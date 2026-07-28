Lépett az MFB: felülvizsgálják a 100 milliárdos magántőkealap befektetéseit

A Demján Sándor Beruházási Magántőkealap a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességét és beruházásait támogató nemzeti tőkeprogram része, a 100 milliárd forintos jegyzett tőkével indult alap egyetlen befektetője az MFB.
A felülvizsgálat során az MFB és az MKIK Tőkealap-kezelő 168 pályázó vállalkozást értékelt pénzügyi, gazdasági, működési és üzletbiztonsági szempontból. 145 vállalkozás felelt meg maradéktalanul a feltételeknek,
az MFB ehhez igazodva csökkenti a program keretösszegét.
A befektetési időszakot ugyanakkor meghosszabbítja, hogy a feltételeknek megfelelő, pályázatot már benyújtott vállalkozások számára elegendő idő álljon rendelkezésre a szerződéskötésre.
A Demján Sándor Tőkeprogram a magyar mikro-, kis- és középvállalkozásoknak biztosít tőkefinanszírozást többek között gépbeszerzéshez, digitalizációs és energetikai fejlesztésekhez, más beruházásokhoz, különösen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nehezebben jutnak hagyományos banki hitelhez.
Az MFB azt is közölte: jelenleg a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások számára előnyös, az igényeiket jobban kielégítő programok elindításán dolgozik.
Az MFB élén júniusban vezetőváltás történt: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be, hogy az elnök-vezérigazgatói poszton Gerendás János váltja Kovács Zsoltot. Kicsivel később az MFB működésének tervezett új szabályozása is napvilágot látott.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László
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