Nagy tervekkel tör előre az Erste, Magyarországról is véleményt mondott a bécsi menedzsment

Közép-Európa marad az Erste növekedési motorja, Magyarországon is kiugró volt a hitelezés
Az Erste Group erős első féléves eredményeket közölt, és a kedvező hitelezési dinamika miatt megemelte az egész éves előrejelzését. A bankcsoport vezetői – Peter Bosek vezérigazgató, Stefan Dörfler pénzügyi igazgató és Alexandra Habeler-Drabek kockázatkezelési igazgató – bécsi sajtótájékoztatójukon hangsúlyozták: Közép- és Kelet-Európa továbbra is Európa egyik legfontosabb növekedési térsége.
A bővülést a gazdasági felzárkózás, az energetikai és technológiai átálláshoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások, valamint a vállalati innováció hajtja. Magyarországon különösen kiugró volt a hitel- és betétállomány növekedése, miközben a csoport kockázati profilja stabil maradt. A gyorsjelentésről itt számoltunk be részletesebben:
Közép-Kelet-Európa: Hosszú távú növekedési platform
Peter Bosek vezérigazgató kiemelte, hogy Közép- és Kelet-Európa olyan fejlődési szakaszba lépett, amelyet szerinte Nyugat-Európában sokszor még mindig alulértékelnek.
A régió az Erste számára nem pusztán működési terület, hanem egy olyan hosszú távú növekedési forrás, amelyben a beruházások és a finanszírozási igények nagy lehetőségeket teremtenek.
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Látványos felzárkózás: 2007 és 2025 között a régióban reálértéken 63 százalékkal nőtt az egy főre jutó GDP, miközben Ausztriában mindössze 6 százalékos volt a növekedés. (Magyarországon ez a bővülés 42 százalékos volt).
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Erősebb gazdasági kilátások: Az Erste idén 2,3 százalékos régiós gazdasági bővülést vár az eurózóna 0,5 százalékos növekedésével szemben. Magyarország esetében 1,7 százalékos GDP-növekedéssel számolnak.
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Innováció és önállósodás: A régió egyre függetlenebbé válik a nyugati piacoktól. A vállalati innováció terén Lengyelország kiemelkedő: ott a cégek 37 százaléka fektet innovációba, szemben a 32 százalékos uniós átlaggal.
A vezérigazgató szerint a következő időszak meghatározó eleme a központosított energiatermelésről a decentralizált, megújuló energiaforrásokra való átállás lesz, amely masszív hálózatfejlesztési és finanszírozási beruházásokat igényel.
Kiemelkedő hitelezés és megemelt előrejelzés
Stefan Dörfler pénzügyi igazgató hangsúlyozta, hogy bár a vállalatok jelentős mértékben támaszkodnak belső forrásokra, a külső finanszírozásban a bankok szerepe domináns maradt. Az Erste a kötvénykibocsátások szervezésében régiós piacvezető volt az év első felében.
A bankcsoport pénzügyi teljesítményének legfontosabb sarokpontjai az első félévben:
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Hitelállomány: Hat hónap alatt 21,9 százalékkal nőtt. A lengyel akvizíció mellett jelentős az organikus növekedés is, ezen belül Magyarországon kiugró, 19,2 százalékos bővülést mértek.
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Betétállomány: Csoportszinten 27,9 százalékos volt a növekedés, amelyből a magyar leánybank 24,0 százalékos gyarapodással vette ki a részét, jelezve a hazai mérlegleépítési időszak lezárultát.
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Nyereségesség: A működési eredmény organikus alapon 12,7 százalékkal emelkedett, amit a lengyel Erste Bank Polska további 36,5 százalékkal fejelt meg. A működési eredmény így csaknem másfélszeresére nőtt egy év alatt.
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Tőkehelyzet: A CET1 tőkemutató a decemberi 19,3 százalékról 15,2 százalékra mérséklődött, de a menedzsment szerint ez továbbra is masszív, a biztonságos működéshez szükséges szintet bőven meghaladó tőkehelyzetet jelez.
Az erős dinamika eredményeként a menedzsment a korábbi 285 milliárd euróról 290 milliárd euróra emelte az év végi hitelállományra vonatkozó várakozását.
Stabil portfólió és mérséklődő kockázatok
Alexandra Habeler-Drabek kockázatkezelési igazgató rámutatott, hogy a gyors növekedés kiváló portfólióminőséggel párosul. A kockázati költségek csoportszinten 20 bázisponton állnak, ami teljesen megfelel a várakozásoknak.
A nem teljesítő hitelek (NPL) aránya csoportszinten a decemberi 2,4 százalékról 2,3 százalékra csökkent. A régiós kép így alakult:
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Magyarország: Kiemelkedően kedvező, mindössze 1,4 százalékos NPL-ráta.
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Lengyelország: A frissen integrált leánybanknál 2,2 százalékos az arány.
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Horvátország, Csehország és Litvánia: Kedvező értékek, helyenként nettó visszaírások a kockázati költségek terén.
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Románia és Ausztria: Romániában a gyengébb gazdasági környezet miatt enyhe céltartalék-képzés történt. Ausztriában a kereskedelmi ingatlanpiac korábbi nehézségei enyhülnek, a helyzet stabilizálódik.
A lengyel akvizíció a diverzifikációt is javította: a bankcsoport ingatlanpiaci kitettségének aránya fél év alatt 18,5 százalékról 15,9 százalékra esett vissza.
Sikeres lengyel integráció és magyarországi kilátások
Peter Bosek a sajtótájékoztató zárásaként kitért a spanyol Santandertől megvásárolt lengyel leánybankra. Bár az integráció komoly kihívás volt, a márkaváltás sikeresen lezajlott, és a lengyel piac a jövőben az innováció és a növekedés kiemelt terepe marad. A vezérigazgató kérdésre válaszolva elmondta: az Erste az első félévben mintegy 1 milliárd eurónyi külön- és társasági adót fizetett be, de nem számítanak ezen terhek érdemi növekedésére.
A magyar piaccal kapcsolatban Bosek elmondta: az elmúlt 12 hónap teljesítménye kifejezetten kedvező volt. A korábbi mérlegleépítési szakasz véget ért, a jól teljesítő magyar csapat munkája erős alapot ad a növekedéshez, a kilátások pozitívak. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a működési környezet továbbra sem könnyű, a fiskális kihívások és folyamatok alakulását a jövőben is szorosan figyelemmel kell kísérni.
Megkérdeztük, milyen vállalásokat tett az Erste menedzsmentje múlt heti magyarországi látogatásán, és azt is, érdeklődnek-e kormányváltás óta az MBH Bank iránt. A Portfolio érdeklődésére Peter Bosek elmondta: a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium vezetői számára egyaránt hangsúlyozták Budapesten, hogy
- támogatni szeretnék a magyar gazdaságot és annak növekedését,
- segítenének a külföldi befektetők visszacsábítását Magyarországra,
- támogatni kívánják azok a változtásokat, amelyek az adózás és az üzleti környezet javítását szolgálják,
- várható az EU-források megérkezése, összesen 16 milliárd euró, ebből 10 milliárd már augusztusban, az ehhez kapcsolódó finanszírozási feladatokban is szerepet vállalnának,
- túl korai arról beszélni, hogy mi lesz az MBH Bankkal, meg kell várni a bank tulajdonosi szerkezetével kapcsolatos fejleményeket, de várhatóan ez még nem idén fog végbemenni.
A magyar piac feltétlenül olyan számunkra, amelyet élénken figyelünk a jövőben is
- hangsúlyozta a vezérigazgató, utalva akvizíciós elköteleződésükre, amelyet felvásárlások egész sorával, például a magyarországi Commerzbank vagy a Citibank lakossági és kártyaüzletágának megvásárlásával is bizonyítottak.
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