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Figyelmeztető jelek: szigorítanak az európai bankok, hamarosan léphet az EKB
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Figyelmeztető jelek: szigorítanak az európai bankok, hamarosan léphet az EKB

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Az Európai Központi Bank kedden közzétett negyedéves hitelpiaci felmérése szerint az euróövezeti bankok a második negyedévben a geopolitikai bizonytalanságok miatt szigorítottak a hitelfeltételeken, és a jelenlegi negyedévben további szigorításra számítanak - írja a Reuters.

A jegybank monetáris politikai döntéseit megalapozó kutatás rámutat, hogy miközben a vállalati hitelek iránti kereslet élénkült,

a bankok a korábbinál nagyobb arányban utasították el a hitelkérelmeket.

A hitelfeltételek leginkább az olyan szektorokban szigorodtak, mint az autóipar és az energiaigényes feldolgozóipar.

Az EKB megállapítása szerint a szigorítás mögött továbbra is a gazdasági kilátásokat övező kockázatok, valamint a pénzintézetek csökkenő kockázatvállalási hajlandósága állnak, mivel a bankok kiemelten figyelnek a geopolitikai és energetikai folyamatokból eredő veszélyekre. A 159 legnagyobb európai bank megkérdezésével készült felmérés alapján a pénzintézetek 2026 harmadik negyedévében minden hitelkategóriában további szigorításra számítanak.

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Az eredmények lényegében egybecsengenek az EKB azon régóta hangoztatott álláspontjával, miszerint az iráni háború csak mérsékelten fogja visszafogni a gazdasági növekedést. Az euróövezet ugyanis nettó energiaimportőr, így az olajárak esetleges megugrása visszaveti a fogyasztást, és rontja a feldolgozóipar jövedelmezőségét.

Az EKB a héten szinte biztosan változatlanul hagyja az irányadó kamatokat, részben a gyenge gazdasági növekedés miatt. A legtöbb elemző azonban továbbra is szeptemberi kamatemelésre számít, mivel az iráni háború következtében megugró energiaárak 3 százalék közelébe emelték az inflációt, ami jelentősen meghaladja a jegybank 2 százalékos célját.

A lakáshitelek iránti kereslet már a második negyedévben is meredeken visszaesett, és a pénzintézetek a kereslet további csökkenését vetítik előre.

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