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Lakossági nagyágyút igazolt az MBH Bank a versenytársától
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Lakossági nagyágyút igazolt az MBH Bank a versenytársától

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Az MBH Bank igazgatósága Ákos Tamást (címlapképünkön) nevezte ki az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettesévé. A pozíciót eddig Ginzer Ildikó töltötte be, ő ezentúl is a banknál marad. Az új vezető a CIB Bank lakossági üzletágának éléről érkezik, ahol jelentős eredményeket ért el a lakossági üzletág növekedési pályára állításában.

A kinevezés hatálybalépése a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vonatkozó engedélyének kibocsátása függvénye – közölte az MBH Bank a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Ákos Tamás az elmúlt 12 évben

a CIB Bank Retail Divízióját vezette vezérigazgató-helyettesi pozícióban és tagja volt a CIB Bank Igazgatóságának.

Ezt megelőzően a Budapest Bank lakossági üzletágért felelős igazgatósági tagja volt és az MKB Bank lakossági ügyvezető igazgatójaként is dolgozott. 2001 és 2005 között a McKinsey & Company projektmenedzsere volt a budapesti, a New York-i és a sydney-i irodákban. Egyetemi diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a Pázmány Péter Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte.

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Ákos Tamás
CIB Bank, vezérigazgató-helyettes lakossági üzletág
Dr. Ákos Tamás a CIB Bank Lakossági Divíziójának vezetője, a Bank Igazgatóságának tagja, 2014 óta. Vezetése alatt a lakossági üzletág megújult és a CIB Bank az ISBD divízió digitális banki szolgáltatá
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Ginzer Ildikó, aki a fúzió óta a sztenderd értékesítési divíziót vezette és csapatával jelentős eredményeket ért el a lakossági területen, ezentúl

más fontos szakterületekért felel az MBH Bank felsővezetésének tagjaként és vezérigazgató-helyettesként

– közölték, egyelőre a további részletek ismertetése nélkül.

Ginzer Ildikó
MBH Bank, standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes
Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, ahol 2005-ben szerzett közgazdász mesterdiplomákat vállalati pénzügyek és gazdálkodási szakos tanár területeken. Szakmai pályafutását a bankszek
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„A lakossági és mikrovállalati ügyfeleket kiszolgáló divíziónk nagy utat tett meg az elmúlt pár évben: egységesítettük a három jogelődtől örökölt fiókhálózatot, digitális csatornákat és termékeket, valamint jelentősen növeltük piaci részesedéseinket a lakossági szegmensben. Most, az új stratégiai szakaszban fontos célunk az ügyfélélmény magasabb szintre emelése, melyhez piacvezető digitális megoldások kialakítására, a mesterséges intelligencia és az automatizáció erősítésére van szükség. Ákos Tamás személyében olyan új, lendületes vezető érkezik az MBH Bank felsővezetésébe, aki ezen a téren már bizonyított és eredményesen hozzá tud járulni az új stratégiai szakasz sikeréhez” - mondta Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a kinevezés kapcsán.

Címlapkép forrása: MBH

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