Új pénzügyi rendszert akar az Európai Bizottság, megjelentek az első elképzelések

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

A bankok hagyományosan az európai háztartások és vállalkozások finanszírozásának legfontosabb forrásai, miközben kulcsszerepet töltenek be a tőkepiacok felé vezető hídként is. A jelenlegi, gyorsan változó geopolitikai környezetben az Európai Unió függetlenségének és stratégiai autonómiájának megőrzéséhez elengedhetetlen, hogy a pénzintézetek ne csupán nemzeti keretek között, hanem határokon átnyúlóan is zökkenőmentesen működhessenek, és

képesek legyenek elérni a nemzetközi versenyhez szükséges piaci méretet.

A megtakarítási és beruházási unió stratégiája – amely szorosan illeszkedik a Letta- és a Draghi-jelentés ajánlásaihoz – éppen egy ilyen, egységes szabályozási alapon működő, hatékonyabb pénzügyi piac megteremtését célozza.

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Az Európai Bizottság értékelése szerint a bankszektor és a tőkepiacok fejlődése egymástól elválaszthatatlan. A bankok elősegíthetik a tőkepiacok bővülését, miközben az integráltabb és mélyebb tőkepiacok nemzetközi szinten is versenyképesebbé tehetik az európai pénzintézeteket. Ez az együttműködés nemcsak az európai vállalatok stratégiai finanszírozását könnyítené meg, hanem érdemben csökkentené a kontinensen kívüli pénzintézetektől való függőséget a kritikus pénzügyi szolgáltatások terén.

A 2008-as globális pénzügyi válságra adott uniós válaszok, köztük az egységes szabálykönyv bevezetése, valamint a felügyeleti és válságkezelési rendszerek reformja alapvetően átalakították az európai bankrendszert. A pénzintézetek tőke- és likviditási pozíciói ma már rendkívül erősek. Ezt a stabilitást nemcsak az Európai Bankhatóság és az Európai Központi Bank legutóbbi, 2025-ös stressztesztjei igazolták, hanem a valós piaci folyamatok is. Az európai bankok sikeresen tompították a koronavírus-járvány, az Ukrajna elleni orosz inváziót követő energiasokk, valamint a 2023-as amerikai és svájci bankcsődök gazdasági hatásait, miközben a szektor 2023-ra visszanyerte a válság előtti jövedelmezőségét.

A stabilitás és a nyereségesség azonban önmagában nem elegendő.

Egy túlterhelt vagy túlságosan széttagolt pénzügyi rendszer nem képes kiszolgálni az európai gazdaság egyre növekvő beruházási igényeit. A Draghi-jelentés rámutatott, hogy évente mintegy 1200 milliárd eurónyi beruházásra lenne szükség a versenyképesség fenntartásához, a zöld átálláshoz, valamint az olyan stratégiai ágazatok finanszírozásához, mint a mesterséges intelligencia, a védelem vagy a biotechnológia.

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A szektor sokkellenálló képessége és megfelelő tőkeellátottsága ezért továbbra is alapkövetelmény, ugyanakkor a versenyképesség növelése elkerülhetetlen szemléletváltást is igényel. A jelenlegi, sokszor túlzottan kockázatkerülő magatartást felelős, adatalapú kockázatvállalási kultúrának kell felváltania, természetesen a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése mellett.

Az Európai Bizottság szerint a bankok gazdaságélénkítő szerepét elsősorban három tényező gátolja:

az ágazat túlzott nemzeti megosztottsága,

a nemzetközi pénzügyi standardok rugalmatlan, az uniós sajátosságokat figyelmen kívül hagyó átültetése, valamint

a feleslegesen bonyolult szabályozási környezet.

A legégetőbb problémát a nemzeti határok mentén fennmaradó széttagoltság jelenti.

A piaci integráció jelenleg leginkább a bankközi piacra korlátozódik, az euróövezeten belüli vállalati hitelezésnek például mindössze 16 százaléka zajlik határokon átnyúló módon. Mivel fizikai jelenlét nélkül rendkívül nehéz külföldi ügyfeleket szerezni, a bankpiaci terjeszkedés és konszolidáció szinte kizárólag tagállami szinten valósul meg. Bár 2025-ben mutatkozott némi élénkülés ezen a téren, az európai bankcsoportok globális összevetésben továbbra is lépéshátrányban vannak versenytársaikkal szemben.

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A megosztottság hátterében elsősorban a szabályozás erős nemzeti fókusza áll. A bankoknak jelenleg nemcsak csoportszinten, hanem a helyi leányvállalatok szintjén is külön-külön meg kell felelniük a tőke- és likviditási előírásoknak, ami megakadályozza az erőforrások hatékony, központi kezelését. Ha megszűnnének a külföldi leányvállalatoknál alkalmazott kötelező likviditás-visszatartási korlátozások, a becslések szerint

mintegy 230 milliárd eurónyi kiváló minőségű forrás szabadulhatna fel a rendszerben.

A tagállamok ugyanakkor a bankcsődök helyi gazdaságra gyakorolt hatásaitól tartva ragaszkodnak ezekhez a védelmi vonalakhoz, amit tovább erősít az egységes európai betétbiztosítási rendszer hiánya.

A valóban egységes európai piac megteremtése ezért a tagállamoktól is áldozatokat követel. A sikeres integráció érdekében a Bizottság szerint

csökkenteni kell a nemzeti mérlegelési jogköröket,

gátat kell szabni az uniós jog túlterjeszkedő átültetésének,

a párhuzamos adatszolgáltatási követelményeknek, valamint

a banki fúziókba való indokolatlan hatósági beavatkozásoknak.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy az uniós irányelveket a tagállamok eltérően, gyakran indokolatlanul szigorúan ültetik át, miközben a nem kötelező erejű iránymutatásokat a gyakorlatban sokszor kötelező szabályként alkalmazzák. Emellett a nemzeti szintű protekcionista beavatkozások több esetben kifejezetten megakadályozzák a határokon átnyúló bankfúziókat, megfosztva a pénzintézeteket a méretgazdaságosság előnyeitől. Bár nem tesz említést róla a Bizottság, az UniCredit és a Commerzbank esete a legjobb példa erre:

Az eltérő nemzeti jogszabályok – például az adózási, adatvédelmi, pénzmosás elleni, csődjogi vagy fogyasztóvédelmi előírások – szintén gátolják a külföldi terjeszkedést. Egy adott ország piacára fejlesztett informatikai rendszert ma szinte lehetetlen az egész Unióban egységesen alkalmazni, ami gyengíti a versenyt, szűkíti az ügyfelek választási lehetőségeit, és végső soron növeli a pénzügyi szolgáltatások költségeit. A határokon átnyúló működés megkönnyítése ugyanakkor csak akkor fogadható el, ha a pénzügyi stabilitás minden tagországban azonos szintű védelmet élvez.

Az Európai Unió továbbra is elkötelezett a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság és a Pénzügyi Stabilitási Tanács nemzetközi standardjai mellett, amelyek elengedhetetlenek a piac integritásának megőrzéséhez.

Más joghatóságoktól eltérően azonban az EU ezeket a szabályokat kivétel nélkül mind a több mint 4500 bankjára alkalmazza.

Ez azért jelent problémát, mert az európai bankrendszer rendkívül sokszínű: a globális óriásbankoktól kezdve a helyi kis- és középvállalkozásokat hitelező kisebb intézetekig terjed. Mivel az európai gazdaság a startupoktól a hosszú távú stratégiai beruházásokig erősen támaszkodik a banki finanszírozásra (szemben Amerikával, lásd az alábbi ábrát, amelyet a Oliver Wyman Európai Bankszövetségnek készített elemzéséből vettünk), a mérettől és üzleti modelltől függetlenül alkalmazott egységes szabályok indokolatlan adminisztratív terheket rónak a szektorra.

A nagy európai bankoknak ráadásul olyan globális környezetben kell versenyezniük, ahol más jelentős joghatóságok késleltetve vagy eltérően alkalmazzák a nemzetközi standardokat. Ez súlyos versenytorzulást eredményezhet. Ennek kezelése érdekében az Európai Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a piacot, és kész bevetni a rendelkezésére álló szabályozási eszközöket a pénzügyi stabilitás megóvása mellett. Tovább rontja az uniós bankok helyzetét, hogy az európai szabályozás és annak végrehajtása gyakran a nemzetközi elvárásokon túlmutató, extra követelményeket is előír.

Bár a globális pénzügyi válság utáni reformok ellenállóbbá tették a bankszektort, a keretrendszer mára indokolatlanul túlbonyolítottá vált. A szabályozás többrétegű:

uniós jogszabályokból,

felügyeleti iránymutatásokból és

sok esetben ezekkel párhuzamosan létező nemzeti előírásokból

áll. Ez az aprólékosság különösen a kisebb bankok számára megterhelő. A túlzott adminisztrációhoz ugyanakkor maguk a bankok is hozzájárulnak, amikor

a megfelelési kockázatok elkerülése érdekében túlértelmezik a szabályokat, vagy folyamatosan újabb felügyeleti iránymutatásokat kérnek.

A rendszer bonyolultságát tovább növelik a költséges és sokszor párhuzamos adatszolgáltatási, illetve közzétételi kötelezettségek. Mivel a banki szabályozás különböző területeit – így a mikro- és makroprudenciális, valamint a szanálási szabályokat – az idők során gyakran egymástól elszigetelten reformálták meg, a követelményrendszerek sokszor átfedik egymást. Ez korlátozza a tőkepufferek hatékony felhasználhatóságát, és oda vezethet, hogy a bankoknak ugyanarra a kockázatra többszörösen kell tőkét tartaniuk.

A rendszer átláthatóságát és hatékonyságát az is gátolja, hogy a végrehajtásban sok hatóság vesz részt. A nemzeti felügyeletek és szanálási hatóságok mellett az Európai Központi Bank, az Egységes Szanálási Testület, az Európai Rendszerkockázati Testület és az Európai Bankhatóság is alakítja a folyamatokat. Bár a bankunió a nagyobb intézmények esetében javított a koordináción,

továbbra is hiányzik a rendszer holisztikus áttekintése.

A különböző hatóságok által támasztott, egymásra épülő követelmények együttes hatását nem veszik kellően figyelembe, az ebből fakadó hatékonysági veszteségeket és pluszköltségeket pedig végső soron az uniós lakosság és a vállalatok fizetik meg.

A bankszektor előtt álló kihívások kezeléséhez a Bizottság szerint átfogó és jövőorientált megközelítésre van szükség, mert a részleges megoldások nem garantálnak tartós versenyképességi javulást. A tervezett jogalkotási és egyéb intézkedések célja a tőkekövetelmények észszerűsítése, valamint az, hogy a nemzetközi sztenderdek alkalmazása jobban igazodjon az uniós sajátosságokhoz. Az egyszerűsítési folyamat részeként az Európai Bankhatóság technikai sztenderdek kidolgozására vonatkozó mandátumait is hátrébb sorolják.

A piaci integrációt jelenleg leginkább a nemzeti határok mentén tapasztalható töredezettség és a különböző prudenciális akadályok hátráltatják. A határokon átnyúló bankcsoportok hatékonyságát jelentősen rontja, ha nem képesek optimálisan elosztani a tőkét és a likviditást az anyavállalat és a leányvállalatok között. Az Európai Bizottság ezért olyan intézkedéseket javasol, amelyek lehetővé teszik a felügyeleti hatóságok számára a források hatékonyabb, csoportszintű allokációját mind a normál működés, mind pedig egy esetleges válság idején. Ez a rugalmasság csökkentené a lakosság és a vállalkozások költségeit is. Emellett a Bizottság határozottan fellép majd a banki fúziókba és felvásárlásokba történő indokolatlan tagállami beavatkozások ellen, és

lépéseket kíván tenni a bankok állampapír-kitettségének diverzifikálására is.

Az integráció elmélyítése ugyanakkor szigorú pénzügyi stabilitási garanciákat is megkövetel. Egy határokon átnyúló bankcsoport esetleges csődje nem terhelheti aránytalanul a helyi gazdaságokat és a nemzeti betétbiztosítási rendszereket. A válságkezelés és a betétbiztosítás összehangolása érdekében a Bizottság új, egyszerűsített javaslattal váltja fel a 2015-ös európai betétbiztosítási tervezetet. Az új keretrendszer célja, hogy a biztosított betétek az egész bankunióban azonos szintű védelmet élvezzenek, miközben javul a szanálási stratégiák kiszámíthatósága, és biztonságosabbá válik a határokon átnyúló likviditásnyújtás.

A pénzügyi mutatókon túl a bankok páneurópai működését jelentősen megdrágítják a töredezett nemzeti fizetésképtelenségi és csődjogszabályok, valamint a pénzmosás elleni és fogyasztóvédelmi előírások eltérő tagállami alkalmazása. Ezek felesleges informatikai és adminisztratív többletköltségeket okoznak. Bár a fizetésképtelenségi jog teljes harmonizációja eddig nem járt sikerrel, a Bizottság elkötelezett a helyzet javítása mellett. A pénzmosás elleni küzdelemben az újonnan létrehozott hatóság, az AMLA bevonásával 2027-től egy közvetlenül alkalmazandó, egységes uniós szabálykönyv lép életbe. Emellett folyamatosan vizsgálják a fogyasztóvédelmi szabályok túlzott nemzeti szigorítását, és kiemelten figyelik a digitalizáció, például a nyílt bankolás, a mesterséges intelligencia és az eszköztokenizáció térnyerését. A cél az, hogy a szabályozás rugalmasan támogassa az iparági innovációt és a hatékonyságnövelést, miközben garantálja az ügyfelek védelmét és a szektor kiberbiztonsági ellenálló képességét.

A Bizottság a nemzetközi banki és prudenciális szabályok alkalmazását is úgy kívánja átalakítani, hogy azok a pénzügyi stabilitás megőrzése mellett ne rontsák az európai hitelintézetek versenyképességét és a vállalatok finanszírozási lehetőségeit. Bár az Európai Unió korábban szigorúan követte a globális sztenderdeket, 2025-től több átmeneti intézkedéssel vezeti be a Bázel III megállapodás előírásait annak érdekében, hogy elkerülje az európai bankszektort érintő aránytalan terheket és versenyhátrányt. Az egyenlő globális versenyfeltételek biztosítása érdekében az Európai Bizottság már lépéseket tett a bázeli piaci kockázati keretrendszer bizonyos elemei alkalmazásának 2027-ig történő elhalasztására, valamint egyes hatásainak 2029-ig tartó enyhítésére. Ezt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust jelenleg az Európai Parlament és a Tanács vizsgálja.

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A szabályozási reform egyik kiemelt célja a reálgazdaság finanszírozásának megkönnyítése. Mivel az európai vállalatok, különösen a kis- és középvállalkozások nagyrészt bankhitelekre támaszkodnak, ám többségük nem rendelkezik külső hitelminősítéssel, a Bizottság vizsgálja a minősítési követelmények enyhítésének lehetőségét. Ezzel párhuzamosan a lakossági jelzáloghitelezési szabályok finomhangolása is napirenden szerepel, ügyelve arra, hogy a hitelkínálat bővülése ne okozzon drasztikus lakásáremelkedést, ami rontaná a lakhatás megfizethetőségét.

A globális versenyképesség növelése és a digitalizáció ösztönzése érdekében a Bizottság felülvizsgálja a szoftverberuházások és a szellemi tulajdon prudenciális kezelését. A hatályos szabályozás ugyanis a szoftvereket inkább tőkecsökkentő tételként, semmint értékteremtő eszközként kezeli, ami versenyhátrányt jelent az uniós hitelintézetek számára a nemzetközi piacon. Az új megközelítés célja az immateriális javak modern gazdasági szerepének megfelelőbb elismerése. A versenyképesség fenntartásához emellett kulcsfontosságú a magasan képzett szakemberek vonzása és megtartása is, ezért a Bizottság a javadalmazási szabályok egyszerűsítését és észszerűsítését is tervezi, ügyelve arra, hogy ez ne ösztönözzön túlzott kockázatvállalásra.

A jövőbeli szabályozás másik sarokköve az arányosság elvének biztosítása. Európának nemcsak globálisan versenyképes nagybankokra, hanem a helyi gazdaságot támogató kisebb hitelintézetekre is szüksége van - hangsúlyozza az anyag. Mivel a jelenlegi, rendkívül összetett keretrendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a kisebb és kevésbé komplex intézményekre, a Bizottság egy egyszerűsített, alacsonyabb megfelelési költséggel járó rendszer bevezetését javasolja számukra. Ennek részleteiről és a hatékony gyakorlati alkalmazásról folyamatosak az egyeztetések az Egységes Felügyeleti Mechanizmussal és az Egységes Szanálási Testülettel.

A Bizottság emellett az Európai Bankhatóság és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság közös ajánlásait mérlegelve a befektetési vállalkozásokra vonatkozó tőke- és likviditási előírások célzott módosítását is tervezi. A lépés célja a működésüket indokolatlanul nehezítő akadályok felszámolása, ezzel is támogatva a tőkepiacok fejlődését és hatékonyságát.

Az átfogó reformcsomag a mikro- és makroprudenciális, valamint a szanálási előírások észszerűsítését is célozza. A jelenlegi banki szabályozás azért vált rendkívül bonyolulttá, mert a különböző szabályrendszerek felülvizsgálatát gyakran egymástól függetlenül végezték el. Bár az ágazat ellenálló képessége a versenyképesség alapfeltétele, a túlzott részletesség és az egymásnak ellentmondó előírások indokolatlan terhet rónak a pénzintézetekre.

A mikroprudenciális szabályok – különösen a második pillér szerinti egyedi tőkekövetelmények és iránymutatások – esetében felmerült a kettős számbavétel kockázata, valamint a módszertan átláthatatlansága. Bár az Európai Központi Bank már tett lépéseket a felügyelet hatékonyságának növelésére, a Bizottság további intézkedéseket vállal, amelyek révén célzottabbá teszi a második pilléres iránymutatások működését, és megszünteti a tőkeáttételi mutatóhoz kapcsolódó tőkekövetelményeket ezen a pilléren belül.

A bankok válságkezelését szolgáló szanálási szabályok, például a szavatolótőkére és a leírható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmények, időközben feleslegesen bonyolulttá váltak, és sokszor eltérnek a nemzetközi sztenderdektől. A Bizottság és az Egységes Szanálási Testület arra törekszik, hogy közelítse egymáshoz a keretrendszereket, és egyszerűbb, automatikusabb feltételeket teremtsen. Emellett felgyorsítják a stabil pénzügyi helyzetű bankok engedélyezési eljárásait, és a gyakorlati tapasztalatokhoz igazítva arányosabbá teszik a nehézkes szanálási tervezési folyamatokat.

A nemzeti hatóságok által meghatározott makroprudenciális eszközök, például a különböző tőkepufferek rendszere túlságosan széttagolt. Ez hátráltatja a határokon átnyúló üzleti döntéseket, és rontja a kiszámíthatóságot. Ennek orvoslására a Bizottság az uniós eszköztár egyszerűsítését javasolja:

csökkentenék a pufferek számát, javítanák azok kalibrálását, és egységesítenék a rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó szabályozást.

A szabályozás túlzott bonyolultságához nagyban hozzájárul, hogy a mikroprudenciális, makroprudenciális és szanálási területeket az illetékes hatóságok gyakran egymástól elkülönítve kezelik. Ez oda vezet, hogy a bankoknak ugyanarra a kockázatra többszörösen kell tőkét tartaniuk, ráadásul ezt válsághelyzetben a merev szabályok miatt nehezen tudják felhasználni. A Bizottság ezért szorosabb koordinációt és információcserét ír elő a hatóságok között, hogy a bankok teljes tőkeszükségletét egységes egészként vizsgálják. Az egyértelműség érdekében bizonyos szabályok közvetlenül alkalmazandó rendeletekbe kerülnek át, míg az Európai Bankhatóság ellenőrzési és hatásvizsgálati kötelezettségeit megerősítik.

Az adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségek szintén jelentős ésszerűsítésre szorulnak, hiszen ezek évente mintegy 11,2 milliárd eurós költséget rónak az uniós bankokra.

Ez a teher jórészt a gyakran változó, bonyolult és párhuzamos adatkérésekből fakad. Az adminisztráció csökkentése érdekében a Bizottság az integráltabb adatszolgáltatásra való átállást szorgalmazza, és jogszabály-módosítással adna felhatalmazást az Európai Bankhatóságnak a technikai szintű egyszerűsítésekre és az automatizálásra. Az Európai Bankhatóság emellett interaktívabbá teszi a szabálykönyvét az elavult iránymutatások eltávolításával, míg a Bizottság a nemzeti hatóságokkal együttműködve igyekszik felszámolni a felesleges, tagállami szintű, ismétlődő adatszolgáltatási követelményeket.

A Bizottság közleménye szerint az európai bankszektor versenyképesebbé tétele nem pusztán technikai szabálymódosításokat igényel, hanem mélyreható szemléletváltást és közös felelősségvállalást is a szabályozóktól, a felügyeleti hatóságoktól és maguktól a hitelintézetektől. A hagyományos pénzügyi kockázatok mellett ma már a kibertámadások, a geopolitikai feszültségek és a klímakockázatok is jelen vannak, amelyek kezelésénél a puszta megfelelési kényszer helyett átfogóbb és célzottabb megközelítésre van szükség. A hatóságoknak a legfontosabb kockázatokra kell összpontosítaniuk, és el kell kerülniük a teljes kockázatmentességre törekvő, a gazdasági növekedést visszafogó szemléletet. Emellett a döntéshozóknak le kell építeniük a piacot széttagoló, eltérő nemzeti szabályozásokat.

A versenyképesség fenntartásáért az uniós intézmények közül elsősorban az Európai Bizottság felel. A testület a jövőben szigorúbban ellenőrzi az európai bankrendszer és a belső piac működését, ügyelve arra, hogy a felügyeleti intézkedések arányosak maradjanak. Ez a fordulat ugyanakkor a bankoktól, a vezető tisztségviselőktől és a könyvvizsgálóktól is nagyobb felelősségvállalást követel meg. Miközben a hatóságoknak csökkenteniük kell a szabályozás összetettségét, a pénzintézeteknek fel kell hagyniuk azzal a gyakorlattal, hogy a teljes jogbiztonság elérése érdekében folyamatosan újabb iránymutatásokat kérnek. A szabálykövetés során a tartalmi lényegre kell fókuszálni a formális, „kipipálandó” feladatok helyett.

A rendkívül részletező és túlzottan kockázatkerülő szabályozási környezet felszámolása érdekében a Bizottság több konkrét lépést tesz. Az Európai Bankhatósággal és a piaci szereplőkkel együttműködve egyértelmű különbséget kívánnak tenni a kötelező előírások és a kizárólag az egységes jogalkalmazást segítő iránymutatások között. Megvizsgálják annak lehetőségét is, hogy az Európai Bankhatóság és az Európai Rendszerkockázati Testület rendszeresen jelentést tegyen a tőkekövetelmények megfelelőségéről, ezzel is erősítve az elszámoltathatóságot. Emellett garantálni kívánják, hogy a felügyeleti gyakorlatok ne akadályozzák a határokon átnyúló banki tevékenységeket, továbbá rendszeres egyeztetéseket kezdeményeznek az Egységes Felügyeleti Mechanizmus és az Egységes Szanálási Testület bevonásával.

A piacok átjárhatóságának javítása és a szabályozási környezet egyszerűsítése elkerülhetetlenül hatással lesz a banki tőkekövetelményekre is. Ennek kezelése, valamint a kockázatvállalás és a biztonság közötti optimális egyensúly megtalálása a jövőben a technikai szakértelem és a politikai mérlegelés folyamatos, finom összehangolását igényli. A végső cél egy olyan ellenálló, nyereséges és innovatív uniós bankszektor megteremtése, amely a lehető legalacsonyabb költségek mellett csatornázza be a megtakarításokat a beruházásokba, miközben megfelelő finanszírozást biztosít a lakosságnak és a vállalkozásoknak.

Az átfogó reformok kidolgozásakor a Bizottság támaszkodik az Európai Parlament, valamint az Európai Tanács 2025. decemberi és 2026. márciusi következtetéseiben megfogalmazott célkitűzésekre. A testület

várja a visszajelzéseket a 2027 első negyedévében bemutatandóintézkedéscsomag előkészítéséhez.

A Bizottság üzenete egyértelmű: az európai bankszektornak úgy kell stabilnak maradnia, hogy közben képes legyen finanszírozni a kontinens gazdasági átalakulását, innovációját és stratégiai önállóságát.

Címlapkép forrása: EU