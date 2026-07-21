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Kérdéseket vet fel az OTP legnagyobb akvizíciója a litván jegybank szerint
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Kérdéseket vet fel az OTP legnagyobb akvizíciója a litván jegybank szerint

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A litván jegybank, amely a bankfelügyeletet is betölti az országban, azt írta, „jogos kérdéseket” vet fel az, hogy az OTP Bank megvásárolja a balti országokban jelen lévő, észtországi székhelyű Luminor Bankot, mivel a magyar pénzintézet továbbra is jelen van Oroszországban – írja a Reuters.

Litvánia központi bankja még nem kapott semmilyen dokumentumot a tervezett tranzakcióval kapcsolatban… ugyanakkor az a tény, hogy a csoport Oroszországban működik, jogos kérdéseket vet fel

– válaszolta e-mailben a hírügynökségnek a litván jegybank szóvivője.

Hozzátette,

az Európai Központi Bank és az észt bankfelügyelet az ügyletről szóló döntés meghozatalakor konzultálni fog a litván és a lett szabályozó hatóságokkal.

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Az OTP Bank hétfőn jelentette be, hogy történelme legnagyobb akvizíciójaként megvásárolja a Luminor Bankot. Az ügyletről ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

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A litván közszolgálati LRT kedden oroszországi jelenlétéről kérdezte az OTP Bankot. A pénzintézet azt válaszolta, az ukrajnai háború kitörése után megvizsgálta az orosz piacról történő kivonulás lehetőségeit, de nem talált megvalósítható megoldást.

Az OTP szerint az orosz érdekeltség jelenlegi körülmények közötti értékesítése azt jelentené, hogy a banknak a leányvállalat piaci értékének mindössze körülbelül 5 százalékával megegyező árat kellene elfogadnia. Ez a bank érvelése alapján gyakorlatilag értékes vagyonelemek átadását jelentené az orosz gazdaságnak.

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Az OTP oroszországi tevékenysége kényes pont lehet a balti államok számára, amelyek Moszkva leghatározottabb ellenfeleiként ismertek a NATO-n és az EU-n belül.

Címlapkép forrása: Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images

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