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Megszólalt a hitelminősítő az OTP nagybevásárlásáról
Bank

Megszólalt a hitelminősítő az OTP nagybevásárlásáról

MTI
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Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról az OTP Bank hosszú lekötésű, forintban és devizában vezetett betétállományának osztályzataira érvényes kilátást a Moody's Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő a csütörtökön Londonban bejelentett lépést elsősorban azzal indokolta, hogy az OTP a minap megállapodásra jutott a Luminor Holding 100 százalékának megvásárlásáról.

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A Moody's kiemeli, hogy a Luminor Holding a Luminor Bank - a lett és a litván piacon működő harmadik, illetve az észt piacon jelen lévő negyedik legnagyobb pénzintézet - anyavállalata. A hitelminősítő számításai szerint az akvizíció nyomán

az OTP eszközállománya hozzávetőleg 13 százalékkal bővül, és 50 százalék közelébe emelkedik euróövezeti eszközkitettsége a jelenlegi 40 százalék körüli szintről.

Címlapkép forrása: Portfolio

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