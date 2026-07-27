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Döntött Brüsszel, egy 11 éves sztori végére tehet pontot az UniCredit
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Döntött Brüsszel, egy 11 éves sztori végére tehet pontot az UniCredit

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Az Európai Unió olyan szűk körű mentességet fogadott el az Oroszország elleni szankciók alól, amely lehetővé teheti az UniCredit számára egy Mihail Fridman és Pjotr Aven orosz üzletemberekhez köthető, 2015 óta húzódó ügylet végleges lezárását. A könnyítés az EU legújabb szankciócsomagjának részét képezi - írja a Reuters.

Az UniCredit még 2015 augusztusában jelentette be, hogy ukrán leánybankját, az Ukrszocbankot eladja a luxemburgi székhelyű ABH Holdingsnak, az Alfa Bank anyavállalatának, amiért cserébe kisebbségi részesedést szerez a holdingban.

A megállapodás részét képezte egy eladási opció is, amellyel az olasz bank öt év elteltével értékesíthette volna ezt a részesedést,

azonban a Fridmanra és Avenre kivetett szankciók eddig megakadályozták a tranzakció lezárását.

A két orosz üzletembert – az Alfa Group befektetési csoport egyik alapítójaként ismert Fridmant, valamint a cégcsoportnál régóta vezető tisztséget betöltő Avent – sújtó uniós korlátozások korábban megakadályozták, hogy az olasz pénzintézet teljesítse 2015-ben vállalt kötelezettségét.

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Az Európai Unió Tanácsa által csütörtökön elfogadott szankciós csomag ugyanakkor lehetővé teszi a felügyeleti hatóságoknak, hogy engedélyezzék a hozzájuk kapcsolódó tranzakciókat, amennyiben azok egy még az orosz invázió előtt megkötött és lehívott eladási opció (put-opció) elszámolásához szükségesek.

Az Európai Unió tájékoztatása szerint a kivételek rendkívül szigorúan körülhatároltak, így kizárólag egy 2015-ös megállapodásból eredő, konkrét és korábban fennálló szerződéses kötelezettség teljesítését teszik lehetővé. A mentesség, amely név szerint nem említi az UniCreditet, felhatalmazza a hatóságokat a befagyasztott források felszabadítására, valamint az opció elszámolásához szükséges részvényátruházások és a kapcsolódó kifizetések jóváhagyására.

Az Andrea Orcel által irányított pénzintézet az ukrajnai háború kitörésekor nem tudott azonnal kivonulni az orosz piacról, azóta viszont az Európai Központi Bank felügyeleti szerveinek és az olasz kormánynak a nyomására

folyamatosan csökkenti oroszországi kitettségét.

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