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Nagy tervekkel tör előre az Erste, Magyarországról is véleményt mondott a bécsi menedzsment
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Nagy tervekkel tör előre az Erste, Magyarországról is véleményt mondott a bécsi menedzsment

Palkó István, Bécs
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A növekedés motorjaként tekint az Erste Group Közép-Európára, és bár a mai bécsi sajtótájékoztatón a show-t egyértelműen Lengyelország vitte el a friss leánybanki szerzeménnyel, a bankcsoport vártnál erősebb idei bővülésében és pozitív kilátásaiban kulcsszerepet játszhat a magyar piac is. Hazánkban az első félévben organikusan a legnagyobb mértékben nőtt a hitelállomány, a jövőt pedig az energetikai és technológiai átálláshoz kapcsolódó befektetések határozhatják meg szerte a régióban. Megkérdeztük, milyen vállalásokat tett az Erste menedzsmentje múlt heti magyarországi látogatásán, és azt is, érdeklődnek-e az MBH Bank esetleges megvásárlása iránt.

Közép-Európa marad az Erste növekedési motorja, Magyarországon is kiugró volt a hitelezés

Az Erste Group erős első féléves eredményeket közölt, és a kedvező hitelezési dinamika miatt megemelte az egész éves előrejelzését. A bankcsoport vezetői – Peter Bosek vezérigazgató, Stefan Dörfler pénzügyi igazgató és Alexandra Habeler-Drabek kockázatkezelési igazgató – bécsi sajtótájékoztatójukon hangsúlyozták: Közép- és Kelet-Európa továbbra is Európa egyik legfontosabb növekedési térsége.

A bővülést a gazdasági felzárkózás, az energetikai és technológiai átálláshoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások, valamint a vállalati innováció hajtja. Magyarországon különösen kiugró volt a hitel- és betétállomány növekedése, miközben a csoport kockázati profilja stabil maradt. A gyorsjelentésről itt számoltunk be részletesebben:

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Közép-Kelet-Európa: Hosszú távú növekedési platform

Peter Bosek vezérigazgató kiemelte, hogy Közép- és Kelet-Európa olyan fejlődési szakaszba lépett, amelyet szerinte Nyugat-Európában sokszor még mindig alulértékelnek.

A régió az Erste számára nem pusztán működési terület, hanem egy olyan hosszú távú növekedési forrás, amelyben a beruházások és a finanszírozási igények nagy lehetőségeket teremtenek.

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  • Látványos felzárkózás: 2007 és 2025 között a régióban reálértéken 63 százalékkal nőtt az egy főre jutó GDP, miközben Ausztriában mindössze 6 százalékos volt a növekedés. (Magyarországon ez a bővülés 42 százalékos volt).

  • Erősebb gazdasági kilátások: Az Erste idén 2,3 százalékos régiós gazdasági bővülést vár az eurózóna 0,5 százalékos növekedésével szemben. Magyarország esetében 1,7 százalékos GDP-növekedéssel számolnak.

  • Innováció és önállósodás: A régió egyre függetlenebbé válik a nyugati piacoktól. A vállalati innováció terén Lengyelország kiemelkedő: ott a cégek 37 százaléka fektet innovációba, szemben a 32 százalékos uniós átlaggal.

A vezérigazgató szerint a következő időszak meghatározó eleme a központosított energiatermelésről a decentralizált, megújuló energiaforrásokra való átállás lesz, amely masszív hálózatfejlesztési és finanszírozási beruházásokat igényel.

Kiemelkedő hitelezés és megemelt előrejelzés

Stefan Dörfler pénzügyi igazgató hangsúlyozta, hogy bár a vállalatok jelentős mértékben támaszkodnak belső forrásokra, a külső finanszírozásban a bankok szerepe domináns maradt. Az Erste a kötvénykibocsátások szervezésében régiós piacvezető volt az év első felében.

A bankcsoport pénzügyi teljesítményének legfontosabb sarokpontjai az első félévben:

  • Hitelállomány: Hat hónap alatt 21,9 százalékkal nőtt. A lengyel akvizíció mellett jelentős az organikus növekedés is, ezen belül Magyarországon kiugró, 19,2 százalékos bővülést mértek.

  • Betétállomány: Csoportszinten 27,9 százalékos volt a növekedés, amelyből a magyar leánybank 24,0 százalékos gyarapodással vette ki a részét, jelezve a hazai mérlegleépítési időszak lezárultát.

  • Nyereségesség: A működési eredmény organikus alapon 12,7 százalékkal emelkedett, amit a lengyel Erste Bank Polska további 36,5 százalékkal fejelt meg. A működési eredmény így csaknem másfélszeresére nőtt egy év alatt.

  • Tőkehelyzet: A CET1 tőkemutató a decemberi 19,3 százalékról 15,2 százalékra mérséklődött, de a menedzsment szerint ez továbbra is masszív, a biztonságos működéshez szükséges szintet bőven meghaladó tőkehelyzetet jelez.

Az erős dinamika eredményeként a menedzsment a korábbi 285 milliárd euróról 290 milliárd euróra emelte az év végi hitelállományra vonatkozó várakozását.

Stabil portfólió és mérséklődő kockázatok

Alexandra Habeler-Drabek kockázatkezelési igazgató rámutatott, hogy a gyors növekedés kiváló portfólióminőséggel párosul. A kockázati költségek csoportszinten 20 bázisponton állnak, ami teljesen megfelel a várakozásoknak.

A nem teljesítő hitelek (NPL) aránya csoportszinten a decemberi 2,4 százalékról 2,3 százalékra csökkent. A régiós kép így alakult:

  • Magyarország: Kiemelkedően kedvező, mindössze 1,4 százalékos NPL-ráta.

  • Lengyelország: A frissen integrált leánybanknál 2,2 százalékos az arány.

  • Horvátország, Csehország és Litvánia: Kedvező értékek, helyenként nettó visszaírások a kockázati költségek terén.

  • Románia és Ausztria: Romániában a gyengébb gazdasági környezet miatt enyhe céltartalék-képzés történt. Ausztriában a kereskedelmi ingatlanpiac korábbi nehézségei enyhülnek, a helyzet stabilizálódik.

A lengyel akvizíció a diverzifikációt is javította: a bankcsoport ingatlanpiaci kitettségének aránya fél év alatt 18,5 százalékról 15,9 százalékra esett vissza.

Sikeres lengyel integráció és magyarországi kilátások

Peter Bosek a sajtótájékoztató zárásaként kitért a spanyol Santandertől megvásárolt lengyel leánybankra. Bár az integráció komoly kihívás volt, a márkaváltás sikeresen lezajlott, és a lengyel piac a jövőben az innováció és a növekedés kiemelt terepe marad. A vezérigazgató kérdésre válaszolva elmondta: az Erste az első félévben mintegy 1 milliárd eurónyi külön- és társasági adót fizetett be, de nem számítanak ezen terhek érdemi növekedésére.

A magyar piaccal kapcsolatban Bosek elmondta: az elmúlt 12 hónap teljesítménye kifejezetten kedvező volt. A korábbi mérlegleépítési szakasz véget ért, a jól teljesítő magyar csapat munkája erős alapot ad a növekedéshez, a kilátások pozitívak. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a működési környezet továbbra sem könnyű, a fiskális kihívások és folyamatok alakulását a jövőben is szorosan figyelemmel kell kísérni.

Megkérdeztük, milyen vállalásokat tett az Erste menedzsmentje múlt heti magyarországi látogatásán, és azt is, érdeklődnek-e kormányváltás óta az MBH Bank iránt. A Portfolio érdeklődésére Peter Bosek elmondta: a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium vezetői számára egyaránt hangsúlyozták Budapesten, hogy

  • támogatni szeretnék a magyar gazdaságot és annak növekedését,
  • segítenének a külföldi befektetők visszacsábítását Magyarországra,
  • támogatni kívánják azok a változtásokat, amelyek az adózás és az üzleti környezet javítását szolgálják,
  • várható az EU-források megérkezése, összesen 16 milliárd euró, ebből 10 milliárd már augusztusban, az ehhez kapcsolódó finanszírozási feladatokban is szerepet vállalnának,
  • túl korai arról beszélni, hogy mi lesz az MBH Bankkal, meg kell várni a bank tulajdonosi szerkezetével kapcsolatos fejleményeket, de várhatóan ez még nem idén fog végbemenni.

A magyar piac feltétlenül olyan számunkra, amelyet élénken figyelünk a jövőben is

- hangsúlyozta a vezérigazgató, utalva akvizíciós elköteleződésükre, amelyet felvásárlások egész sorával, például a magyarországi Commerzbank vagy a Citibank lakossági és kártyaüzletágának megvásárlásával is bizonyítottak.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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