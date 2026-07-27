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Hitelkamatot csökkentett az OTP és az MBH, lépett az UniCredit is
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Hitelkamatot csökkentett az OTP és az MBH, lépett az UniCredit is

Portfolio
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Az OTP és az MBH csökkentette a személyi hiteleinek a kamatát, az UniCredit pedig megemelte a maximális futamidőt – írja a Bankmonitor. Mérséklődhet tehát a várható törlesztőrészlet, a meglévő hitelek nem érintettek.
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Egyes esetekben 50–200 bázisponttal csökkentek az OTP Bank személyihitel-kamatai.

A nagyobb kamatcsökkenés inkább a kisebb kölcsönösszegeknél jellemző,

míg az igazán nagy, 12 millió forint feletti kölcsönök esetében a kamatszint nem változik. Míg 1,1 millió forint alatt 18,49% lesz a legkedvezőbb kamatszint az eddigi 19,99% helyett, a legkedvezőbb, 10,99%-os kamatszintet változatlanul 14-15 millió forint közötti hitelösszeggel lehet elérni. Csak az új igénylésekre érvényes a kedvezőbb kamatszint, a meglévő hitelek kamata a szerződésben foglalt feltételek alapján változhat. 

Az MBH Banknál is jelentősen csökkent 2026. július 21-től a személyi hitelek kamata, ráadásul a banknál a legkedvezőbb, legolcsóbb ajánlatok is érintettek. A banknál a kamat mértéke függ a kölcsönösszegtől, az adós igazolt jövedelmétől és az igénylés módjától is. (A teljesen online igényléseknél kedvezőbb a kamatszint jelenleg.). Ha valaki 5 millió forintot szeretne igényelni 8 éves futamidőre, és az igazolt havi nettó jövedelme 600 ezer forint, akkor

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a korábbi 9,99% helyett 9,39%-os kamattal tud hitelt felvenni.

Az UniCredit Bank egyes esetekben megemeli a maximális futamidőt 10 évre. Eddig is kérhettek ilyen hosszú futamidőt azok az érdeklődők, akiknek a munkaadója külön megállapodással rendelkezik a bankkal. Ugyanakkor július 24-től

már a közszférában dolgozók is igényelhetnek 10 évre személyi hitelt a pénzintézettől.

Alapesetben a szabad célú személyi hitelek maximális futamideje 8 év a banknál. Ilyen hosszú futamidőre csak azok tudják igényelni az UniCredit Banktól a kölcsönt, akik megfelelő cégnél dolgoznak, illetve legalább 450 ezer forintos igazolt nettó fizetéssel rendelkeznek.

A személyi kölcsönök piacának aktualitásairól legutóbb itt írtunk részletesen:

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