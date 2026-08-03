Meglépte az ismert magyar bank: többet kell fizetniük az Otthon Start-hitelt igénylőknek

Augusztustól a Gránit Banknál is évi fix 3 százalékos kamattal érhető el az Otthon Start hitel - írta meg a Bankmonitor. A pénzintézetnél korábban évi 2,79 százalékos kamat mellett volt igényelhető az államilag támogatott konstrukció azok számára, akik legalább havi 250 ezer forintos jóváírást vállaltak a törlesztési számlájukon.

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Kamatot emelt a Gránit Bank az Otthon Start hitelnél, augusztus 1-jétől ugyanis a törvényi 3%-os kamatplafon érvényes az Otthon Start hitelre. A hónap első napját megelőzően

évi 2,79 százalékos kamat mellett igényelhették a kedvezményes hitelt azok az ügyfelek,

akik legalább havi 250 ezer forintos jóváírást vállaltak a banknál vezetett számlájukon.

Bár a kamatemelés elsőre nem tűnik drasztikusnak, a 21 bázispontos növekedés érezhetően megemeli az adósok havi törlesztőrészletét: egy tipikus hitelcélt alapul véve, ha az igénylő 30 millió forint összegű Otthon Start kölcsönt vesz fel 25 éves futamidőre, és a nettó 800 ezer forintos jövedelmét a hitelező banknál vezetett számlájára utaltatja, a törlesztőrészletek közötti különbség már jól számszerűsíthető.

Augusztus előtt

a hitel havi törlesztőrészlete 139 ezer forint körül alakult volna,

3 százalékos kamatszinttel számolva viszont a havi fizetnivaló már

megközelíti a 142 ezer forintot.

Címlapkép forrása: Portfolio