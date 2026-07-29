Történetének legnagyobb nyereségét érte el a CIB anyabankja

A pénzintézet
a második negyedévben 2,8 milliárd eurós nyereséget könyvelt el,
ami szintén negyedéves rekordnak számít. A nettó nyereség éves alapon 6%-kal nőtt az első félévben, a második negyedévben pedig ennél is nagyobb mértékben, 7%-kal emelkedett.
Az éves szintre vetített saját tőke arányos megtérülés (ROE) 20%-ra, a tárgyi saját tőke arányos megtérülés (ROTE) pedig 25%-ra nőtt, az egy részvényre jutó eredmény (EPS) éves alapon 9%-kal bővült.
A kiváló féléves teljesítmény alapján az Intesa Sanpaolo felfelé módosította 2026-os nettó nyereség-célkitűzését, így
immár több mint 10 milliárd eurót vár az évre.
A bank 2026-ban összesen mintegy 9,4 milliárd eurót juttatna vissza a részvényeseknek osztalék és részvény-visszavásárlás formájában, novemberben pedig 3,8 milliárd eurós időközi osztalékot fizet ki.
A bevételek minden összetevőt illetően nőttek: rekordot döntött a bevétel, az üzemi eredmény és a bruttó jövedelem is. A nettó kamatbevétel az alacsonyabb kamatkörnyezet ellenére emelkedett és a második negyedévben tovább gyorsult, a célkitűzést pedig jóval 15 milliárd euró fölé emelték.
Az ügyfeleknek nyújtott hitelállomány ötödik egymást követő negyedévben nőtt, éves alapon 5%-kal, a betétállomány pedig 7%-kal bővült. Az ügyfelek pénzügyi vagyona meghaladta az 1500 milliárd eurót, ezen belül a kezelt vagyon 49 milliárd euróval nőtt. A jutalékbevételek 5%-kal emelkedtek, félévi és negyedéves rekordot döntve, a biztosítási bevételek szintén rekordszinten teljesítettek.
A hatékonyság tovább javult: a költség/bevétel arány 35,9%-ra csökkent, ami a valaha mért legalacsonyabb érték,
miközben a működési költségek éves alapon 1%-kal mérséklődtek. Az éves szintre vetített kockázati költség (cost of risk) 20 bázispont volt, jelentősen javuló fedezettség mellett, tartalék-felszabadítás nélkül. A nem teljesítő hitelek (NPL) beáramlása történelmi mélyponton volt, a rossz hitelek állománya gyakorlatilag nullára csökkent, és a bank semmilyen eszközminőség-romlásról nem számolt be. Az elsődleges tőkemegfelelési mutató 13,1%, a halasztott adókövetelések hatásával együtt 13,8% volt.
Az Intesa Sanpaolo emellett bejelentette, hogy
a Monte dei Paschi di Siena pénzintézet felvásárlására vonatkozó ajánlata jól halad:
a tranzakció hatmillió új ügyféllel bővítené az ügyfélkört, erősítené a fogyasztási hitelezési és a vállalati- és befektetési banki üzletágat, kihasználva a felvásárlás részét képező Mediobanca nemzetközi jelenlétét is. A bank 2,9 milliárd eurós szinergiát vár a tranzakciótól. A csoport 13 100 fiatal munkavállaló felvételét is tervezi, és 2029-re a kombinált csoportra több mint 16 milliárd eurós éves nettó nyereséget vár.
A jó eredmények ellenére a részvényárfolyam 0,1%-os csökkenést mutat a milánói tőzsdén.
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