Kiderült: nagyon jó áron vásárolhatott be az OTP

A DNB eladja a Luminorban meglévő részesedését az OTP-nek
A DNB Bank teljes tulajdonú leányvállalata, a DNB Baltic Invest megállapodott arról, hogy
eladja a Luminor Holdingban meglévő teljes, 19,95 százalékos részesedését az OTP Banknak.
A Luminor Holding a balti régió egyik meghatározó pénzügyi szereplőjének számító Luminor Bank százszázalékos tulajdonosa.
A Luminor 2017-ben jött létre a Nordea és a DNB balti érdekeltségeinek egyesítésével. A bank többségi tulajdonosa 2019 óta a Blackstone által kezelt magántőkealapok konzorciuma, miközben a DNB 19,95 százalékos részesedést tartott meg. A megállapodás értelmében az OTP a Luminor részvényeinek 100 százalékát vásárolja meg, az ellenértéket pedig a tranzakció lezárásakor, készpénzben fizeti ki. Az ügylet végrehajtásához még szükség van a hatósági engedélyek megszerzésére.
Fontos jelzés érkezett a vételárról
A Luminor-részesedést a DNB eddig részesedésértékelés, vagyis equity módszer alapján mutatta ki a beszámolójában. A norvég bank július 20-tól értékesítésre tartott eszközzé minősíti át a befektetést, és ezzel összefüggésben várhatóan mintegy egymilliárd norvég koronás számviteli veszteséget számol el 2026 harmadik negyedévében.
Ez nem azt jelenti, hogy a DNB ennyivel kevesebb készpénzt kap az OTP-től, hanem azt, hogy a részesedés várhatóan realizálható értéke alacsonyabb annál az összegnél, amelyen azt a bank eddig a könyveiben nyilvántartotta. Másként fogalmazva: a DNB Luminor-részesedésének könyv szerinti értéke mintegy egymilliárd norvég koronával haladhatja meg az eladásból várhatóan befolyó, költségekkel és egyéb korrekciókkal módosított összeget.
A Luminor saját tőkéje 2026 márciusának végén 1,7 milliárd euró volt. Értelmezésünk szerint a DNB által jelzett, mintegy 1 milliárd norvég koronás (azaz kb. 90 millió eurós) számviteli veszteség arra utalhat, hogy
a bank a Luminorban meglévő részesedését a saját könyveiben szereplő értéknél alacsonyabb nettó összeg mellett értékesíti.
Leegyszerűsítve: a részesedés könyv szerinti értéke – a várható eladási ár ≈ 1 milliárd norvég korona.
A pontos vételár azonban ebből nem számítható vissza, mivel a DNB nem közölte részesedésének könyv szerinti értékét, a végleges pénzügyi hatást pedig a záráskori korrekciók és a devizaárfolyamok is befolyásolhatják.
A DNB közlése szerint a Luminor 2025-ben 371 millió norvég koronával járult hozzá a bank nettó eredményéhez. A tranzakció lezárása ugyanakkor várhatóan mintegy 20 bázisponttal javítja a DNB elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatóját, vagyis a CET1-rátáját. Az értékesítés a DNB balti, közvetlen ügyfélkiszolgálással járó banki tevékenységeiből történő kivonulási stratégiájának utolsó lépése. A norvég bank szerint az ügylet tőkét szabadít fel, és támogatja a hatékonyabb tőkefelhasználást, valamint a fegyelmezett erőforrás-allokációt.
Reagálnak a befektetők
Az OTP történetének legnagyobb felvásárlására rendkívül pozitívan reagálnak a befektetők:
már 2,3 százalékos pluszban van a bank árfolyama.
Címlapkép forrása: Portfolio
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