  • Megjelenítés
Hirtelen ellepték az ügyészek a híres bank központi irodáját: milliárdos adócsalást követhettek el a botrányos pénzügyi trükközéssel Németországban
Bank

Hirtelen ellepték az ügyészek a híres bank központi irodáját: milliárdos adócsalást követhettek el a botrányos pénzügyi trükközéssel Németországban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A német hatóságok szerdán házkutatást tartottak a Deutsche Bank frankfurti központjában egy feltételezett adócsalási ügy miatt – számolt be a Die Welt és több más sajtóorgánum.

A pénzintézet megerősítette, hogy a düsseldorfi ügyészség munkatársai megjelentek az irodáiban. A tájékoztatás szerint a vizsgálat a Postbank leányvállalatánál 2008 és 2010 között lebonyolított tranzakciókhoz kapcsolódik. A bank hangsúlyozta, hogy az ügyben érintett harmadik félként teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, de további részleteket nem kívánt közölni. A düsseldorfi ügyészség egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Sajtóértesülések szerint a nyomozás az úgynevezett cum-cum ügyletekhez kapcsolódik. A német pénzügyi felügyelet, a BaFin a múlt héten közölte, hogy egy felmérés szerint a német pénzügyi cégek szerepe ezekben a konstrukciókban, valamint a kapcsolódó cum-ex tranzakciókban

mintegy 7 milliárd euróba kerülhet az ágazatnak.

Ezeknek a konstrukcióknak a lényege a német vállalatok részvényeivel való kereskedés volt az osztalékfizetési napok környékén, amit a hatóságok adócsalásnak minősítenek. Az ügyletek a pénzügyi válság idején virágoztak, és a becslések szerint milliárdos összegeket vontak el a költségvetésből. Az évek óta tartó hatósági fellépés célja ennek az elmaradt adóbevételnek a visszaszerzése.

Még több Bank

Minden eddiginél magasabb célárak érkeztek az OTP-re!

Kérdéseket vet fel az OTP legnagyobb akvizíciója a litván jegybank szerint

Csinos részvénypakettet adott el a spanyol bank milliárdos befektetője

A cum-cum és a cum-ex az osztalékfizetés időpontja köré szervezett részvény- és adókonstrukciók voltak, amelyek az osztalék után levont forrásadóhoz kapcsolódtak. Több európai országban megjelentek, de különösen Németországban váltak ismertté. A cum-ex ügyletekben a részvényekkel még osztalékjoggal kereskedtek, miközben az elszámolás gyakran már az osztalékleválás után történt. A short ügyletekkel és értékpapír-kölcsönzéssel kombinált konstrukciók kihasználták az elszámolási és adóigazolási rendszer sajátosságait, így ugyanahhoz az egyszer levont forrásadóhoz több beszámítási vagy visszatérítési igény kapcsolódhatott; egyes változatokban pedig olyan igény is keletkezhetett, amely mögött nem állt megfelelő tényleges adólevonás.

A cum-cum ügyletekben ezzel szemben egy jellemzően külföldi részvénytulajdonos, amely nem vagy csak korlátozottan igényelhette volna vissza a forrásadót, az osztalékfizetés előtt ideiglenesen eladta vagy kölcsönadta részvényeit egy kedvezőbb adóhelyzetű belföldi szereplőnek. Ez kapta meg az osztalékot, majd beszámította vagy visszaigényelte a levont adót, a részvényeket pedig később visszaadta. Míg tehát a cum-ex ugyanahhoz az adólevonáshoz több jogosulatlan igényt kapcsolt, a cum-cum célja az volt, hogy a részvényeket az osztalékfizetés idejére kedvezőbb adópozíciójú szereplőhöz helyezze át.

Kapcsolódó cikkünk

Eurómilliárdokat vesztettek a pénzintézetek a gigantikus német adócsalássorozatban

Adócsalási botrány az európai bankoknál: hatalmas összeget fizetnek be Franciaországnak

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megindult a folyamat, amitől sokan rettegtek: új atomhatalom felemelkedését segítheti az Egyesült Államok
Jön az újabb hőhullám: szinte hihetetlen forróságot jelez az egyik előrejelzés
Kérdéseket vet fel az OTP legnagyobb akvizíciója a litván jegybank szerint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility