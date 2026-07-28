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Változások a magyar Raiffeisen igazgatóságában
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Változások a magyar Raiffeisen igazgatóságában

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A Raiffeisen Bank Zrt. az igazgatóságban bekövetkezett változásokról tájékoztatta a befektetőket a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Ez alapján

  • Kamila Makhmudova és Roman Ermantraut 2026. július 28.-i hatállyal igazgatósági tag pozícióba kerültek kinevezésre,
  • Daniel Rath lemondott az igazgatósági tag pozíciójáról 2025. december 31.-i hatállyal és Sabine Abfalter mandátuma 2026. július 28.-i hatállyal lejárt.

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