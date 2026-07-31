A legtapasztaltabb bankárok se láttak ilyet: soha nem vettünk még fel ennyit hitelt

A friss jegybanki adatok szerint a nyár első hónapjában a magyar bankszektor történetében először meghaladta az 500 milliárd forintot (folyószámlahitelek nélkül) a háztartások új hitelfelvételét mutató szerződéses összeg.
Elmondható, hogy júniusban a lakáshitelek, a személyi kölcsönök, és előbbin belül az Otthon Start hitelek új szerződéses összege is rekordot döntött, így az év első felében több mint 2600 milliárd forintnyi háztartási hitel talált gazdára, ami 54%-kal magasabb a tavalyi, Otthon Start bevezetése előtti számnál. A lakáshitelezés 1578 milliárdja 95%-os, a személyi kölcsönök 706 milliárdja 69%-os éves növekedést jelent. Utóbbi termék népszerűségének az okait itt boncolgattuk legutóbb.
|Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest
|Lakáshitel
|Személyi kölcsön
|Babaváró hitel
|Egyéb
|Összesen
|2026 első fele
|95,0%
|33,8%
|6,1%
|-17,7%
|53,7%
|2026 június
|96,3%
|68,6%
|6,2%
|5,5%
|69,5%
|Forrás: MNB, Portfolio
Az Otthon Start Program fennállása első 10 hónapjában 49 109 szerződést és 1726 milliárd forintos hitelösszeget ért el, vagyis 35,1 millió forint az átlagösszeg. Itt írtunk arról, milyen szigorításokra számít a piac a programban a következő hónapokban. Az egyelőre nem látható, hogy "magától" alábbhagyna a lendület.
Az ugyanebben az időszakban kihelyezett 2491 milliárd forintnyi lakáshitelnek a 69%-át adta a program, idén júniusban is ekkora volt az aránya. A piaci hitelek nyár elején 22%-os arányt képviseltek, vagyis az Otthon Start addiconális hatása mellett jelentős a kiszorító hatása is (korábbi számítások szerint nagyjából kétharmad-egyharmad az arány előbbi javára).
Bár az Otthon Start az átlagos hitelösszeget is felhúzta, a lakáshitelek új szerződésszáma is emelkedett: a tavalyi első félévi 41 ezerről csaknem 58 ezerre. A személyi kölcsönöknél ugyanez 166 ezerről 195 ezerre ugrott.
Élénkül az új építésű lakások piaca is (legalábbis az építéseké), de 78%-ban még nyár elején is a használt lakások piaca mozgatta a lakáshitelezést.
A fix legfeljebb 3%-os Otthon Starttal szemben alig egyötödös arányt képviselő piaci lakáshiteleknél júniusban még nem volt látható tömeges kamatcsökkenés, így 6,4-6,5% között vették fel átlagosan ezeket a háztartások. Várakozásunknak megfelelően július 1-jével az OTP viszont már kamatcsökkentést jelentett be, őt más bankok is követhetik, köszönhetően az apadó kamatkörnyezetnek.
A személyi kölcsönöknél is sorra enyhülnek a banki feltételek, átlagos THM-ük egy év alatt 16,1%-ról 14,3%-ra olvadt.
Június végére megközelítette a 14 ezer milliárd forintot a háztartások hitelállománya, miután egy év alatt 19,3%-kal nőtt a háztartások banki hiteltartozása, azon belül a lakáshitelek állománya 28,8%-kal (!) bővült.
Eközben a lakossági betéteknél is megfigyelhetünk egy érdekes jelenséget: soha nem látott összegű, nettó 321 milliárd forintnyi tőke áramlott a devizabetétekbe, kihasználva az erős forintot, vagyis sokan az árfolyam gyengülésére kezdhettek el játszani. A teljes háztartási betétállomány tranzakciós alapon 459 milliárd forinttal bővült, amiben az osztalékfizetéseknek is lehet ilyenkor nagyobb szerepe.
A háztartási devizabetétek aránya így egyetlen hónap alatt 15,3%-ról 17,0%-ra emelkedett a magyar bankoknál, miközben a teljes háztartási betétállomány most először átlépte a 16 ezer milliárd forintot, évi 12,2%-os bővüléssel.
A vállalati hitelezésben továbbra is szerényebb bővülést látunk, mint a háztartásiban, de tavaly ősz óta végre itt is érdemi növekedésről beszélhetünk. Júniusban 181 milliárd, az elmúlt egy évben 1486 milliárd forinttal vettek fel többet a cégek, mint amennyit törlesztettek. Az idei első félév ez utóbbiból 650 milliárd forintot képviselt.
Az MNB kamatcsökkentései és ezzel együtt a BUBOR apadása a vállalati forinthitel-kamatokat is lejjebb viheti, ez a statisztikában most még nem igazán érződik.
A kkv-k számára elérhető Széchenyi Kártya szerződéskötési feltételei július 15-étől szigorodtak, hiszen likviditási célra az eddigi fix 3% helyett a BUBOR-nak megfelelő kamattal lehet kölcsönt felvenni. Ennek lehet némi negatív hatása a vállalati hitelezésre, ugyanakkor az általános kamatcsökkenés és az EU-források várható megérkezése ezt kompenzálhatja.
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