Minden eddiginél magasabb célárak érkeztek az OTP-re!

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, az OTP Bank eddigi legnagyobb akvizícióját hajtja végre a Luminor felvásárlásával.
A bank bejelentésére sorra reagálnak az elemzők is,
most pedig minden eddiginél magasabb célárak érkeztek a bankrészvényre.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés