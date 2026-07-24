Kimerítette 60 milliárd forintos részvény-visszavásárlási keretét az OTP

Az OTP április 14-én kapta kézhez az MNB egyedi engedélyét, amely alapján 2026 végéig összesen 60 milliárd forint értékben vásárolhatott vissza elsődleges alapvető tőkeinstrumentumokat, vagyis saját részvényeket.
Az engedélyben meghatározott limit július 23-án teljesült, így a bank jóval az év végi határidő előtt kimerítette a rendelkezésére álló keretet.
A tényleges vásárlások május második felében kezdődtek, az engedélyezett összeg döntő részét nagyjából két hónap alatt költötte el a bank.
Az OTP honlapján elérhető legutóbbi, július 22-i adat szerint a bankcsoport 16,15 millió saját részvénnyel rendelkezett, ami a teljes részvényállomány 5,77 százalékának felelt meg. Ebben ugyanakkor nem kizárólag a most lezárult programban megvásárolt papírok szerepelnek, az állományt a javadalmazási programokhoz kapcsolódó tranzakciók is módosítják.
A saját részvények visszavásárlása az osztalék mellett a részvényesi javadalmazás másik fontos eszköze. A program közvetlen keresletet teremt a részvények iránt, a társaság tulajdonában lévő papírok után pedig nem jár osztalék és szavazati jog. Amennyiben a részvényeket később bevonják, csökken a forgalomban lévő állomány, ami változatlan eredmény mellett növeli az egy részvényre jutó profitot.
A tavalyi eredmény után idén már 300 milliárd forint osztalékot fizetett ki az OTP. A most lezárt programmal együtt így az idei osztalék és részvény-visszavásárlás együttes összege elérte a 360 milliárd forintot.
A bejelentés néhány nappal azután érkezett, hogy az OTP történetének legnagyobb akvizíciójáról állapodott meg: a bank megvásárolja a balti térség harmadik legnagyobb bankcsoportját, a Luminort. A tranzakcióval az OTP eszközállománya több mint 10 százalékkal nőhet, működése pedig már 14 országra terjedhet ki. A vételárat nem hozták nyilvánosságra, az ügylet lezárásához pedig még meg kell szerezni a szükséges hatósági engedélyeket.
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