Év végéig dől el a legnagyobb svájci bank sorsa, hatalmas a tét

Jövő hónapban ülnek össze a svájci parlamenti képviselők, hogy megvitassák az UBS-re vonatkozó új tőkekövetelményeket. A kettős cél az adófizetők megvédése egy újabb bankcsődtől, valamint a bank azon félelmének eloszlatása, hogy a szigorítás versenyképtelenné tenné a pénzintézetet - írja a Reuters.

A képviselők szerint a parlament várhatóan enyhíteni fog a kormány által kért, mintegy 20 milliárd dolláros többlet elsődleges alapvető szavatolótőke-követelményen (CET1). Sokan tartanak attól, hogy egy ekkora, tartós tőkepuffer előírása elriasztaná az UBS befektetőit. Fabio Regazzi, a többség kialakításában döntő szerepet játszó Centrum Párt képviselője úgy fogalmazott, hogy

nem akarják kockára tenni az adófizetők pénzét egy esetleges bankmentés miatt, de az UBS-t sem szabad feleslegesen gyengíteni.

A Credit Suisse 2023-as összeomlására és az UBS általi felvásárlására válaszul kidolgozott szabályokat legkorábban a parlament decemberi ülésén fogadhatják el. Az irányvonalat azonban a felsőház üzletbarát hírében álló gazdasági és adóügyi bizottsága határozhatja meg.

Az augusztus 10-i, 11-i és 31-i ülésein a testület azt a lehetőséget mérlegeli, hogy a külföldi leányvállalatokra előírt 100 százalékos CET1-fedezetet 70, 80 vagy akár 50 százalékra csökkentsék. Ez az átmeneti időszakot követően

a szükséges többlettőkét a nagyjából 12 milliárd dolláros, jelenleg kilátásban lévő szintről akár egészen nullára mérsékelhetné.

A bizottság a jövő hónapban szeretne döntést hozni, így a törvényjavaslat már szeptemberben a felsőház elé kerülhet, a végleges szabályozást pedig 2026 végéig fogadhatják el.

A hatóságok ugyanakkor határozottan figyelmeztetnek, hogy minden olyan megoldás, amely elmarad a külföldi egységek teljes CET1-fedezetétől, veszélyeztetheti a pénzügyi stabilitást, mivel a bank mérlegfőösszege meghaladja a svájci gazdaság méretét. A Svájci Nemzeti Bank szerint a részleges fedezet azt jelentené, hogy ugyanaz a tőke egyszerre fedezné az anyabank és a leányvállalatok kockázatait, ami ellentétes a pénzügyi óvatosság elvével.

Az UBS ezzel szemben azzal érvel, hogy a teljes leánybanki fedezettséget jelentő 20 milliárd dolláros többlettőke hátrányba hozná a nagy amerikai bankokkal szemben. A lekötött tőke miatt kevesebb forrás jutna sajátrészvény-visszavásárlásra, mesterséges intelligenciába történő beruházásokra vagy terjeszkedésre, ráadásul az alacsonyabb bónuszok rontanák a bank tehetségmegtartó képességét.

Colm Kelleher elnök korábban egyenesen "szélsőségesnek" nevezte a kormány javaslatait.

Kompromisszumos megoldásként a törvényhozók várhatóan engedélyeznék, hogy a bank részben kiegészítő alapvető szavatolótőkévé (AT1) fedezze külföldi egységeit. Az AT1-kötvények olcsóbban fenntarthatók, és bár válság esetén elnyelik a veszteségeket, kevésbé biztonságosak. A bizottság emellett egy magasabb szabályozási küszöbérték bevezetését is mérlegeli, amely egy meghatározott tőkemegfelelési mutató alatt megtiltaná a befektetők részére történő kifizetéseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ