Bejelentette a bankvezér: engedményekre is hajlandó lenne, hogy megszerezze a kiszemelt prédát

Az olasz nagybank 2024-ben szerezte meg első részesedését a Commerzbankban - ezt a lépést a német kabinet korábban ellenségesnek minősítette, és kiállt a hitelintézet önállóságának megőrzése mellett. Friedrich Merz kancellár a közelmúltban ugyanakkor jelezte, hogy a kormány nem akadályozta meg a felvásárlást, és a jövőben sem tesz így, miközben a pénzügyminisztériumhoz közel álló források szerint a tárca először a két bank közötti tárgyalások alakulását szeretné látni.

A német állam a 2009-es mentőcsomag óta még mindig 12 százalékos részesedéssel rendelkezik a Commerzbankban.

Ezt a pakettet a UniCreditnek meg kell vásárolnia ahhoz, hogy a Commerzbankot egyesíthesse saját németországi leányvállalatával, a HVB-vel.

Orcel szerint kedvező helyzetet teremt, hogy mivel a Commerzbank eddig elzárkózott az egyeztetéstől, az olasz banknak sem kellett engedményeket tennie. "Gyakorlatilag anélkül szereztünk irányítást, hogy engedményeket adtunk volna, ahogyan az egy tranzakcióban általában szokás. Most tehát meglehetősen nyitottak vagyunk" – fogalmazott. Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója többször is hangsúlyozta, hogy személyesen jelezte tárgyalási készségét, és a felvásárlás feltételeinek tükrözniük kell Németország súlyát a leendő csoporton belül.

Sascha Uebel, a Commerzbank alelnöke és az üzemi tanács elnöke viszont bírálta a UniCreditet, amiért közvetlenül a munkavállalói képviselőkhöz fordult. Kiemelte, hogy a társasági jog szerint a menedzsment feladata dönteni arról, mi történik egy vállalatnál.

A UniCredit negyedéves adózott eredménye a csökkenő költségeknek és az erős nettó díj- és jutalékbevételeknek köszönhetően 2,9 milliárd euróra emelkedett, ami némileg meghaladta az elemzői várakozásokat. A bank 2026-ra immár jócskán 11 milliárd euró feletti profitra számít, amely 2028-ra jóval 13 milliárd euró fölé is emelkedhet – mindezt az integrációs költségek és a Commerzbank teljes konszolidációja nélkül kalkulálva. A tervezett 4,75 milliárd eurós saját részvény-visszavásárlási program törlésével a UniCredit idén 13 százalékon tartja elsődleges tőkemegfelelési mutatóját, annak ellenére is, hogy a Commerzbank konszolidációja terheli a mérleget.

Az UniCredit friss gyorsjelentésének tartalmát az alábbi cikkünkben mutattuk be részletesen:

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