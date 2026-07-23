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Kemény döntést hozott az európai bankóriás: mesterséges intelligenciával vágná meg a költségeket
Bank

Kemény döntést hozott az európai bankóriás: mesterséges intelligenciával vágná meg a költségeket

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A BNP Paribas olaszországi leányvállalatánál működő szakszervezetek tárgyalásokat kezdtek a bank vezetésével annak érdekében, hogy a következő hónapokban bemutatandó új stratégiai terv olaszországi intézkedései tiszteletben tartsák a munkavállalók érdekeit és védelmét – közölte az egyik szakszervezeti vezető. A vezérigazgató célja a költségcsökkentés: szerinte a bank a hatékonyságjavító intézkedésekkel akár 50 százalék körüli költség-bevétel arányt is elérhet.

A mérlegfőösszeg alapján az eurózóna legnagyobb bankjának számító BNP Paribas novemberben mutatja be a 2030-ig szóló, új négyéves stratégiáját. A francia pénzintézet a februári éves gyorsjelentésében a 2028-ra kitűzött költség-bevétel arányra vonatkozó célszámát 58 százalékról 56 százalék alá csökkentette, szemben az egy évvel korábbi 61 százalékkal.

Az Olaszországban zajló egyeztetések célja a lakossági banki üzletág átalakítása és a jövedelmezőbb ügyfélszegmensekre való fókuszálás, miközben a pénzintézet előtérbe helyezi a vállalati és befektetési banki tevékenységet, valamint a nagyvállalati és privátbanki ügyfeleket – mondta Gianluca Ceriani, a UNISIN/CONFSAL szakszervezet képviselője.

A BNP Paribas rendkívül ambiciózus célokat tűzött ki a jövedelmezőség és a költségek terén. Kulcsfontosságú, hogy ezek a törekvések a munkavállalók védelmével összhangban valósuljanak meg, ezért fokozottan figyelnünk kell a részletekre

– fogalmazott Ceriani, aki június óta a bank mintegy 132 ezer dolgozóját képviselő Európai Üzemi Tanács helyettes főtitkára.

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A bank stratégiáját ismerő forrás szerint a tervezett változtatások nem járnak majd a BNP olaszországi jelenlétének szűkítésével. Ceriani ugyanakkor rámutatott, hogy a BNP Paribas olaszországi munkatársainak létszáma az utóbbi években gyorsabb ütemben csökkent, mint Európa más országaiban. Ennek oka, hogy bizonyos tevékenységeket regionális központokba vontak össze, másokat pedig kiszerveztek, bár a szakszervezeteknek néhány esetben sikerült megakadályozniuk ezeket a lépéseket.

A francia BNP Paribas az olasz BNL bank 2006-os akvizíciója óta van jelen az országban. A francia rivális Crédit Agricole-tól eltérően – amelynek Olaszország a legfontosabb külföldi piaca – a BNP nem bővítette tovább a piaci részesedését újabb felvásárlásokkal. Ceriani adatai szerint a BNP Paribas Italia tavaly év végén 15 724 munkatársat foglalkoztatott, ami mintegy ötödével kevesebb a 2018-as létszámnál. Ezzel szemben ugyanebben az időszakban az Európai Üzemi Tanács által képviselt 22 országban összesen mindössze 7 százalékkal csökkent az alkalmazotti létszám.

Jean-Laurent Bonnafé vezérigazgató szerint a bank a hatékonyságjavító intézkedések fokozásával idővel akár 50 százalék körüli költség-bevétel arányt is elérhet.

A javulás üteme 2027-től évi mintegy két százalékpontra gyorsulhat, amelyet egy átfogóbb költségcsökkentési program, a mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazása, valamint a szervezeti felépítés egyszerűsítése támogat majd.

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Forrás: Reuters

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