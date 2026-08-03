Máris itt a következő nagy céláremelés az OTP-re!

Sorra érkeznek a magasabbnál magasabb célárak az OTP-re azt követően, hogy júliusban a bank bejelentette a Luminor felvásárlását. Most újabb nagy elemzőház emelte meg célárát.

Történelme legnagyobb felvásárlását hajtotta végre az OTP, a lépésre pedig egyre optimistábbá váltak a bankot követő elemzők is.

Az elmúlt hetekben sorra záporoztak a magas, 50 000 forint fölötti célárak,

Most pedig újabb nagy elemzőház lépett.