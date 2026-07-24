Megaüzletet kötött a két pénzügyi óriás, második esélyt kap a német biztosító az ázsiai piacon

Szingapúrban a pénzintézet az úgynevezett tőkekímélő bankbiztosítási modellre vált át, amely lehetővé teszi számára, hogy díjbevételre tegyen szert anélkül, hogy tőketartalékot kellene képeznie, vagy biztosítási állományt kellene fenntartania. Ez összhangban van azzal a hosszú távú céllal, hogy a HSBC egy hatékonyabb, karcsúbb vagyonkezelővé váljon.
A tranzakció a bank várakozásai szerint 1,8 milliárd dolláros adózás előtti nyereséget eredményez,
és akár 15 bázisponttal is javíthatja az elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatóját (CET1). Elemzők szerint a felszabaduló tőke lehetőséget adhat a HSBC-nek
- a részvény-visszavásárlások újraindítására,
- rendkívüli osztalék fizetésére, vagy
- az olyan dinamikusan növekvő területeken történő befektetésekre, mint a magánhitelezés.
A bank egyelőre nem közölte, hogy pontosan mire fordítja majd ezt a bevételt.
A megállapodás értelmében – amelyet várhatóan 2027 első felében véglegesítenek – a HSBC legalább 15 éven át forgalmazza majd az Allianz biztosítási termékeit Szingapúrban, egy 200 millió szingapúri dolláros egyszeri kifizetés fejében. Az ilyen jellegű bankbiztosítási megállapodások
rendkívül értékesek a biztosítótársaságok számára Ázsia egyik legnagyobb vagyonkezelési központjában,
hiszen közvetlen hozzáférést biztosítanak a tehetős ügyfelek széles köréhez.
Az Allianz számára ez az ügylet egy második esélyt jelent a szingapúri terjeszkedésre, miután 2024-ben a lakossági tiltakozások és a kormányzati beavatkozás hatására visszavonta az Income Insurance (korábbi nevén NTUC Income) legalább 51 százalékos tulajdonrészének megvásárlására tett ajánlatát. A német biztosítócsoport már több mint egy évszázada jelen van Ázsiában, ahol nyolc piacon – köztük Kínában és Indonéziában – működtet leányvállalatokat, és összesen mintegy 9 millió ügyfelet szolgál ki a régióban.
A HSBC még májusban jelentette be, hogy
felülvizsgálja szingapúri életbiztosítás-fejlesztési tevékenységét.
A most értékesített szingapúri üzletágat egyébként 2022-ben vásárolta meg a francia AXA-tól 529 millió dollárért. A globális nagybankok az utóbbi időben több ázsiai piacon is elkezdték leépíteni a kisebb vagy kevésbé skálázható lakossági és biztosítási tevékenységeiket. A HSBC ezzel párhuzamosan a törökországi, ausztráliai és egyiptomi lakossági üzletágának jövőjét is vizsgálja.
Forrás: Reuters
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