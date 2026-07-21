OTP az LRT-nek: nem találtunk elfogadható megoldást az orosz piac elhagyására

Az OTP hétfőn jelentette be, hogy

megállapodott a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportjának számító Luminor felvásárlásáról.

A bankot a Blackstone által kezelt magántőkealapok konzorciumától és a norvég DNB Banktól veszi meg. A tranzakció lezárásához még meg kell szerezni a szükséges hatósági engedélyeket, és teljesülniük kell az ilyenkor szokásos egyéb feltételeknek is.

A friss tranzakció apropóján a litván közszolgálati médiaszolgáltató, az LRT az oroszországi operációjáról kérdezte az OTP-t; mint ismert, a bank mintegy kétmillió aktív oroszországi ügyféllel rendelkezik, piaci részesedése körülbelül 0,3 százalék, szolgáltatásai pedig nagyjából 800 helyszínen érhetők el.

A kérdésekre válaszolva az OTP azt közölte, hogy a háború kezdete után megvizsgálta az orosz piacról történő kivonulás lehetőségeit, de nem talált megvalósítható megoldást.

Más nyugati bankokhoz hasonlóan nem sikerült olyan megoldást találnunk, amely egyszerre lenne jogilag, erkölcsileg és gazdaságilag elfogadható

– közölte a bank az LRT-vel.

Az OTP szerint az orosz érdekeltség jelenlegi körülmények közötti értékesítése azt jelentené, hogy

a banknak a leányvállalat piaci értékének mindössze körülbelül 5 százalékával megegyező árat kellene elfogadnia.

Ez a bank érvelése alapján gyakorlatilag értékes vagyonelemek átadását jelentené az orosz gazdaságnak.

A magyar pénzintézet közlése szerint ugyanakkor igyekezett csökkenteni oroszországi kitettségét. Ennek részeként

leállította az újabb tőkejuttatásokat orosz leánybankja számára,

megszüntette a csoporton belüli finanszírozást,

és osztalékfizetéseken keresztül a tőke jelentős részét kivonta az országból.

Címlapkép forrása: Portfolio