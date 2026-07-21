Jókora bankfúzió készülődik: fájó botrány után keresnek vevőt a problémás pénzintézetre

A brit Metro Bank egy mintegy kétmilliárd font értékű fúzió lehetőségét mérlegeli versenytársával, az Aldermore hitelintézettel, amelyet dél-afrikai tulajdonosa, a FirstRand a gépjárműhitelekhez kapcsolódó, tisztességtelen értékesítési botrány nyomán bocsátott áruba – írta a Sky News.

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A beszámolók szerint a Metro Bank még a folyamat korai szakaszában jár, de egyike azon érdeklődőknek, amelyek hivatalos ajánlattételt fontolgatnak a brit jelzáloghitelezéssel és vállalati hitelezéssel foglalkozó pénzintézetre. A Sky News korábban arról is beszámolt, hogy

a Lloyds Banking Group és a Shawbrook szintén mérlegeli az Aldermore felvásárlását.

A FirstRand még áprilisban jelentette be, hogy megválik az Aldermore-tól, miután a brit autófinanszírozási botrányhoz kapcsolódó, jelentős kártérítési kötelezettségek miatt 750 millió fontra kellett emelnie a céltartalékait. A dél-afrikai vállalatcsoport 2017-ben 1,1 milliárd fontért vásárolta meg a pénzintézetet, hogy az afrikai kontinensen túl is bővítse bevételi forrásait, valamint kiegészítse brit gépjárműhitelezési üzletágát, a MotoNovót.

A Metro Bank nem kívánta kommentálni a sajtóértesüléseket, az Aldermore és a FirstRand pedig nem reagált azonnal a megkeresésekre. A Metro Bank részvényárfolyama két százalékkal, 174,2 pennyre emelkedett a hír hatására.

Forrás: Reuters

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