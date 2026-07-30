Nagyot nőtt az Erste, megemelte várakozásait a menedzsment

A bankcsoport ügyfélhitel-állománya a lengyel leánybank 41,4 milliárd eurós portfóliójával együtt 21,9 százalékkal, 282,7 milliárd euróra nőtt. A lengyel akvizíció hatását kiszűrve a bővülés 4 százalékos volt, az ügyfelek finanszírozási igénye különösen Csehországban, Magyarországon és Ausztriában bizonyult erősnek. A betétállomány hasonló dinamikával, összességében közel 28 százalékkal, 323,7 milliárd euróra emelkedett - közölte a bankcsoport.
A bevételek a stabil kamatkörnyezetnek és a lengyel piacra lépésnek köszönhetően határozottan javultak:
- a nettó kamatbevétel 42,3 százalékkal, 5,4 milliárd euróra, míg
- a nettó díj- és jutalékbevétel 25,1 százalékkal, 1,9 milliárd euróra emelkedett éves összevetésben,
- a működési bevételek összességében megközelítették a 8 milliárd eurót.
Bár a működési költségek – nagyrészt az akvizíció következtében – 3,5 milliárd euróra nőttek, a működési eredmény így is 49,3 százalékkal, 4,4 milliárd euróra ugrott meg.
Az első féléves nettó eredmény 7,6%-os organikus és 18,6%-os teljes emelkedéssel 2,0 milliárd eurót tett ki,
ennek mintegy kétharmada továbbra is a közép- és kelet-európai régióból származik.
A csoport tőkehelyzete stabil, az elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató (CET1-ráta) 15,2 százalékon áll. A kockázati költségek 583 millió euróra emelkedtek, ami mögött elsősorban a lengyel leánybank konszolidációjához kapcsolódó, várható egyszeri számviteli tételek álltak. A hitelportfólió minősége eközben nem romlott, a nemteljesítő hitelek aránya (NPL-ráta) változatlanul alacsony, 2,3 százalékos szinten maradt.
A banki különadók jelentős terhet jelentettek az első félévben, összegük közel megduplázódott, és elérte a 392 millió eurót. A növekedést főként a magasabb magyarországi (189 millió euró) és romániai (39 millió euró) elvonások, valamint az idén először bevezetett lengyelországi bankadó (98 millió euró) okozta.
Az idén januárban felvásárolt, a lengyel piacon harmadik legnagyobbnak számító Erste Bank Polska integrációja a terveknek megfelelően halad. Az áprilisi arculatváltás óta a pénzintézet több mint 300 ezer új ügyfelet szerzett, jelenleg pedig az informatikai, jogi és szervezeti fúzió szakasza zajlik.
Az első féléves teljesítmény alapján a vezetőség megemelte a 2026-os évre vonatkozó pénzügyi várakozásait.
A teljes hitelállomány várhatóan eléri a 290 milliárd eurót, a tárgyi tőkearányos megtérülés (ROTE) meghaladhatja a 20 százalékot, míg az egy részvényre jutó eredmény (EPS) több mint 20 százalékkal nőhet a tavalyi, egyszeri tételektől megtisztított bázishoz képest.
A bankcsoport közzétette a 2030-ig szóló stratégiáját is, amelynek fő célkitűzése, hogy az egy részvényre jutó nyereség a 2025-ös szint duplájára, 15 euró fölé emelkedjen. Ennek feltétele a régiós hitelezés, a betétgyűjtés és a vagyonkezelés fenntartható organikus növekedése, a működési hatékonyság javítása, az esetleges újabb akvizíciós lehetőségek kiaknázása, valamint az adózási és szabályozási környezet jelenlegi szinten történő stabilizálódása.
Az elmúlt egy évben 42%-ot emelkedett az Erste Group részvényárfolyama, idén pedig 9%-kal került feljebb.
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