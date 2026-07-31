Kiszállt egy jelölt a világ legrégebbi bankjáért zajló versenyből

A Banco BPM igazgatósága pénteken úgy döntött, hogy lezárja a Banca Monte dei Paschi di Sienával (MPS) tervezett egyesülési tárgyalásokat – közölte Olaszország harmadik legnagyobb bankja a Reuters szerint.

A két pénzintézet összeolvadása régóta az olasz bankrendszer konszolidációjának lehetséges lépéseként merült fel.

A Banco BPM júniusban kezdeményezett fúziós tárgyalásokat

az MPS-szel, az üzletet egyenrangú felek fúziójaként beállítva. A tranzakció révén piaci érték alapján Olaszország második legnagyobb bankcsoportja jött volna létre, amely évente több mint 1,1 milliárd eurós adózás előtti szinergiát eredményezhetett volna.

A tárgyalások lezárásának hátterében az áll, hogy az ország legnagyobb bankja,

az Intesa Sanpaolo a hónap elején egy 30,6 milliárd eurós, készpénzből és részvénycseréből álló,

kéretlen felvásárlási ajánlatot tett az MPS-re. A Monte dei Paschi vezetése szerint az ajánlat alulértékelte a bankot, az Intesa viszont nem hajlandó többet adni.

A Banco BPM akkor szerzett részesedést az MPS-ben, amikor az olasz állam 2024-ben lezárta a pénzintézet reprivatizációját, ami tovább erősítette a két bank jövőbeli összeolvadásával kapcsolatos várakozásokat. Az igazgatóság mostani döntésével azonban ez a forgatókönyv lekerült a napirendről.

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