Jelentett a Raiffeisen: nagyot ugrott a profit, tovább építi le oroszországi üzletét

A bécsi székhelyű Raiffeisen Bank International (RBI) pénteken közzétett féléves gyorsjelentése alapján a bankcsoport Oroszország nélküli alaptevékenysége erős első hat hónapot zárt. A nettó kamatbevétel 2025 első félévéhez képest 6 százalékkal, 2,187 milliárd euróra nőtt, míg a nettó díj- és jutalékbevétel ennél is gyorsabban, 10 százalékkal, 1,068 milliárd euróra emelkedett.
A fő bevételek így összesen 3,255 milliárd eurót tettek ki, ami éves összevetésben 7 százalékos növekedésnek felel meg.
A bank ügyfélhitel-állománya Oroszország nélkül 2025 végéhez képest 6 százalékkal, 107 milliárd euróra nőtt.
A második negyedév különösen erősre sikerült a Raiffeisennél. A konszolidált profit 499 millió euró volt, ami az előző negyedévhez képest 138 százalékos, éves alapon pedig 63 százalékos növekedést jelent.
A gyorsjelentés legfontosabb számai:
- a nettó kamatbevétel a második negyedévben 1,111 milliárd euró volt, ami negyedéves alapon 3 százalékos, éves alapon 8 százalékos növekedést jelent,
- a nettó díj- és jutalékbevétel 549 millió euróra nőtt, ami 6 százalékos negyedéves és 9 százalékos éves bővülés,
- a működési eredmény 832 millió euró volt, 9 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál,
- az adózás előtti eredmény 704 millió euróra emelkedett,
- az adózott eredmény 565 millió eurót tett ki.
A második negyedéves profitugrásban fontos szerepet játszott, hogy a kockázati költségek rendkívül alacsony szinten maradtak. A pénzügyi eszközökre elszámolt értékvesztés mindössze 7 millió euró volt a negyedévben, szemben az első negyedévi 103 millió euróval és az egy évvel korábbi 62 millió euróval.
Az RBI hitelportfóliójának minősége továbbra is kedvező. Az NPE-ráta, azaz a nem teljesítő kitettségek aránya 2026 második negyedévének végén 1,6 százalék volt, ami a bank szerint történelmi mélypontnak számít.
Az első félévben a kockázati költségek 110 millió eurót tettek ki az Oroszország nélküli alapcsoportban, ami lényegében megfelel az előző év azonos időszakában látott szintnek. A céltartalékolási ráta az első félévben 20 bázispont, a második negyedévben pedig mindössze 4 bázispont volt.
A Raiffeisen tőkehelyzete továbbra is erős, az elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató (CET1-ráta) Oroszország nélkül 15,5 százalék volt 2026 első félévének végén.
A bank hangsúlyozta, hogy ezt a mutatót egy kedvezőtlen forgatókönyv alapján számítja, amelyben a teljes oroszországi saját tőkéjét elveszíti.
A bank a gyorsjelentésben kitért a folyamatban lévő M&A-projektekre is. Az RBI szerint az év első felében bejelentett két tranzakció a terveknek megfelelően halad.
- Az Addiko Bankra tett ajánlat esetében az RBI július 29-én 17 óráig összesen 10 831 435 Addiko-részvényre kapott elfogadó nyilatkozatot, és az ajánlat minimális elfogadási küszöbét túllépték. A végleges eredmények közzététele után indulhat a következő szakasz, amelyben a felügyeleti jóváhagyások és a versenyhatósági engedélyek megszerzése következik. Ezzel párhuzamosan három hónapos további elfogadási időszak nyílik azoknak a részvényeseknek, akik eddig még nem fogadták el az RBI ajánlatát.
- A romániai BBVA Garanti felvásárlásának engedélyezési folyamata szintén jól halad. A tranzakció zárását október elejére várja a bank, miközben az integrációs lépések tervezése már megkezdődött.
Az RBI megerősítette 2026-os kilátásait, ezek a számok is Oroszország nélkül értendők. A bank az idei évre a következő célokat és várakozásokat fogalmazta meg:
- a nettó kamatbevétel várhatóan meghaladja a 4,4 milliárd eurót,
- a nettó díj- és jutalékbevétel mintegy 2,2 milliárd euró lehet,
- az általános adminisztratív költségek körülbelül 3,8 milliárd eurót tehetnek ki,
- a költség/bevétel arány 55 százalék körül alakulhat,
- a céltartalékolási ráta legfeljebb 35 bázispont lehet,
- a konszolidált saját tőke arányos megtérülés 9,5 százalék körül várható,
- az ügyfélhitelek állománya felvásárlások nélkül körülbelül 7 százalékkal nőhet,
- az év végére a bank 14,3 százalék körüli CET1-rátát vár a bejelentett akvizíciós projektekkel együtt.
A gyorsjelentésből kiderül, hogy az RBI tovább csökkenti oroszországi üzleti aktivitását,
a bank közlése szerint valamennyi korlátozás érvényben marad Oroszországban. Ez azért különösen lényeges, mert az RBI az európai bankok közül az elmúlt években az egyik legnagyobb orosz kitettséggel rendelkezett. A mostani számokat a bank következetesen Oroszország nélkül mutatta be.
Címlapkép forrása: Shutterstock
"Lenne keresnivalója a Kauflandnak Magyarországon" - megszólalt a Lidl vezére
A plázastop nehezíti a helyzetet.
Már csak ez hiányzott: újabb háború indulhat a Közel-Keleten - Már mozgolódik a térség egyik legerősebb állama
Bármikor megindulhat az invázió.
Óriási felvásárlás jöhet a régióban, lengyel kiskereskedelmi céget vesznek meg
Kanadai nagyvállalat csap le.
Ingatlanokat értékesít az AKKO Invest, a szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt
Portfóliótisztításba kezdett a vállalat.
Éles kritikát kapott saját emberétől Trump: egyszerűen kínos, amit az elnök Ukrajnával művel
Ebben a háborúban nincs morális kétértelműség Don Bacon szerint.
Korábban 2030-ra várták, de már idén meglehet az egyik fontos magyar energiapolitikai cél
Csökkenhet az áramimport.
Történelmi bejelentés: leteszi a fegyvert a Hamász
Létrejött a megállapodás.
Gelencsér András: A földi pokol tornácán – újabb hőkupola Magyarország felett
A túlélésünk kulcsa még a kezünkben van.
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
Mennyit foglalkozz a pénzügyeiddel?
Jelen blog írójaként, tanácsadóként az átlagosnál többet foglalkozom a személyes pénzügyekkel. Ezért soraimat olvasva azt gondolhatnád, hogy szerintem mindenkinek sokat kéne vele foglalkozni
A biztosítás, amit tegnap kellett volna megkötni
Az élet nem mindig alkalmazkodik a terveinkhez. Éppen ezért lehet a legdrágább mondat, amit valaki kimondhat: "Majd később kötünk biztosítást." Sokan gondolják úgy, hogy az életbiztosítás
Generációk a munkahelyen - Bereczki Enikő, generációkutató & Pataki Hajnalka, People Partner
Performaszpihenés, nyári önképzés, avagy új generációs trendek a nyaraláson
Megjelent a teljesítményalapú szabadidő és a performanszpihenés jelensége: nemcsak átélni szeretnénk az élményeket, hanem azt is fontosnak érezzük, hogy megmutassuk őket. [...]
Új trend a Z-generáció, de az idősebbek nyaralási szokásaiban is
A sziget, amelytől a világgazdaság függ - meddig védi Tajvant a szilíciumpajzs?
Az Arizonától Drezdáig zajló chipgyárépítési hullám biztonságosabbá teheti a globális ellátást, közben azonban Tajvan geopolitikai védelmét is gyengítheti. Kik nyerhetnek a félvezetőgy
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci környezetben működik. Míg Európában erősebb jelentési és megfelelési elvárásokhoz kel
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Meglepetést hozott a GDP-adat: véget ért a stagnálás, de a lendület még hiányzik
Tartós lehet a növekedés, a fellendülésre azonban még várni kell.
Pusztító aszályban is lehet több a termés: itt a megoldás, mégis alig használják
Vannak gazdák, akik már erre is figyelnek.
Rólunk puskázott a világ egyik legnagyobb bankja? Az Elon Musk-szorzó titka
Másképp nem jön ki a SpaceX mögötti matek.