  • Megjelenítés
Az olasz fél kitartóan támadott, a német fél megadta magát: itt a fordulópont Európa legádázabb banki küzdelmében
Bank

Az olasz fél kitartóan támadott, a német fél megadta magát: itt a fordulópont Európa legádázabb banki küzdelmében

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Commerzbank bejelentette, hogy tárgyalásokat kezd az UniCredittel, ezzel véget vetve a hosszú ideje óta tartó ellenállásnak, amellyel az olasz bank felvásárlási kísérletét igyekezett elhárítani. A német pénzintézet vezetése láthatóan belátta, hogy a nemkívánatosnak tartott akvizíciós törekvésekkel szemben egyre szűkebb mozgástere maradt.

Jens Weidmann, a Commerzbank elnöke szerint azért van szükség konstruktív tárgyalásokra, mert az olasz bank már jelentős részesedéssel rendelkezik a tulajdonosi szerkezetben.

A megbeszélések célja egy olyan keretrendszer kialakítása, amely a részvényesek és a munkavállalók érdekeit egyaránt szolgálja.

Weidmann nem titkolta, hogy sajnálja a fejleményeket, és a bank vezetése más forgatókönyvnek örült volna jobban. Ugyanakkor egyértelművé tette, hogy aligha maradt más választásuk, mint az UniCredittel való egyeztetés.

"Konstruktív tárgyalásokat kell folytatnunk, hogy meghatározzuk a legfontosabb paramétereket a munkatársak, a részvényesek és a bank ügyfelei számára" – fogalmazott az elnök. Weidmann hozzátette, hogy mostantól mindenkinek "felnőttként" kell viselkednie, hiszen ezek az egyeztetések az UniCredit érdekében is állnak, és nem lesz lehetőség berlini kerülőutakra.

Még több Bank

Kimerítette 60 milliárd forintos részvény-visszavásárlási keretét az OTP

Kritikus döntés előtt az az európai jegybank: eurómilliárdokat bukhatnak a kereskedelmi bankok

Megszólalt a hitelminősítő az OTP nagybevásárlásáról

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette a bankvezér: engedményekre is hajlandó lenne, hogy megszerezze a kiszemelt prédát

Jelentett az UniCredit: rekordprofittal zárta a félévet, karnyújtásnyira a Commerzbank feletti hatalomátvétel

Küszöbön az UniCredit hatalomátvétele a Commerzbank felett, a német kancellár sem akarja megakadályozni

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Andreas Arnold/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Már leállt a gázolaj-értékesítés több magyar benzinkúton – Bajba kerültek a független kutak
Már lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
Megszólalt a hitelminősítő az OTP nagybevásárlásáról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility