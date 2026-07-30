Kifakadt a híres bankvezér: egészen szélsőséges a kormány terve, súlyos döfést kapna a legnagyobb svájci bank

Sergio Ermotti, a UBS vezérigazgatója megvédte a bank új, 3 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programját, miközben határozottan elutasította a svájci kormány szigorúbb tőkekövetelményekre vonatkozó javaslatait. A bankvezér egy friss interjúban megerősítette, hogy a Credit Suisse integrációja gyakorlatilag lezárult, egyúttal cáfolta azokat a pletykákat, amelyek szerint a pénzintézet az Egyesült Államokba tenné át a székhelyét, vagy ő maga a közeljövőben az igazgatóság elnöki székébe ülne át.

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A vezérigazgató a Schweiz Heute portálnak adott interjújában kiállt a sajátrészvény-visszavásárlás mellett. Érvelése szerint a részvényeseknek részesülniük kell a bank üzleti sikereiből, ráadásul ez a megoldás sokkal rugalmasabb az osztalékfizetésnél, amelyet jóval nehezebb csökkenteni, ha máshol van szükség a tőkére.

Ezzel párhuzamosan Ermotti ismét élesen bírálta a svájci kormány tervét,

amely a hazai gazdaság védelmében további 20-22 milliárd dollárnyi elsődleges alapvető tőke (CET1) képzésére kötelezné a pénzintézetet. A bankvezér "szélsőségesnek" nevezte az elképzelést, hangsúlyozva, hogy ez a tőke kihasználatlanul állna a mérlegben, és senkinek sem válna a hasznára.

A szigorodó hazai szabályozási környezet miatt a piacon felmerült a gyanú, hogy a UBS a kedvezőbb feltételek reményében az Egyesült Államokba helyezné át a székhelyét. Ermotti azonban egyértelműen kijelentette, hogy a vezetőség soha nem vetette fel és nem is mérlegelte a tengerentúlra költözés lehetőségét.

Bár a szabályozási viták még nem zárultak le, a 2023-ban megmentett és felvásárolt Credit Suisse integrációja a bankvezér szerint mostanra gyakorlatilag befejeződött. A pénzintézet ezáltal új szakaszba lépett, és a belső átalakítások helyett a jövőben már a növekedési tervekre, valamint a technológiai fejlesztésekre, különösen a mesterséges intelligencia alkalmazására összpontosít.

Az összeolvadás lezárultával szárnyra kaptak olyan befektetői feltételezések is, hogy az elvégzett munka után Ermotti átveszi az igazgatóság elnöki posztját. A cégvezető azonban leszögezte, hogy a belátható jövőben sem a lemondása, sem a pozícióváltása nincs napirenden. A jelenlegi felállás stabil marad, így továbbra is ő tölti be a vezérigazgatói tisztséget, míg az elnöki feladatokat Colm Kelleher látja el.

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Forrás: Reuters

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