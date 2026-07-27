Az MNB továbbra is csökkentené a hiteldíjakat

A hitelezés adminisztrációs terheinek csökkentéséhez a Magyar Nemzeti Bank (MNB) számos javaslatot fogalmazott meg az elmúlt években a jogalkotó felé, a versenyképesség erősítése érdekében emellett konkrétan javasolta az előtörlesztéshez kapcsolódó adminisztratív terhek és díjak mérséklését is, például az előtörlesztési és közjegyzői díjak jogszabályi csökkentését - emlékeztetett a jegybank az MTI megkeresésére hétfőn.

Az MNB emellett a saját rendelkezésre álló eszközeivel egyrészt a Minősített hiteltermékek keretrendszerének kialakításával ösztönzi az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentését.

Kiemelték, hogy a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshiteleknél

a referenciakamat értékéhez viszonyított kamatfelár maximálásán túl (amely nem haladhatja meg a 3,5 százalékpontot, de ez mostanában az esetek döntő többségében nem effektív korlát - a szerk.)

a hitel folyósítási díja maximum a hitelösszeg 0,75 százaléka, de legfeljebb 150 ezer forint lehet, zöld hitelcél esetén díjmentes,

az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1 százalékát,

lakástakarék-pénztári betétből pedig a szerződés szerint elérhető megtakarítás, a hozzá kapcsolódó állami támogatás és az azokra jóváírt kamat mértékéig az előtörlesztés díjmentes,

szintén az ügyfelek adminisztratív terheit csökkenti, hogy 2024-től lehetőség van a szerződéskötés előtti hitelfelvételi folyamatok online ügyintézésére, illetve hogy

a Hiteles Energetikai Tanúsítvány ügyfélköltségét a bank köteles egy alkalommal átvállalni.

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelek feltételei szerint

a kamatfelár maximálásán túl (amely 500 ezer forint hitelösszegig nem haladhatja meg a 15 százalékpontot, 500 ezer forint hitelösszeg felett pedig a 10 százalékpontot - a szerk.)

a folyósítási díj maximuma a hitelösszeg 0,75 százaléka, teljeskörű online hitelfelvétel esetén folyósítási díj nem számítható fel,

az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 0,5 százalékát, míg 1 évnél rövidebb hátralévő futamidő esetén az előtörlesztés díjmentes,

a hiteltermék ügyintézése teljes folyamatában immár 5 éve online végezhető el az ügyfeleknek.

A kifejezetten mikro, kis- és középvállalkozások számára kialakított, beruházási célú Minősített Vállalati Hitelnél

a kamatfelár maximálásán túl (amely a futamidő első harmadában, de legfeljebb az első 2 évben legfeljebb 0, utána 3,5 százalékpont - a szerk.),

a hitelfolyósításig kizárólag egyetlen, legfeljebb a hitelösszeg 1 százalékát kitevő, de maximum 1 millió forint összegű díj számítható fel az ügyfélnek,

emellett az előtörlesztés ingyenes változó kamatozás esetén (a törlesztés megkezdésének késleltetésére meghatározott türelmi időszak letelte után, legfeljebb egy éves kamatrögzítés esetén) az adós választása szerint évente legalább két alkalommal; míg egy évnél hosszabb, de nem végig fix kamatozás esetén minden kamatforduló alkalmával.

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényben az előtörlesztéssel kapcsolatos ügyintézési idő csökkentése érdekében az MNB javaslatai alapján rögzítette a jogalkotó az előtörlesztett összegek elszámolására vonatkozó határidővel és a jelzálog törléséhez szükséges okirat kibocsátásának határidejével kapcsolatos rendelkezéseket.

Csökkenti továbbá a banki hitelügyintézési terheket, és ezáltal az ügyfelek hiteldíját is, hogy a lakossági hitelfelvevők jövedelemük igazolására 2020 februártól igénybe vehetik a NAV és a BISZ közös elektronikus keresetkimutatási szolgáltatását. Így akár percek alatt, digitális csatornán - a DÁP-on keresztül - eljuttathatják a szükséges jövedelmi adataikat a megjelölt hitelintézeteknek.

Az MNB az elmúlt években további versenyképességi javaslatokat is megfogalmazott

az értékbecslés (központi értékbecslői adatbázis létrehozása),

a földhivatali nyilvántartás (földhivatali adatok standardizált, folyamatos lekérdezhetősége) és

a közjegyzői hitelesítés digitális fejlesztésére vonatkozóan,

melyek hozzájárulhatnak a hitelfelvételi folyamat gyorsabbá és kényelmesebbé tételéhez, amelyek végső soron az ügyfelek adminisztratív terheit mérsékelhetik, hiszen ezek költsége csökkenne a bank számára is.

Az MNB a versenyképesség erősítése érdekében emellett

a korábbiakban konkrétan javasolta az előtörlesztéshez kapcsolódó adminisztratív terhek és díjak mérséklését is,

például az előtörlesztési és közjegyzői díjak jogszabályi csökkentésével.

A jegybank az ügyféltudatosság erősítésével, a pénzügyi edukációval is támogatja a hitelterhek csökkentését: Pénzügyi Navigátor honlapján elérhető Hitel- és lízingtermék kereső kalkulátor a különböző hiteltípusok Teljes Hiteldíj Mutatóját (THM) mutatja be és teszi összehasonlíthatóvá - hívta fel a figyelmet az MNB.

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