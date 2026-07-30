A piacról igazolt új vezetőket a Magyar Fejlesztési Bank

A tulajdonosi joggyakorló új tagok kinevezéséről döntött a Magyar Fejlesztési Bank vezető testületeiben, az igazgatóságban és a felügyelőbizottságban; az MFB közleménye szerint az "átlátható, független és szakmai irányítás megerősítésével" új szakasz kezdődik a bank működésében.

Az új vezető testületek felállítása kulcsfontosságú feltétele az RRF-források lehívásának; azt biztosítja, hogy az elosztásukat koordináló MFB működése megfeleljen az Európai Unió által elvárt irányítási és átláthatósági követelményeknek – közölte a bank. További cél, hogy az MFB egy "korszerű, szakmai alapon működő fejlesztési bankként" vezető szerepet vállaljon a magyar gazdaság versenyképességének erősítésében, a beruházások ösztönzésében, a rendelkezésre álló hazai és uniós források sikeres felhasználásában.

Az új igazgatóság a közlemény szerint

"szakmai tapasztalatával és üzleti szemléletével" járul hozzá a fenti célok eléréséhez.

Az MFB-ről szóló törvény részeként az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjaira szigorú összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. Nem tölthetnek be tisztséget a testületekben a politikai vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók. Nem lehetnek tagok a lobbitevékenységet végző személyek sem az ilyen jogviszonyuk fennállása alatt, majd annak megszűnése után hat hónapig.

Az MFB Igazgatóságának tagjai:

Gerendás János, az Igazgatóság elnöke

Dercsényi György

Duronelly Péter László

Győr-Klézl Erika

Horváth Áron Botond

Az MFB Felügyelőbizottságának tagjai mától:

Walter György, a Felügyelőbizottság elnöke

Ipacs Viktor

Kalocsai Zsolt

A BÉT honlapján megjelent információk szerint Zimmer Mátyás felügyelőbizottsági tagi tisztsége, továbbá Zolnay Judit, Kékesiné Győrffy Zita Katalin és Grenczer Balázs felügyelőbizottsági tagi és auditbizottsági tagi tisztsége – lemondásukra tekintettel – 2026. július 29-én megszűnt.

Az új FB-tagok 2026. július 30-án, 5 éves határozott időtartamra kaptak kinevezést.

Az új igazgatóság és felügyelőbizottság a közeljövőben megkezdi munkáját, elsőként az RRF pénzek felhasználásához szükséges előterjesztésekről dönt – írja a bank.

Emlékezetes, hogy Gerendás János június 11-ei vezérigazgatói kinevezését követően az Európai Bizottság mintegy 760 milliárd forintos tőkeemelést hagyott jóvá az MFB-nél, amelynek jogszabályilag is átalakítják a működését.

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