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Közel a történelmi bankfúzió: megkezdte a tárgyalásokat a Commerzbank és az UniCredit
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Közel a történelmi bankfúzió: megkezdte a tárgyalásokat a Commerzbank és az UniCredit

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A Handelsblatt értesülése szerint Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója arról tájékoztatta a bank munkatársait, hogy folytatódnak az egyeztetések az UniCredittel egy esetleges összeolvadásról.

Orlopp csütörtökön a pénzintézet belső hálózatán osztotta meg a fejleményeket a dolgozókkal. A bejelentés értelmében

a következő hetekben és hónapokban a Commerzbank és az UniCredit tárgyalásokat folytat majd,

hogy lépésről lépésre meghatározzák a lehetséges közös irányt.

Ez a lépés jelentős fordulatot jelent a Németország egyik legnagyobb hitelintézetének megszerzéséért zajló, hónapok óta tartó küzdelemben. A Commerzbank múlt héten jelentette be, hogy tárgyalásokat kezd az UniCredittel, ezzel véget vetve a hosszú ideje óta tartó ellenállásnak, amellyel az olasz bank felvásárlási kísérletét igyekezett elhárítani. A német pénzintézet vezetése a jelek szerint belátta, hogy egyre szűkebb mozgástere maradt a nemkívánatosnak tartott akvizíciós törekvésekkel szemben.

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"Konstruktív tárgyalásokat kell folytatnunk, hogy meghatározzuk a legfontosabb paramétereket a munkatársak, a részvényesek és a bank ügyfelei számára" – fogalmazott akkor Jens Weidmann, a Commerzbank elnöke. Bár nem titkolta, hogy sajnálja a fejleményeket, és a bank vezetése más forgatókönyvnek örült volna jobban, mégsem maradt más választásuk, mint az UniCredittel való egyeztetés.

Az UniCredit–Commerzbank-csatározás 2024-ig nyúlik vissza, az olasz bank azóta dolgozik azon, hogy meghatározó befolyást szerezzen Németország egyik legfontosabb pénzintézetében. Az UniCredit lépésről lépésre növelte a Commerzbankban meglévő pozícióját: előbb szavazati jogokat szerzett, majd nyilvános ajánlatot tett, később pedig már 34 százalék feletti közvetlen részesedésről szóltak a hírek. Július közepére a helyzet még élesebbé vált, miután az UniCredit közlése szerint már 47,6 százalékos részesedésnél járt, vagyis nagyon közel került ahhoz, hogy tényleges irányítási pozícióba kerüljön a német bankban.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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