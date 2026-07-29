Lakossági nagyágyút igazolt az MBH Bank a versenytársától

A kinevezés hatálybalépése a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vonatkozó engedélyének kibocsátása függvénye – közölte az MBH Bank a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Ákos Tamás az elmúlt 12 évben

a CIB Bank Retail Divízióját vezette vezérigazgató-helyettesi pozícióban és tagja volt a CIB Bank Igazgatóságának.

Ezt megelőzően a Budapest Bank lakossági üzletágért felelős igazgatósági tagja volt és az MKB Bank lakossági ügyvezető igazgatójaként is dolgozott. 2001 és 2005 között a McKinsey & Company projektmenedzsere volt a budapesti, a New York-i és a sydney-i irodákban. Egyetemi diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a Pázmány Péter Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte.

Ákos Tamás CIB Bank, vezérigazgató-helyettes lakossági üzletág Dr. Ákos Tamás a CIB Bank Lakossági Divíziójának vezetője, a Bank Igazgatóságának tagja, 2014 óta. Vezetése alatt a lakossági üzletág megújult és a CIB Bank az ISBD divízió digitális banki szolgáltatá … Tovább

Ginzer Ildikó, aki a fúzió óta a sztenderd értékesítési divíziót vezette és csapatával jelentős eredményeket ért el a lakossági területen, ezentúl

más fontos szakterületekért felel az MBH Bank felsővezetésének tagjaként és vezérigazgató-helyettesként

– közölték, egyelőre a további részletek ismertetése nélkül.

Ginzer Ildikó MBH Bank, standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, ahol 2005-ben szerzett közgazdász mesterdiplomákat vállalati pénzügyek és gazdálkodási szakos tanár területeken. Szakmai pályafutását a bankszek … Tovább

„A lakossági és mikrovállalati ügyfeleket kiszolgáló divíziónk nagy utat tett meg az elmúlt pár évben: egységesítettük a három jogelődtől örökölt fiókhálózatot, digitális csatornákat és termékeket, valamint jelentősen növeltük piaci részesedéseinket a lakossági szegmensben. Most, az új stratégiai szakaszban fontos célunk az ügyfélélmény magasabb szintre emelése, melyhez piacvezető digitális megoldások kialakítására, a mesterséges intelligencia és az automatizáció erősítésére van szükség. Ákos Tamás személyében olyan új, lendületes vezető érkezik az MBH Bank felsővezetésébe, aki ezen a téren már bizonyított és eredményesen hozzá tud járulni az új stratégiai szakasz sikeréhez” - mondta Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a kinevezés kapcsán.

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