Nagy tervekkel tör előre az Erste, Magyarországról is véleményt mondott a bécsi menedzsment

Közép-Európa marad az Erste növekedési motorja, Magyarországon is kiugró volt a hitelezés

Az Erste Group erős első féléves eredményeket közölt, és a kedvező hitelezési dinamika miatt megemelte az egész éves előrejelzését. A bankcsoport vezetői – Peter Bosek vezérigazgató, Stefan Dörfler pénzügyi igazgató és Alexandra Habeler-Drabek kockázatkezelési igazgató – bécsi sajtótájékoztatójukon hangsúlyozták: Közép- és Kelet-Európa továbbra is Európa egyik legfontosabb növekedési térsége.

A bővülést a gazdasági felzárkózás, az energetikai és technológiai átálláshoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások, valamint a vállalati innováció hajtja. Magyarországon különösen kiugró volt a hitel- és betétállomány növekedése, miközben a csoport kockázati profilja stabil maradt. A gyorsjelentésről itt számoltunk be részletesebben:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 30. Nagyot nőtt az Erste, megemelte várakozásait a menedzsment

Közép-Kelet-Európa: Hosszú távú növekedési platform

Peter Bosek vezérigazgató kiemelte, hogy Közép- és Kelet-Európa olyan fejlődési szakaszba lépett, amelyet szerinte Nyugat-Európában sokszor még mindig alulértékelnek.

A régió az Erste számára nem pusztán működési terület, hanem egy olyan hosszú távú növekedési forrás, amelyben a beruházások és a finanszírozási igények nagy lehetőségeket teremtenek.

Látványos felzárkózás: 2007 és 2025 között a régióban reálértéken 63 százalékkal nőtt az egy főre jutó GDP, miközben Ausztriában mindössze 6 százalékos volt a növekedés. (Magyarországon ez a bővülés 42 százalékos volt).

Erősebb gazdasági kilátások: Az Erste idén 2,3 százalékos régiós gazdasági bővülést vár az eurózóna 0,5 százalékos növekedésével szemben. Magyarország esetében 1,7 százalékos GDP-növekedéssel számolnak.

Innováció és önállósodás: A régió egyre függetlenebbé válik a nyugati piacoktól. A vállalati innováció terén Lengyelország kiemelkedő: ott a cégek 37 százaléka fektet innovációba, szemben a 32 százalékos uniós átlaggal.

A vezérigazgató szerint a következő időszak meghatározó eleme a központosított energiatermelésről a decentralizált, megújuló energiaforrásokra való átállás lesz, amely masszív hálózatfejlesztési és finanszírozási beruházásokat igényel.

Kiemelkedő hitelezés és megemelt előrejelzés

Stefan Dörfler pénzügyi igazgató hangsúlyozta, hogy bár a vállalatok jelentős mértékben támaszkodnak belső forrásokra, a külső finanszírozásban a bankok szerepe domináns maradt. Az Erste a kötvénykibocsátások szervezésében régiós piacvezető volt az év első felében.

A bankcsoport pénzügyi teljesítményének legfontosabb sarokpontjai az első félévben:

Hitelállomány: Hat hónap alatt 21,9 százalékkal nőtt . A lengyel akvizíció mellett jelentős az organikus növekedés is, ezen belül Magyarországon kiugró, 19,2 százalékos bővülést mértek.

Betétállomány: Csoportszinten 27,9 százalékos volt a növekedés, amelyből a magyar leánybank 24,0 százalékos gyarapodással vette ki a részét, jelezve a hazai mérlegleépítési időszak lezárultát.

Nyereségesség: A működési eredmény organikus alapon 12,7 százalékkal emelkedett, amit a lengyel Erste Bank Polska további 36,5 százalékkal fejelt meg. A működési eredmény így csaknem másfélszeresére nőtt egy év alatt.

Tőkehelyzet: A CET1 tőkemutató a decemberi 19,3 százalékról 15,2 százalékra mérséklődött, de a menedzsment szerint ez továbbra is masszív, a biztonságos működéshez szükséges szintet bőven meghaladó tőkehelyzetet jelez.

Az erős dinamika eredményeként a menedzsment a korábbi 285 milliárd euróról 290 milliárd euróra emelte az év végi hitelállományra vonatkozó várakozását.

Stabil portfólió és mérséklődő kockázatok

Alexandra Habeler-Drabek kockázatkezelési igazgató rámutatott, hogy a gyors növekedés kiváló portfólióminőséggel párosul. A kockázati költségek csoportszinten 20 bázisponton állnak, ami teljesen megfelel a várakozásoknak.

A nem teljesítő hitelek (NPL) aránya csoportszinten a decemberi 2,4 százalékról 2,3 százalékra csökkent. A régiós kép így alakult:

Magyarország: Kiemelkedően kedvező, mindössze 1,4 százalékos NPL-ráta.

Lengyelország: A frissen integrált leánybanknál 2,2 százalékos az arány.

Horvátország, Csehország és Litvánia: Kedvező értékek, helyenként nettó visszaírások a kockázati költségek terén.

Románia és Ausztria: Romániában a gyengébb gazdasági környezet miatt enyhe céltartalék-képzés történt. Ausztriában a kereskedelmi ingatlanpiac korábbi nehézségei enyhülnek, a helyzet stabilizálódik.

A lengyel akvizíció a diverzifikációt is javította: a bankcsoport ingatlanpiaci kitettségének aránya fél év alatt 18,5 százalékról 15,9 százalékra esett vissza.

Sikeres lengyel integráció és magyarországi kilátások

Peter Bosek a sajtótájékoztató zárásaként kitért a spanyol Santandertől megvásárolt lengyel leánybankra. Bár az integráció komoly kihívás volt, a márkaváltás sikeresen lezajlott, és a lengyel piac a jövőben az innováció és a növekedés kiemelt terepe marad. A vezérigazgató kérdésre válaszolva elmondta: az Erste az első félévben mintegy 1 milliárd eurónyi külön- és társasági adót fizetett be, de nem számítanak ezen terhek érdemi növekedésére.

A magyar piaccal kapcsolatban Bosek elmondta: az elmúlt 12 hónap teljesítménye kifejezetten kedvező volt. A korábbi mérlegleépítési szakasz véget ért, a jól teljesítő magyar csapat munkája erős alapot ad a növekedéshez, a kilátások pozitívak. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a működési környezet továbbra sem könnyű, a fiskális kihívások és folyamatok alakulását a jövőben is szorosan figyelemmel kell kísérni.

Megkérdeztük, milyen vállalásokat tett az Erste menedzsmentje múlt heti magyarországi látogatásán, és azt is, érdeklődnek-e kormányváltás óta az MBH Bank iránt. A Portfolio érdeklődésére Peter Bosek elmondta: a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium vezetői számára egyaránt hangsúlyozták Budapesten, hogy

támogatni szeretnék a magyar gazdaságot és annak növekedését,

segítenének a külföldi befektetők visszacsábítását Magyarországra,

támogatni kívánják azok a változtásokat, amelyek az adózás és az üzleti környezet javítását szolgálják,

várható az EU-források megérkezése, összesen 16 milliárd euró, ebből 10 milliárd már augusztusban, az ehhez kapcsolódó finanszírozási feladatokban is szerepet vállalnának,

túl korai arról beszélni, hogy mi lesz az MBH Bankkal, meg kell várni a bank tulajdonosi szerkezetével kapcsolatos fejleményeket, de várhatóan ez még nem idén fog végbemenni.

A magyar piac feltétlenül olyan számunkra, amelyet élénken figyelünk a jövőben is

- hangsúlyozta a vezérigazgató, utalva akvizíciós elköteleződésükre, amelyet felvásárlások egész sorával, például a magyarországi Commerzbank vagy a Citibank lakossági és kártyaüzletágának megvásárlásával is bizonyítottak.