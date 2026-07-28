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Több ezer fős létszámleépítést jelentett be dolgozóinak a Visa
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Több ezer fős létszámleépítést jelentett be dolgozóinak a Visa

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Mintegy 2600 munkahelyet szüntet meg a Visa, miután a vállalat vezérigazgatója, Ryan McInerney a hatékonyság növelését tűzte ki célul a fizetési szolgáltatások egyre élesedő piaci versenyében - közölte a Bloomberg. A nyitás előtti kereskedésben 1,4% körüli emelkedést mutat a kártyatársaság árfolyama.
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Információ és jelentkezés

A leépítés a teljes munkatársi létszám körülbelül 7 százalékát érinti, és

elsősorban a technológiai, valamint a termékfejlesztési részlegeket érinti.

Ryan McInerney a dolgozóknak küldött körlevelében – amelyet a Bloomberg is látott – kifejtette, hogy a lépés a cég, az ügyfelek és a partnerek érdekeit egyaránt szolgálja, hiszen a hatékonyság javításával több forrást tudnak átcsoportosítani a legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező területekre.

A Visa alkalmazottainak száma a legutóbbi pénzügyi év végén megközelítette a 34 100 főt, ami több mint háromszorosa a tíz évvel ezelőtti létszámnak. A fintech szektor több versenytársa, köztük a PayPal és a Block az elmúlt hónapokban ennél is jelentősebb arányú leépítést jelentett be.

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A vezérigazgató rámutatott, hogy

a mesterséges intelligencia felgyorsítja a munkafolyamatok átalakulását a vállalatnál,

különösen az ismétlődő feladatok automatizálásában és a termékfejlesztés felpörgetésében. Egy, a döntés hátterét jól ismerő forrás szerint ugyanakkor nem a mesterséges intelligencia az egyetlen oka a létszámcsökkentésnek.

A társaság a felszabaduló forrásokat

  • a lakossági fizetési megoldásokba,
  • a vállalati és pénzforgalmi szolgáltatásokba, valamint
  • az értéknövelt szolgáltatásokba

tervezi visszaforgatni. Ez utóbbiak közé tartoznak a stabilcoin-alapú, a határokon átnyúló és a vállalatközi (B2B) tranzakciós megoldások is.

A Visa részvényei 1,4 százalékos emelkedést mutatnak a nyitás előtti kereskedésben, de a hír megjelenését követő percekben jártak 1,9%-os pluszban is. A papír árfolyama az idei évben hétfőig bezárólag 3,4 százalékot emelkedett, amellyel némileg elmaradt a 76 vállalatot tömörítő S&P 500 pénzügyi szektorindex 3,8 százalékos növekedésétől.

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