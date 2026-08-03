Máris itt a következő nagy céláremelés az OTP-re!

Történelme legnagyobb felvásárlását hajtotta végre az OTP, a lépésre pedig egyre optimistábbá váltak a bankot követő elemzők is.
Az elmúlt hetekben sorra záporoztak a magas, 50 000 forint fölötti célárak,
Most pedig újabb nagy elemzőház lépett.
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