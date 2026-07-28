Új igazgatósági tagokat neveztek ki az MFB-nél

A Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent közlemény szerint MFB Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlójának határozata alapján
- Fábián Ágnes Margit államtitkár,
- Adorján Richárd helyettes államtitkár és
- Tótth András államtitkár
igazgatósági tagi tisztsége – lemondásukra tekintettel – 2026. július 27. napjával megszűnt az MFB-nél. Az alapítói határozat alapján az MFB Zrt. igazgatóságának tagjává
- Győr-Klézl Erika,
- Duronelly Péter László, valamint
- Horváth Áron Botond
került kinevezésre 2026. július 28. napjával, öt éves, határozott időtartamra.
Emlékezetes, hogy Gerendás János június 11-ei vezérigazgatói kinevezését követően mintegy 760 milliárd forintos tőkeemelést hagyott jóvá az Európai Bizottság az MFB-nél, amelynek jogszabályilag is átalakítják a működését.
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