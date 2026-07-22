Az Erste vezetőivel tárgyalt Varga Mihály, "komoly vállalásokat tett" a bankcsoport

Varga Mihály jegybankelnök az Erste Group vezetőjével, Peter Bosekkel és az Erste magyarországi elnök-vezérigazgatójával, Jelasity Radovánnal tárgyalt az együttműködési lehetőségekről. A megbeszélésen részt vett az MNB két alelnöke is. Varga közlése szerint az Erste komoly vállalásokat tett Magyarország irányába.

"Az együttműködés lehetőségeit felmérő, hasznos és informatív megbeszélést folytattunk az Erste Group Bank AG vezetőjével, Peter Bosek úrral, valamint Jelasity Radován elnök-vezérigazgató úrral, a magyarországi Erste Bankcsoport vezetőjével" - írja közösségi oldalán Varga Mihály.

A jegybankelnök azt is elárulta:

"az Erste komoly vállalásokat tett Magyarország irányába, többek között a pénzügyi képzés és tudatosság területén is",

de ezen túlmenően nem részletezte a vállalásokat.

A fotókon Varga oldalán feltűnik Kurali Zoltán, az MNB monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős alelnöke, valamint Sipos-Tompa Levente, az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos