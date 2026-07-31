Megszületett a döntés: hatalmas hitelportfóliót értékesít a világhírű bank

A pénteken bejelentett ügylet Georges Elhedery vezérigazgató átfogó szerkezetátalakítási stratégiájának újabb állomása. A 2024 szeptembere óta hivatalban lévő bankvezetés célja a működés egyszerűsítése, a jövedelmezőség javítása, valamint a tőke átcsoportosítása a magasabb növekedési potenciállal rendelkező üzletágak felé. Elhedery a vezetői létszám karcsúsításával, költségcsökkentésekkel és a nem alaptevékenységnek számító üzletágak értékesítésével formálja át a pénzintézet globális jelenlétét.
A tranzakció a hatósági jóváhagyások megszerzését követően várhatóan 2027 első felében zárul le. A Blackstone tájékoztatása alapján a hitelportfóliót a társaság Credit and Insurance, Tactical Opportunities, valamint Real Estate Debt Strategies alapjaiban helyezik el, míg a hitelek kezelését egy ausztráliai nem banki hitelező, a Pepper Money végzi majd. A Pepper árfolyama pénteken hat százalékkal emelkedett a bejelentést követően, bár a papír idén még így is közel húszszázalékos mínuszban van.
A HSBC csupán kis szereplőnek számít a 2500 milliárd ausztrál dolláros ausztrál jelzáloghitel-piacon, amelyet a négy nagy helyi bank ural.
A londoni székhelyű pénzintézet nem tudott érdemben áttörést elérni a lakossági szegmensben, és kiterjedt fiókhálózatot sem épített ki az országban.
A bank közlése szerint az értékesítés várhatóan kevesebb mint 100 millió dolláros veszteséggel jár, míg a lakossági üzletág kivezetésével járó szerkezetátalakítási költségek mintegy 300 millió dollárra rúgnak. Emellett körülbelül 300 millió dollárnyi árfolyamveszteséget is elszámolnak, ez azonban nem gyakorol hatást a bank CET1 tőkemegfelelési mutatójára.
Az ügylet szervesen illeszkedik a HSBC hosszabb távú kivonulási stratégiájába. A 2008-as pénzügyi válság óta a bank fokozatosan szűkíti globális jelenlétét, és sorra válik meg az alacsony jövedelmezőségű lakossági banki üzletágaitól Franciaországtól Kanadáig. A folyamat legutóbbi lépéseként a múlt héten a szingapúri biztosítási üzletágát adta el a német Allianznak, májusban pedig az indonéziai lakossági és vagyonkezelési egységének értékesítéséről állapodott meg a szingapúri OCBC bankcsoporttal.
A HSBC hangsúlyozta, hogy az ausztrál és új-zélandi vállalati, valamint intézményi banki üzletágát továbbra is fejleszti. A Blackstone ezzel párhuzamosan jelezte, hogy a jövőben is jelentős tőkét kíván befektetni az ország ingatlanpiacán. Az adásvétel olyan időszakban köttetett, amikor az ausztrál lakáspiacon gyengül a kereslet, mivel a magas hitelfelvételi költségek és a változó adókörnyezet visszafogják a befektetői aktivitást. A Westpac júniusban arról számolt be, hogy a jelzáloghitel-igénylések 10 százalékkal estek a májusi költségvetés bejelentése óta, a National Australia Bank pedig 15 százalékos visszaesést jelentett a második negyedévben.
Forrás: Reuters
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