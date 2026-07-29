Jelentett a Deutsche Bank, sikerült meglepnie az elemzőket

A Deutsche Bank a várakozásokat felülmúlva 10 százalékkal növelte második negyedéves nyereségét éves összevetésben, elsősorban a befektetési banki üzletág erős teljesítményének köszönhetően, amely hatékonyan ellensúlyozta a költségek növekedését.

Németország legnagyobb hitelintézete 1,64 milliárd eurós részvényesekre jutó nettó nyereséget könyvelhetett el a negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 1,49 milliárd eurós értékkel. Ezzel a bank a Reuters szerint

jelentősen túlszárnyalta az elemzők által előrejelzett 1,38 milliárd eurós várakozást.

A nyereség növekedési üteme ugyanakkor elmaradt néhány nagy amerikai és európai versenytársáétól, amelyek szintén profitáltak a piaci kereskedés fellendüléséből. A folyamatot az iráni háború, valamint az élénkülő fúziós és felvásárlási tranzakciók, illetve a tőzsdei kibocsátások ösztönözték. Christian Sewing vezérigazgató szerint

a banknak így is megvan a lehetősége a 2028-as célkitűzések túlteljesítésére.

A csoport globális befektetési banki részlege maradt a legfőbb bevételi forrás, ahol a bevételek a várt 7,6 százalék helyett 19 százalékkal bővültek. A kötvény- és devizakereskedési divízió bevétele 16 százalékkal emelkedett, messze túlszárnyalva az 5,1 százalékos elemzői előrejelzést. Ezzel a teljesítménnyel a bank az öt legnagyobb amerikai pénzintézetre jellemző 13 százalékos átlagot is felülmúlta, és megelőzte az olyan európai versenytársakat, mint a Barclays és a BNP Paribas.

A negyedéves eredményt részben visszafogta a működési költségek 8 százalékos növekedése, ezen belül egy közel 100 millió eurós tétel, amely az indiai lakossági üzletág júniusi kivezetéséhez kapcsolódott.

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A tőkepiaci kibocsátási és tanácsadási tevékenységet magában foglaló üzletág bevétele 36 százalékkal nőtt a várt 18 százalékos bővüléssel szemben. A Deutsche Bank többek között

a SpaceX tőzsdei bevezetésében és az Alphabet tőkebevonásában is közreműködött.

A másik két meghatározó üzletág teljesítménye mérsékeltebb maradt, a lakossági divízió bevétele ugyanis 8 százalékkal, míg a vállalati banké mindössze 1 százalékkal emelkedett.

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