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Új igazgatósági tagokat neveztek ki az MFB-nél
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Új igazgatósági tagokat neveztek ki az MFB-nél

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Az eddigi kormányzati tisztségviselőket a kormányzaton kívülről érkező személyek váltják az MFB igazgatóságában.

A Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent közlemény szerint MFB Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlójának határozata alapján

  • Fábián Ágnes Margit államtitkár,
  • Adorján Richárd helyettes államtitkár és
  • Tótth András államtitkár

igazgatósági tagi tisztsége – lemondásukra tekintettel – 2026. július 27. napjával megszűnt az MFB-nél. Az alapítói határozat alapján az MFB Zrt. igazgatóságának tagjává

  • Győr-Klézl Erika,
  • Duronelly Péter László, valamint
  • Horváth Áron Botond

került kinevezésre 2026. július 28. napjával,  öt éves, határozott időtartamra.

Emlékezetes, hogy Gerendás János június 11-ei vezérigazgatói kinevezését követően mintegy 760 milliárd forintos tőkeemelést hagyott jóvá az Európai Bizottság az MFB-nél, amelynek jogszabályilag is átalakítják a működését.

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