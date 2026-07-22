Minden eddiginél magasabb célárak érkeztek az OTP-re!

Hétfőn történelmének legnagyobb akvizícióját jelentette be az OTP. A Luminor felvásárlásával a balti országokba is beteszi a lábát a magyar bankcsoport, erre pedig sorban reagálnak az elemzők: két nagyon magas célár is érkezett.

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, az OTP Bank eddigi legnagyobb akvizícióját hajtja végre a Luminor felvásárlásával.

A bank bejelentésére sorra reagálnak az elemzők is,

most pedig minden eddiginél magasabb célárak érkeztek a bankrészvényre.