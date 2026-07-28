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Lépett az MFB: felülvizsgálták a 100 milliárdos magántőkealap befektetéseit
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Lépett az MFB: felülvizsgálták a 100 milliárdos magántőkealap befektetéseit

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Az MFB a tulajdonosi joggyakorló minisztériummal egyetértésben, az alapkezelővel közösen áttekintette a Demján Sándor Beruházási Magántőkealap alapkezelési feladatait ellátó, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 100%-os tulajdonában álló MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. eddigi működését, befektetési döntéseit. Az egyeztetések és a pályázati értékelés eredményeként a program keretösszegét a feltételeknek maradéktalanul megfelelő vállalkozások számához igazítják. A cégek biztos tőkéhez és kölcsönhöz jutása érdekében négy hónappal meghosszabbodik a befektetési időszak – közölte a bank.

A Demján Sándor Beruházási Magántőkealap a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességét és beruházásait támogató nemzeti tőkeprogram része, a 100 milliárd forintos jegyzett tőkével indult alap egyetlen befektetője az MFB.

A felülvizsgálat során az MFB és az MKIK Tőkealap-kezelő 168 pályázó vállalkozást értékelt pénzügyi, gazdasági, működési és üzletbiztonsági szempontból. 145 vállalkozás felelt meg maradéktalanul a feltételeknek,

az MFB ehhez igazodva csökkenti a program keretösszegét.

A befektetési időszakot ugyanakkor meghosszabbítja, hogy a feltételeknek megfelelő, pályázatot már benyújtott vállalkozások számára elegendő idő álljon rendelkezésre a szerződéskötésre.

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A Demján Sándor Tőkeprogram a magyar mikro-, kis- és középvállalkozásoknak biztosít tőkefinanszírozást többek között gépbeszerzéshez, digitalizációs és energetikai fejlesztésekhez, más beruházásokhoz, különösen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nehezebben jutnak hagyományos banki hitelhez.

A Demján Sándor Magántőkealap kifizetéseinek ügyével itt foglalkoztunk részletesen; júniusban az MKIK Tőkealap-kezelő arról tájékoztatott, hogy 172 befektetési döntés esetében várat magára összesen mintegy 45,9 milliárd forintnyi pénzösszeg utalása, annak ellenére, hogy a nyertes cégeknek gyors, akár 1-2 héten belüli utalást ígértek. A késlekedés oka az volt, hogy addig még az MKIK Tőkealap-kezelő felé sem történt meg a már meghozott befektetési döntések mögötti tulajdonosi vagyoni hozzájárulás, azaz a forrás folyósítása. Akkor az alapkezelő azt mondta, hogy az érintettek közül számos vállalkozás, amely minden szerződést aláírt és minden feltételnek megfelel, záros határidőn belül hozzá fog jutni a forráshoz.

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Az MFB most azt is közölte: jelenleg a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások számára előnyös, az igényeiket jobban kielégítő programok elindításán dolgozik.

Az MFB élén júniusban vezetőváltás történt: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be, hogy az elnök-vezérigazgatói poszton Gerendás János váltja Kovács Zsoltot. Kicsivel később az MFB működésének tervezett új szabályozása is napvilágot látott.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László

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