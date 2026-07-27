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Az MNB továbbra is csökkentené a hiteldíjakat
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Az MNB továbbra is csökkentené a hiteldíjakat

MTI
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A hitelezés adminisztrációs terheinek csökkentéséhez a Magyar Nemzeti Bank (MNB) számos javaslatot fogalmazott meg az elmúlt években a jogalkotó felé, a versenyképesség erősítése érdekében emellett konkrétan javasolta az előtörlesztéshez kapcsolódó adminisztratív terhek és díjak mérséklését is, például az előtörlesztési és közjegyzői díjak jogszabályi csökkentését - emlékeztetett a jegybank az MTI megkeresésére hétfőn.

Az MNB emellett a saját rendelkezésre álló eszközeivel egyrészt a Minősített hiteltermékek keretrendszerének kialakításával ösztönzi az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentését.

Kiemelték, hogy a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshiteleknél

  • a referenciakamat értékéhez viszonyított kamatfelár maximálásán túl (amely nem haladhatja meg a 3,5 százalékpontot, de ez mostanában az esetek döntő többségében nem effektív korlát - a szerk.)
  • a hitel folyósítási díja maximum a hitelösszeg 0,75 százaléka, de legfeljebb 150 ezer forint lehet, zöld hitelcél esetén díjmentes,
  • az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1 százalékát,
  • lakástakarék-pénztári betétből pedig a szerződés szerint elérhető megtakarítás, a hozzá kapcsolódó állami támogatás és az azokra jóváírt kamat mértékéig az előtörlesztés díjmentes,
  • szintén az ügyfelek adminisztratív terheit csökkenti, hogy 2024-től lehetőség van a szerződéskötés előtti hitelfelvételi folyamatok online ügyintézésére, illetve hogy
  • a Hiteles Energetikai Tanúsítvány ügyfélköltségét a bank köteles egy alkalommal átvállalni.

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelek feltételei szerint

  • a kamatfelár maximálásán túl (amely 500 ezer forint hitelösszegig nem haladhatja meg a 15 százalékpontot, 500 ezer forint hitelösszeg felett pedig a 10 százalékpontot - a szerk.)
  • a folyósítási díj maximuma a hitelösszeg 0,75 százaléka, teljeskörű online hitelfelvétel esetén folyósítási díj nem számítható fel,
  • az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 0,5 százalékát, míg 1 évnél rövidebb hátralévő futamidő esetén az előtörlesztés díjmentes,
  • a hiteltermék ügyintézése teljes folyamatában immár 5 éve online végezhető el az ügyfeleknek.

A kifejezetten mikro, kis- és középvállalkozások számára kialakított, beruházási célú Minősített Vállalati Hitelnél

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  • a kamatfelár maximálásán túl (amely a futamidő első harmadában, de legfeljebb az első 2 évben legfeljebb 0, utána 3,5 százalékpont - a szerk.),
  • a hitelfolyósításig kizárólag egyetlen, legfeljebb a hitelösszeg 1 százalékát kitevő, de maximum 1 millió forint összegű díj számítható fel az ügyfélnek,
  • emellett az előtörlesztés ingyenes változó kamatozás esetén (a törlesztés megkezdésének késleltetésére meghatározott türelmi időszak letelte után, legfeljebb egy éves kamatrögzítés esetén) az adós választása szerint évente legalább két alkalommal; míg egy évnél hosszabb, de nem végig fix kamatozás esetén minden kamatforduló alkalmával.

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényben az előtörlesztéssel kapcsolatos ügyintézési idő csökkentése érdekében az MNB javaslatai alapján rögzítette a jogalkotó az előtörlesztett összegek elszámolására vonatkozó határidővel és a jelzálog törléséhez szükséges okirat kibocsátásának határidejével kapcsolatos rendelkezéseket.

Csökkenti továbbá a banki hitelügyintézési terheket, és ezáltal az ügyfelek hiteldíját is, hogy a lakossági hitelfelvevők jövedelemük igazolására 2020 februártól igénybe vehetik a NAV és a BISZ közös elektronikus keresetkimutatási szolgáltatását. Így akár percek alatt, digitális csatornán - a DÁP-on keresztül - eljuttathatják a szükséges jövedelmi adataikat a megjelölt hitelintézeteknek.

Az MNB az elmúlt években további versenyképességi javaslatokat is megfogalmazott

  • az értékbecslés (központi értékbecslői adatbázis létrehozása),
  • a földhivatali nyilvántartás (földhivatali adatok standardizált, folyamatos lekérdezhetősége) és
  • a közjegyzői hitelesítés digitális fejlesztésére vonatkozóan,

melyek hozzájárulhatnak a hitelfelvételi folyamat gyorsabbá és kényelmesebbé tételéhez, amelyek végső soron az ügyfelek adminisztratív terheit mérsékelhetik, hiszen ezek költsége csökkenne a bank számára is.

Az MNB a versenyképesség erősítése érdekében emellett

a korábbiakban konkrétan javasolta az előtörlesztéshez kapcsolódó adminisztratív terhek és díjak mérséklését is,

például az előtörlesztési és közjegyzői díjak jogszabályi csökkentésével.

A jegybank az ügyféltudatosság erősítésével, a pénzügyi edukációval is támogatja a hitelterhek csökkentését: Pénzügyi Navigátor honlapján elérhető Hitel- és lízingtermék kereső kalkulátor a különböző hiteltípusok Teljes Hiteldíj Mutatóját (THM) mutatja be és teszi összehasonlíthatóvá - hívta fel a figyelmet az MNB.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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