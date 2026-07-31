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Jelentett a Raiffeisen: nagyot ugrott a profit, tovább építi le oroszországi üzletét
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Jelentett a Raiffeisen: nagyot ugrott a profit, tovább építi le oroszországi üzletét

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A Raiffeisen Bank International 708 millió eurós konszolidált nyereséget ért el 2026 első félévében Oroszország nélkül, ami 25 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A bank fő bevételei 7 százalékkal emelkedtek, miközben az ügyfélhitelek állománya is látványosan bővült. Az RBI megerősítette: Oroszországban tovább csökkenti üzleti aktivitását, és valamennyi korlátozó intézkedés érvényben marad.

A bécsi székhelyű Raiffeisen Bank International (RBI) pénteken közzétett féléves gyorsjelentése alapján a bankcsoport Oroszország nélküli alaptevékenysége erős első hat hónapot zárt. A nettó kamatbevétel 2025 első félévéhez képest 6 százalékkal, 2,187 milliárd euróra nőtt, míg a nettó díj- és jutalékbevétel ennél is gyorsabban, 10 százalékkal, 1,068 milliárd euróra emelkedett.

A fő bevételek így összesen 3,255 milliárd eurót tettek ki, ami éves összevetésben 7 százalékos növekedésnek felel meg.

A bank ügyfélhitel-állománya Oroszország nélkül 2025 végéhez képest 6 százalékkal, 107 milliárd euróra nőtt.

A második negyedév különösen erősre sikerült a Raiffeisennél. A konszolidált profit 499 millió euró volt, ami az előző negyedévhez képest 138 százalékos, éves alapon pedig 63 százalékos növekedést jelent.

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A gyorsjelentés legfontosabb számai:

  • a nettó kamatbevétel a második negyedévben 1,111 milliárd euró volt, ami negyedéves alapon 3 százalékos, éves alapon 8 százalékos növekedést jelent,
  • a nettó díj- és jutalékbevétel 549 millió euróra nőtt, ami 6 százalékos negyedéves és 9 százalékos éves bővülés,
  • a működési eredmény 832 millió euró volt, 9 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál,
  • az adózás előtti eredmény 704 millió euróra emelkedett,
  • az adózott eredmény 565 millió eurót tett ki.

A második negyedéves profitugrásban fontos szerepet játszott, hogy a kockázati költségek rendkívül alacsony szinten maradtak. A pénzügyi eszközökre elszámolt értékvesztés mindössze 7 millió euró volt a negyedévben, szemben az első negyedévi 103 millió euróval és az egy évvel korábbi 62 millió euróval.

Az RBI hitelportfóliójának minősége továbbra is kedvező. Az NPE-ráta, azaz a nem teljesítő kitettségek aránya 2026 második negyedévének végén 1,6 százalék volt, ami a bank szerint történelmi mélypontnak számít.

Az első félévben a kockázati költségek 110 millió eurót tettek ki az Oroszország nélküli alapcsoportban, ami lényegében megfelel az előző év azonos időszakában látott szintnek. A céltartalékolási ráta az első félévben 20 bázispont, a második negyedévben pedig mindössze 4 bázispont volt.

A Raiffeisen tőkehelyzete továbbra is erős, az elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató (CET1-ráta) Oroszország nélkül 15,5 százalék volt 2026 első félévének végén.

A bank hangsúlyozta, hogy ezt a mutatót egy kedvezőtlen forgatókönyv alapján számítja, amelyben a teljes oroszországi saját tőkéjét elveszíti.

A bank a gyorsjelentésben kitért a folyamatban lévő M&A-projektekre is. Az RBI szerint az év első felében bejelentett két tranzakció a terveknek megfelelően halad.

  • Az Addiko Bankra tett ajánlat esetében az RBI július 29-én 17 óráig összesen 10 831 435 Addiko-részvényre kapott elfogadó nyilatkozatot, és az ajánlat minimális elfogadási küszöbét túllépték. A végleges eredmények közzététele után indulhat a következő szakasz, amelyben a felügyeleti jóváhagyások és a versenyhatósági engedélyek megszerzése következik. Ezzel párhuzamosan három hónapos további elfogadási időszak nyílik azoknak a részvényeseknek, akik eddig még nem fogadták el az RBI ajánlatát.
  • A romániai BBVA Garanti felvásárlásának engedélyezési folyamata szintén jól halad. A tranzakció zárását október elejére várja a bank, miközben az integrációs lépések tervezése már megkezdődött.

Az RBI megerősítette 2026-os kilátásait, ezek a számok is Oroszország nélkül értendők. A bank az idei évre a következő célokat és várakozásokat fogalmazta meg:

  • a nettó kamatbevétel várhatóan meghaladja a 4,4 milliárd eurót,
  • a nettó díj- és jutalékbevétel mintegy 2,2 milliárd euró lehet,
  • az általános adminisztratív költségek körülbelül 3,8 milliárd eurót tehetnek ki,
  • a költség/bevétel arány 55 százalék körül alakulhat,
  • a céltartalékolási ráta legfeljebb 35 bázispont lehet,
  • a konszolidált saját tőke arányos megtérülés 9,5 százalék körül várható,
  • az ügyfélhitelek állománya felvásárlások nélkül körülbelül 7 százalékkal nőhet,
  • az év végére a bank 14,3 százalék körüli CET1-rátát vár a bejelentett akvizíciós projektekkel együtt.

A gyorsjelentésből kiderül, hogy az RBI tovább csökkenti oroszországi üzleti aktivitását,

a bank közlése szerint valamennyi korlátozás érvényben marad Oroszországban. Ez azért különösen lényeges, mert az RBI az európai bankok közül az elmúlt években az egyik legnagyobb orosz kitettséggel rendelkezett. A mostani számokat a bank következetesen Oroszország nélkül mutatta be.

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