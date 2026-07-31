Közel a történelmi bankfúzió: megkezdte a tárgyalásokat a Commerzbank és az UniCredit

Orlopp csütörtökön a pénzintézet belső hálózatán osztotta meg a fejleményeket a dolgozókkal. A bejelentés értelmében
a következő hetekben és hónapokban a Commerzbank és az UniCredit tárgyalásokat folytat majd,
hogy lépésről lépésre meghatározzák a lehetséges közös irányt.
Ez a lépés jelentős fordulatot jelent a Németország egyik legnagyobb hitelintézetének megszerzéséért zajló, hónapok óta tartó küzdelemben. A Commerzbank múlt héten jelentette be, hogy tárgyalásokat kezd az UniCredittel, ezzel véget vetve a hosszú ideje óta tartó ellenállásnak, amellyel az olasz bank felvásárlási kísérletét igyekezett elhárítani. A német pénzintézet vezetése a jelek szerint belátta, hogy egyre szűkebb mozgástere maradt a nemkívánatosnak tartott akvizíciós törekvésekkel szemben.
"Konstruktív tárgyalásokat kell folytatnunk, hogy meghatározzuk a legfontosabb paramétereket a munkatársak, a részvényesek és a bank ügyfelei számára" – fogalmazott akkor Jens Weidmann, a Commerzbank elnöke. Bár nem titkolta, hogy sajnálja a fejleményeket, és a bank vezetése más forgatókönyvnek örült volna jobban, mégsem maradt más választásuk, mint az UniCredittel való egyeztetés.
Az UniCredit–Commerzbank-csatározás 2024-ig nyúlik vissza, az olasz bank azóta dolgozik azon, hogy meghatározó befolyást szerezzen Németország egyik legfontosabb pénzintézetében. Az UniCredit lépésről lépésre növelte a Commerzbankban meglévő pozícióját: előbb szavazati jogokat szerzett, majd nyilvános ajánlatot tett, később pedig már 34 százalék feletti közvetlen részesedésről szóltak a hírek. Július közepére a helyzet még élesebbé vált, miután az UniCredit közlése szerint már 47,6 százalékos részesedésnél járt, vagyis nagyon közel került ahhoz, hogy tényleges irányítási pozícióba kerüljön a német bankban.
Forrás: Reuters
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