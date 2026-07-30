Új korszak jön a német bankok számára: mostantól újabb fronton figyel árgus szemekkel a felügyelet

A BaFin új jogosítványai egy szerdán hatályba lépett törvényből erednek, amelynek értelmében a felügyelet a jövőben bírságokat is kiszabhat. A hatóság elsődleges célja az alapvető jogok védelme a pénzügyi szektorban.
A hatóság jelezte, hogy figyelemmel kíséri az átláthatósági szabályok betartását, így például azt is, hogy
a cégek megfelelően tájékoztatják-e ügyfeleiket a chatbotok alkalmazásáról.
Emellett ellenőrzi a kockázatosnak minősülő mesterségesintelligencia-rendszereket is, amilyeneket például a hitelképesség megállapítására használnak.
A BaFin arra is ügyel majd, hogy a pénzügyi vállalkozások ne folyamodjanak tiltott gyakorlatokhoz, mint amilyen az érintetteket tisztességtelen hátrányba hozó, érzékeny személyes adatok gyűjtése és elemzése.
"Az embereknek bízniuk kell abban, hogy az alapvető jogaik a mesterséges intelligencia használata során is védelmet élveznek. A BaFin biztosítja például, hogy mindenki tisztességesen hozzáférhessen a pénzügyi szolgáltatásokhoz, és senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés az AI miatt" – nyilatkozta Mark Branson, a BaFin elnöke.
Forrás: Reuters
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