Erős számokat tett közzé a legnagyobb svájci bank, szárnyal az árfolyam

A vártnál jobb, 17 százalékos profitnövekedésről számolt be a UBS a második negyedévben, és bejelentette, hogy legkésőbb a jövő év közepéig 3 milliárd dollár értékben vásárol vissza saját részvényeiből. A legnagyobb svájci bank részvényárfolyama 3,1%-os emelkedést mutat a svájci tőzsdén.

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Svájc legnagyobb bankja szerint az eredmények széles bázison, több területen is jelentősen javultak, különösen a vagyonkezelési és a befektetési banki üzletágban. A kereskedési részleg rekordbevételt ért el a második negyedévben, összhangban a Wall Street-i nagybankok korábbi, erős adataival. A részvényesekre jutó nettó nyereség

2,8 milliárd dollárt ért el, míg az elemzők 2,39 milliárd dolláros profitra számítottak a reuters szerint.

Sergio Ermotti vezérigazgató szerint az erős negyedéves eredmények és a jelentős tőkegenerálás tovább erősítették a bank mérlegét, ami lehetővé teszi,hogy a forrásokat nyereséges növekedési lehetőségekre fordítsák. Az elemzők kedvezőnek ítélték a számokat és a részvényvisszavásárlási terveket, a UBS árfolyama a délelőtti kereskedésben 3,5 százalékkal is emelkedett, jelenleg 3,1 százalékon áll. Többen ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a papír az elmúlt három hónapban 28 százalékot drágult, így

a jelenlegi árfolyamot már inkább reálisan árazottnak tekintik.

A globális vagyonkezelési üzletág 36 milliárd dollárnyi nettó új vagyont vonzott be a negyedév során, amelyből 14,3 milliárd dollár Svájcból származott. Az amerikai üzletág 1 milliárd dolláros tőkebeáramlást ért el, ami egymás után a második pozitív negyedév volt azután, hogy korábban több tanácsadó távozása miatt tőkekiáramlás jellemezte a régiót. Az amerikai régió adózás előtti nyeresége 47 százalékkal ugrott meg éves alapon.

A 3 milliárd dolláros új részvény-visszavásárlási keretből a bank a következő három hónapban legalább 1 milliárd dollár értékű tranzakciót tervez végrehajtani. A júliusban lezárt, szintén 3 milliárd dolláros programot követően az elemzők 2026-ra összességében mintegy 4,45 milliárd dolláros visszavásárlásra számítanak. A UBS megerősítette, hogy a részvényvisszavásárlások mértéke és ütemezése a rövid távú teljesítménytől, valamint

a Credit Suisse 2023-as összeomlása nyomán átalakuló svájci banki szabályozás kimenetelétől függ.

A svájci kormány a bank esetleges összeomlásának gazdasági kockázataitól tartva mintegy 20 milliárd dollárnyi többlet elsődleges alapvető tőke (CET1) tartását írná elő, amit a UBS túlzottnak és versenyhátrányt okozónak tart. A törvényjavaslat kidolgozását a jövő hónapban megkezdő törvényhozók várhatóan enyhítenek majd a követelményeken, mivel sokan attól tartanak, hogy egy ekkora állandó tőkepuffer elriaszthatja a bank befektetőit.

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A Credit Suisse integrációja a tervek szerint 2026 végére zárulhat le. A UBS a második negyedévben további 1,1 milliárd dolláros bruttó költségmegtakarítást ért el, ezzel a kumulált megtakarítás elérte a 12,6 milliárd dollárt. A bank a negyedév során mintegy 2500 fővel csökkentette a létszámot, így a felvásárlás óta először esett 100 ezer fő alá a dolgozói állomány. A költség-bevétel arány az egy évvel korábbi 80,5 százalékról 72,9 százalékra javult, felülmúlva a 75,6 százalékos elemzői várakozást.

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