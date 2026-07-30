Intesa-vezérigazgató: teljesen kizárt, hogy magasabb ajánlatot tegyenek a kiszemelt pénzintézetért

Az olasz Intesa Sanpaolo megemelte a 2026-os évre vonatkozó profitvárakozását, miközben a bank vezetősége leszögezte, hogy nem hajlandó javítani a rivális Monte dei Paschi di Siena (MPS) felvásárlására tett korábbi ajánlatán. A pénzintézet emellett a várakozásokat felülmúló, erős negyedéves eredményekről is beszámolt.

Az Intesa még júniusban tett egy 34,5 milliárd eurós, készpénzt és részvényeket egyaránt tartalmazó ajánlatot az MPS-re. Carlo Messina vezérigazgató kijelentette, hogy

teljesen kizárt az ajánlati ár megemelése.

Döntésüket azzal indokolta, hogy az MPS részvényeivel jelenleg a nyereségük 15-szörösén kereskednek, szemben az Intesa és a versenytárs UniCredit 11-szeres szorzójával.

Bár az MPS formálisan még nem utasította el az ajánlatot, jelezte, hogy megítélése szerint az alulértékeli a bankot. Időközben a Banco BPM egy egyenrangú fúzió lehetőségével kereste meg a pénzintézetet. A kiszivárgott információk szerint azonban Luigi Lovaglio, az MPS vezérigazgatója csak akkor fontolna meg egy alternatív javaslatot, ha az nagyobb értéket képviselne az Intesa ajánlatában szereplő 3 milliárd eurós készpénzkomponensnél.

A helyzetet befolyásolhatja az MPS birtokában lévő, jelenleg mintegy 9 milliárd eurót érő, 13 százalékos Generali-részesedés is. Messina elismerte, hogy az Intesának újra kellene értékelnie az ajánlatát, ha a céltársaság eladná ezt a pakettet.

Bennfentes források szerint ugyanakkor az MPS stratégiájának jelenleg nem része a biztosítóban lévő részesedés értékesítése.

A pénzügyi mutatókat tekintve a június 30-án zárult negyedévben az Intesa 2,8 milliárd eurós nettó nyereséget és 7,4 milliárd eurós bevételt ért el, felülmúlva a piaci konszenzust. A kedvező eredmények nyomán a bank immár 10 milliárd euró feletti nettó nyereséget prognosztizál 2026-ra. Az MPS felvásárlásához az Intesa szeptember 10-én kéri a részvényesek jóváhagyását, az ajánlattételi eljárást pedig hivatalosan az idei év negyedik negyedévében indítja meg.

Forrás: Reuters

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