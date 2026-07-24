Az olasz fél kitartóan támadott, a német fél megadta magát: itt a fordulópont Európa legádázabb banki küzdelmében

A Commerzbank bejelentette, hogy tárgyalásokat kezd az UniCredittel, ezzel véget vetve a hosszú ideje óta tartó ellenállásnak, amellyel az olasz bank felvásárlási kísérletét igyekezett elhárítani. A német pénzintézet vezetése láthatóan belátta, hogy a nemkívánatosnak tartott akvizíciós törekvésekkel szemben egyre szűkebb mozgástere maradt.

Jens Weidmann, a Commerzbank elnöke szerint azért van szükség konstruktív tárgyalásokra, mert az olasz bank már jelentős részesedéssel rendelkezik a tulajdonosi szerkezetben.

A megbeszélések célja egy olyan keretrendszer kialakítása, amely a részvényesek és a munkavállalók érdekeit egyaránt szolgálja.

Weidmann nem titkolta, hogy sajnálja a fejleményeket, és a bank vezetése más forgatókönyvnek örült volna jobban. Ugyanakkor egyértelművé tette, hogy aligha maradt más választásuk, mint az UniCredittel való egyeztetés.

"Konstruktív tárgyalásokat kell folytatnunk, hogy meghatározzuk a legfontosabb paramétereket a munkatársak, a részvényesek és a bank ügyfelei számára" – fogalmazott az elnök. Weidmann hozzátette, hogy mostantól mindenkinek "felnőttként" kell viselkednie, hiszen ezek az egyeztetések az UniCredit érdekében is állnak, és nem lesz lehetőség berlini kerülőutakra.

Forrás: Reuters

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