem csökkentek a geopolitikai kockázatok, az iráni háború okozta olajársokk egyértelműen otthagyta nyomát a tőkepiacokon, miközben az AI-részvények újabb erődemonstrációt tartottak és a kamatvárakozások újrakalibrálása sem maradt el. Itthon a BUX 26 százalékot erősödött, amit elsősorban a blue chipek koncentrált ralija hajtott, a választás utáni politikai kockázati prémium csökkenése pedig a forintnak is kedvezett.

Ezzel párhuzamosan a hazai privátbanki vagyon is emelkedni tudott, a Portfolio összesítése szerint június végén

a privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon meghaladta a 13 600 milliárd forintot, amely fél év alatt több mint 5%-os, egy év alatt pedig 12% feletti növekedést jelent.

Mindeközben a privátbanki ügyfélszámlák száma visszaesést mutat, 2026 első felében valamivel több mint 62 ezer ügyfélszámlát kezelt a szektor, ami 0,5%-os féléves és 2,4%-os éves visszaesés, nagyjából a 2024-es szinteket idézik a számok. A csökkenés persze nem olyan meglepő, ha a számok mögé nézünk: több olyan szolgáltató is volt az utóbbi időben, ahol a limitemelés és portfóliótisztítás a számlaszámok visszaesését eredményezte.

Ahogyan emelkedett a kezelt vagyon (és párhuzamosan csökkent a számlaszám), úgy nőtt az egy ügyfélszámlára eső vagyon is, ami június végén megközelítette a 220 millió forintot.

Szinte már trendszerű: egyre több szolgáltatónál lehetett megfigyelni a privátbanki belépési limit emelését. Idén eddig összességében

a Hold Alapkezelő emelte meg korábbi 120 milliós belépési limitjét 160 millióra,

emelte meg korábbi 120 milliós belépési limitjét 160 millióra, az OTP Private Banking is megemelte a digitális privátbank szolgáltatásának belépési küszöbét 20-ról 50 millióra,

is megemelte a digitális privátbank szolgáltatásának belépési küszöbét 20-ról 50 millióra, A Bank Gutmannál is váltakozik a küszöb, mivel az aktuális, forintban meghatározott limitet mindig az euró-forint árfolyama határozza meg (ezúttal forintban nézve csökkent).

A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott:

a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb jelenleg 355 millióval, ezt követi

fej-fej mellett az OTP kiemelt privátbanki szegmense és az Apelso 300 millióval, majd

a Hold Alapkezelő privátbanki szolgáltatása 160 millióval.

A legalacsonyabb belépési összeghatár így már nem az OTP Digitális Privát Bank ügyfeleinek van meghatározva a küszöbemelés után, hanem az SPB ügyfeleinek 40 millió forinttal.

Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet továbbra is a legmagasabb, 1,1 milliárd forintos átlagvagyonnal,

mögötte az Apelso Wealth Management a második 757 millió forinttal, majd a Concorde Értékpapír 637 millióval.

További érdekes adat, hogy most először minden privátbanki szolgáltató esetében meghaladta a 100 millió forintot az átlagvagyon, ami az ügyfélszámlák vagyonhoz képesti visszafogottabb emelkedése mellett egyértelműen a limitemelési trendnek tudható be.

Professional Investment Day 2026 Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között. Információ és jelentkezés

Fogyatkozó ügyfélszámlák

Ahogy korábban pedzegettük, az idei első félévben visszaesést mutat a privátbanki ügyfélszámlák száma, szektorszinten közel 300 privátbanki számla szűnt meg fél év alatt. Voltak persze olyan szolgáltatók, ahol nőni tudott a számlaszám,

a legkiugróbb növekedést az első félévben az Apelso Wealth Management mutatta fel , ahol közel 21%-kal bővült az ügyfélszám, bár a szám csalóka, hiszen a többi szolgáltatóhoz képest egy jóval alacsonyabb bázisról beszélünk.

, ahol közel 21%-kal bővült az ügyfélszám, bár a szám csalóka, hiszen a többi szolgáltatóhoz képest egy jóval alacsonyabb bázisról beszélünk. A második legnagyobb növekedést a Raiffeisen privátbanki ügyfélszáma mutatta fel fél év alatt több mint 11%-kal (itt érdemes megjegyezni, hogy a prémium banki oldalon folyó szegmentáció eredményeképp nagyobb ügyfél mozgás volt a privátbank irányába),

privátbanki ügyfélszáma mutatta fel fél év alatt több mint 11%-kal (itt érdemes megjegyezni, hogy a prémium banki oldalon folyó szegmentáció eredményeképp nagyobb ügyfél mozgás volt a privátbank irányába), ezt követően pedig az Erste ügyfélszám-növekedése jutott még fel a dobogóra közel 9%-os bővüléssel.

Csökkenést láthatunk ugyanakkor az OTP, az MBH, az SPB és a Concorde háza táján is, igaz, sok esetben ezeket a limitemelések és egyéb portfóliótisztítási lépések magyarázzák.

A legtöbb privátbanki ügyfélszámlával az OTP, a K&H és a Raiffeisen Private Banking hármasa rendelkezik.

A K&H esetében a május végi számok szerepelnek, a szolgáltató közlése alapján a Q2-es adatok még nem publikusak.

13 600 milliárd felett a privátbanki vagyon

A hazai tőzsde és a forint jó teljesítménye mellett a hazai privátbanki vagyon is emelkedni tudott az első félévben.

A legnagyobb arányú vagyonbővülést féléves összevetésben

ezúttal a Concorde produkálta több mint 14%-kal, mögötte

produkálta több mint 14%-kal, mögötte a második legnagyobb bővülést az Apelso Wealth Management mutatta fel több mint 13%-kal,

mutatta fel több mint 13%-kal, a harmadik helyen pedig a Hold Alapkezelő végzett közel 7%-kal.

A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, 3899 milliárd forinttal, vagyis elmondható, hogy a teljes privátbanki vagyon mintegy 29%-át az OTP kezeli a piacon.

Bár a pontos számát nem ismerjük, az MBH Private Banking nagy valószínűséggel most is a második helyen áll (a legutóbbi publikus adat tavaly év végi), a harmadik helyen pedig a K&H Private Banking végzett, 1557 milliárd forintos állománnyal.

További érdekesség, hogy folyamatosan nő a szolgáltatóknál azon ügyfelek aránya, akiknek vagyona meghaladja a 100 millió forintot. Ez részben természetesen összefügg a privátbankok limitemeléseivel is.

A Portfolio még januárban végzett egy nem reprezentatív felmérést olvasói körében, ahol arra is fény derült, hogy a 100 millió forint feletti vagyonok esetében az egyes befektetési lehetőségek mennyire elterjedtek:

Közelíti az 500 főt a privátbankárok száma

Az adatok szerint átlagosan mintegy 128 ügyfélszámla jut egy privátbanki tanácsadóra, a legtöbb ügyfélszámlával továbbra is a K&H-s privátbankároknak kell megküzdeniük, fejenként 214-gyel, a legkevésbé terhelt privátbankárok pedig a számok alapján az Apelso Wealth Managementnél lehetnek, ahol átlagosan 15 ügyfélszámla jut egy tanácsadóra. Mindez jól mutatja, milyen nagy teher van a bankárokon, gyakorlatilag

az iparágban lévő mintegy 13 600 milliárd forintos vagyonért 496 privátbankár felel szektorszinten.

Ez a szám az utóbbi időszakban kis mozgolódást mutat: bár a legtöbb szolgáltató stabilan tartotta a privátbankárai számát, voltak, akik növelni tudták bankáraik számát, ilyen volt például a Concorde, az Erste és az MBH (utóbbi esetben felülvizsgált adatok szerepelnek).

Miben tartják pénzüket a magyar gazdagok?

A friss adatok szerint egy átlagos privátbanki portfólió nagyjából 20%-ban tart részvényt, az elmúlt negyedévekben növekvő trendet lehet itt megfigyelni. Ettől még továbbra is a befektetési alapokban volt a legtöbb privátbanki vagyon 44%-kal, a kötvények csak a második helyet szerezték meg (21%). Érdemes megjegyezni, hogy a befektetési alapok sok esetben kötvény és részvény ETF-eket is jelentenek, tehát ezeken keresztül van tőzsdei és kötvénypiaci kitettségük a gazdagoknak.

Mindeközben az adatszolgáltatók számai alapján

a kezelt vagyon közel felét tartják a gazdagok forintban, az utóbbi negyedévben látványosan felülsúlyozták a hazai devizát.

Kiemelkednek még az eurós vagyonelemek 33%-kal, valamint a dollár 14%-kal.

Milyen vagyonbővülés jöhet?

Ha egyéves időtávot nézünk, láthatóan a szolgáltatók kissé visszafogottabb növekedésre számítanak a saját házuk táján a legutóbbi felmérés óta: többen vannak azok, akik 4-8% közötti vagyonbővülést várnak, de ennél optimistább véleményekkel is találkozhatunk. A piac egészének növekedése kapcsán nagyjából maradt a konszenzus, vagyis a 4-8% közötti teljesítmény.

Hároméves időtávon még tisztább képet kapunk a saját növekedési kilátásokat illetően, ez esetben is 4-8% közötti bővülés a leggyakoribb válasz. A piaci vagyont nézve is koncentrált a terep, itt szintén a 4-8% közötti vagyonnövekedés vezet.

Milyen kockázatok leselkednek a magyar privátbanki vagyonra?

Valamelyest enyhült a szektor kockázatokkal szembeni megélése, a mostani felmérésben ugyanis egyik tényező sem kapott 4-esnél magasabb átlagpontszámot az 5-ös skálán. A legfontosabbként ezúttal is a szabályozói és piaci környezetet jelölték meg, de sokaknál ott van a jelentős kockázati tényezők között

a pénz- és tőkepiaci környezet,

a magyar gazdaság általános helyzete, valamint

a hazai gazdaságpolitika.

A szabadszavas válaszok alapján

a geopolitikai kockázatok és azok gazdasági hatásai sok kérdést felvetnek, a nemzetközi konfliktusok mellett az energia- és olajárak alakulása, a tartós piaci volatilitás és stagflációs kockázatok is jelen vannak.

sok kérdést felvetnek, a nemzetközi konfliktusok mellett az energia- és olajárak alakulása, a tartós piaci volatilitás és stagflációs kockázatok is jelen vannak. Bizonytalanság övezi a válaszok alapján a hazai gazdaságpolitikai és szabályozói környezet is, hiszen változóban az adózási környezet (különösen vagyonadó, TBSZ, bizalmi vagyonkezelés/vagyonkezelési struktúrák), kérdések övezik a gazdaságpolitikai döntéseket, költségvetési helyzetet, és a választásokhoz kapcsolódó fiskális politikát.

is, hiszen változóban az adózási környezet (különösen vagyonadó, TBSZ, bizalmi vagyonkezelés/vagyonkezelési struktúrák), kérdések övezik a gazdaságpolitikai döntéseket, költségvetési helyzetet, és a választásokhoz kapcsolódó fiskális politikát. Vannak, akik szerint a családi vállalkozások és KKV-k jövedelmi helyzete romlik, és további kockázat a megtakarítások beruházásokba vagy fogyasztásba történő átcsoportosítása.

romlik, és további kockázat a megtakarítások beruházásokba vagy fogyasztásba történő átcsoportosítása. Folyik a privátbanki piac szerkezeti átalakulása is: egyre nagyobb teret nyernek a digitális szereplők és neobankok, változnak az ügyféligények a generációváltás következtében, és egyre erősebb a piaci verseny is.

is: egyre nagyobb teret nyernek a digitális szereplők és neobankok, változnak az ügyféligények a generációváltás következtében, és egyre erősebb a piaci verseny is. Ugyancsak fontos témakor a vagyontervezés és generációváltás, ezen belül is az öröklési és vagyonkezelési struktúrák szabályozásának szigorítása, a generációváltás támogatását szolgáló konstrukciók jövőbeli bizonytalansága.

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