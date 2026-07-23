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Jelentett az UniCredit: rekord profittal zárta a félévet, karnyújtásnyira a Commerzbank feletti hatalomátvétel
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Jelentett az UniCredit: rekord profittal zárta a félévet, karnyújtásnyira a Commerzbank feletti hatalomátvétel

Portfolio
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Olaszország második legnagyobb bankja, az UniCredit a vártnál kedvezőbb féléves eredményről számolt be csütörtökön, és némileg javította a 2026-os kilátásait is. A pénzintézet közölte, hogy a Commerzbankba fektetett tőkéjén 15 százalékos megtérüléssel számol.

Ez az érték meghaladja azt a hozamot, amelyet a pénzintézet a tervezett, 4,75 milliárd eurós (mintegy 5,43 milliárd dolláros) saját részvény-visszavásárlási programtól várt. Ezt a programot az UniCredit korábban már felfüggesztette a Commerzbankra tett felvásárlási ajánlatának lezárultáig, most pedig végleg törölte.

Az UniCredit először 2024-ben szerzett részesedést a Commerzbankban, ami komoly ellenállást váltott ki Németországban.

Az olasz bank idén májusban tett vételi ajánlatot, amellyel ebben a hónapban a német versenytárs részvénytőkéjének 48 százalékát szerezte meg.

A második negyedévben az UniCredit 2,9 milliárd eurós nettó nyereséget ért el, ami meghaladta a bank által összegyűjtött elemzői várakozásokban szereplő 2,8 milliárd eurós konszenzust. A bank az idei évre vonatkozó profitcélját is megemelte: 2026-ban már jóval 11 milliárd euró feletti nettó nyereséggel számol, az integrációs költségek nélkül pedig nagyjából 11,5 milliárd eurós eredményt vár.

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A gyorsjelentés további részletei:

  • Az UniCredit szerint a második negyedéves bevétel 6,5 milliárd euróra nőtt, ami éves alapon 7 százalékos bővülést jelent. Az egyszeri kereskedési tétel nélkül a növekedés 11 százalék lett volna.
  • Az első féléves nettó nyereség 6,3 milliárd euró volt, ami éves összevetésben 3 százalékos, kiigazított alapon pedig 24 százalékos növekedést jelent.
  • A díj- és jutalékbevételek, valamint a nettó biztosítási eredmény különösen erősen teljesítettek: ezek együtt 14 százalékkal nőttek éves alapon.
  • A nettó kamatbevétel negyedéves alapon gyorsult, miközben a bank szerint a hitelek és a betétek állománya 8 százalékkal bővült.
  • A kockázati költség az első félévben 17 bázispont volt, vagyis továbbra is a bank célsávján belül maradt. Az UniCredit emellett 1,6 milliárd eurónyi tartalékot emelt ki a gazdasági ciklus esetleges romlására készülve.
  • A működési költségek éves alapon 1 százalékkal csökkentek, miközben a bank továbbra is beruház a technológiába, a digitalizációba és a mesterséges intelligenciára épülő megoldásokba.
  • A költség-bevétel arány az első félévben 34 százalékra javult, amit a bank továbbra is szektorszinten kiemelkedő hatékonysági mutatónak tart.
  • A CET1 tőkemegfelelési mutató a második negyedév végén 14,3 százalék volt, a Commerzbank-pozícióhoz kapcsolódó átmeneti hatások kiszűrésével és a dán kompromisszum figyelembevételével pro forma alapon 15 százalék.
  • A bank az első félévben 4,7 milliárd eurónyi részvényesi juttatást halmozott fel, az évközi készpénzes osztalékot pedig mintegy 2,8 milliárd euróra tervezi.
  • Az UniCredit a hosszabb távú céljait is javította: a bank 2028-ra már jóval 13 milliárd euró feletti, 2030-ra pedig jóval 15 milliárd euró feletti nettó nyereséget céloz meg, még a Commerzbank teljes konszolidációja előtt.

Andrea Orcel vezérigazgató kiemelte, hogy

az UniCredit történetének legjobb első féléves működési eredményét érte el,

miközben a bank egyszerre tudott növekedni, javítani a hatékonyságán és erős tőkehelyzetet fenntartani. A Commerzbankkal kapcsolatban a bankvezetés azt hangsúlyozta, hogy a befektetés egyre inkább stratégiai tranzakcióvá válik, amely az UniCredit szerint érdemben javíthatja a növekedési pályát, a részvényesi kifizetéseket és az egy részvényre jutó mutatókat.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

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