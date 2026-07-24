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Kritikus döntés előtt az az európai jegybank: eurómilliárdokat bukhatnak a kereskedelmi bankok
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Kritikus döntés előtt az az európai jegybank: eurómilliárdokat bukhatnak a kereskedelmi bankok

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Az Európai Központi Bank megvitatja a kereskedelmi bankok kötelező tartalékrátájának emelését – jelentette be Christine Lagarde, az intézmény elnöke csütörtökön. A lépés csökkentené az EKB kiadásait, és mérsékelné több tagállami jegybank veszteségeit.

Lagarde elmondta, hogy a csütörtöki kamatdöntő ülésen – amelyen a döntéshozók változatlanul hagyták az irányadó kamatokat – még nem tárgyalták ezt a kérdést, ám a téma a jövőben biztosan napirendre kerül. Az elnök a szokásos sajtótájékoztatón megerősítette, hogy bár a Kormányzótanács most nem foglalkozott a kötelező tartalékrátával, ez nem jelenti azt, hogy a jövőben elvetnék a felvetést, így a kérdés továbbra is terítéken marad.

A Reuters hírügynökség értesülései szerint

az EKB megkétszerezné azt az összeget, amelyet a hitelintézeteknek kamatmentes számlán kell tartaniuk az esetleges likviditási problémák kezelésére.

Ez az intézkedés mérsékelné azt a kamatbevételt, amelyet a kereskedelmi bankok a nemzeti jegybankoktól kapnak. A források alapján a döntés ősszel várható.

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A kereskedelmi bankoknak jelenleg a betétállományuk és bizonyos rövid lejáratú kötelezettségeik 1 százalékát kell kötelező tartalékként a jegybanknál elhelyezniük. Ha ezt a rátát 2 százalékra emelnék, az az EKB és az eurórendszer 21 nemzeti jegybankja számára évente közel 4 milliárd eurós megtakarítást eredményezne a Reuters számításai szerint.

Az intézkedés segítene rendezni a jegybanki veszteségek politikailag is érzékeny kérdését, amely több euróövezeti országot, különösen Németországot és Hollandiát érinti súlyosan. Ezek a veszteségek az EKB 2015 és 2022 közötti, nagyszabású likviditásbővítő válságkezelő programjainak a mellékhatásai, amelyeket a negatív kamatok és az alacsony infláció időszakában hajtottak végre.

Az eurórendszer jelenleg nem fizet kamatot a kötelező tartalékok után, ám a kereskedelmi bankok a felette elhelyezett likviditásra megkapják az EKB jelenleg 2,25 százalékos betéti kamatát. Emiatt az eurórendszer évente közel 50 milliárd euró kamatot fizet ki a kereskedelmi bankok valamivel több mint kétezer milliárd eurós többletlikviditása után.

Ezt a hatalmas készpénzmennyiséget maga az EKB pumpálta a bankrendszerbe,

amikor kötvényvásárlásokkal igyekezett élénkíteni a gazdaságot és elhárítani a defláció veszélyét. A kiváló hitelminősítésű országok jegybankjai által vásárolt állampapírok egy része rendkívül alacsony vagy negatív hozamú volt, így ezek a jegybankok súlyos veszteségekkel szembesültek, amikor az EKB 2022 és 2023 között a megugró infláció letörése érdekében megemelte a betéti kamatlábat.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images

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