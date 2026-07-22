Hirtelen ellepték az ügyészek a híres bank központi irodáját: milliárdos adócsalást követhettek el a botrányos pénzügyi trükközéssel Németországban

A német hatóságok szerdán házkutatást tartottak a Deutsche Bank frankfurti központjában egy feltételezett adócsalási ügy miatt – számolt be a Die Welt és több más sajtóorgánum.

A pénzintézet megerősítette, hogy a düsseldorfi ügyészség munkatársai megjelentek az irodáiban. A tájékoztatás szerint a vizsgálat a Postbank leányvállalatánál 2008 és 2010 között lebonyolított tranzakciókhoz kapcsolódik. A bank hangsúlyozta, hogy az ügyben érintett harmadik félként teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, de további részleteket nem kívánt közölni. A düsseldorfi ügyészség egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Sajtóértesülések szerint a nyomozás az úgynevezett cum-cum ügyletekhez kapcsolódik. A német pénzügyi felügyelet, a BaFin a múlt héten közölte, hogy egy felmérés szerint a német pénzügyi cégek szerepe ezekben a konstrukciókban, valamint a kapcsolódó cum-ex tranzakciókban

mintegy 7 milliárd euróba kerülhet az ágazatnak.

Ezeknek a konstrukcióknak a lényege a német vállalatok részvényeivel való kereskedés volt az osztalékfizetési napok környékén, amit a hatóságok adócsalásnak minősítenek. Az ügyletek a pénzügyi válság idején virágoztak, és a becslések szerint milliárdos összegeket vontak el a költségvetésből. Az évek óta tartó hatósági fellépés célja ennek az elmaradt adóbevételnek a visszaszerzése.

A cum-cum és a cum-ex az osztalékfizetés időpontja köré szervezett részvény- és adókonstrukciók voltak, amelyek az osztalék után levont forrásadóhoz kapcsolódtak. Több európai országban megjelentek, de különösen Németországban váltak ismertté. A cum-ex ügyletekben a részvényekkel még osztalékjoggal kereskedtek, miközben az elszámolás gyakran már az osztalékleválás után történt. A short ügyletekkel és értékpapír-kölcsönzéssel kombinált konstrukciók kihasználták az elszámolási és adóigazolási rendszer sajátosságait, így ugyanahhoz az egyszer levont forrásadóhoz több beszámítási vagy visszatérítési igény kapcsolódhatott; egyes változatokban pedig olyan igény is keletkezhetett, amely mögött nem állt megfelelő tényleges adólevonás.



A cum-cum ügyletekben ezzel szemben egy jellemzően külföldi részvénytulajdonos, amely nem vagy csak korlátozottan igényelhette volna vissza a forrásadót, az osztalékfizetés előtt ideiglenesen eladta vagy kölcsönadta részvényeit egy kedvezőbb adóhelyzetű belföldi szereplőnek. Ez kapta meg az osztalékot, majd beszámította vagy visszaigényelte a levont adót, a részvényeket pedig később visszaadta. Míg tehát a cum-ex ugyanahhoz az adólevonáshoz több jogosulatlan igényt kapcsolt, a cum-cum célja az volt, hogy a részvényeket az osztalékfizetés idejére kedvezőbb adópozíciójú szereplőhöz helyezze át.

Forrás: Reuters

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