  • Megjelenítés
Meglépte az ismert magyar bank: többet kell fizetniük az Otthon Start-hitelt igénylőknek
Bank

Meglépte az ismert magyar bank: többet kell fizetniük az Otthon Start-hitelt igénylőknek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Augusztustól a Gránit Banknál is évi fix 3 százalékos kamattal érhető el az Otthon Start hitel - írta meg a Bankmonitor. A pénzintézetnél korábban évi 2,79 százalékos kamat mellett volt igényelhető az államilag támogatott konstrukció azok számára, akik legalább havi 250 ezer forintos jóváírást vállaltak a törlesztési számlájukon.
Future of Finance 2026
Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.
Információ és jelentkezés

Kamatot emelt a Gránit Bank az Otthon Start hitelnél, augusztus 1-jétől ugyanis a törvényi 3%-os kamatplafon érvényes az Otthon Start hitelre. A hónap első napját megelőzően

évi 2,79 százalékos kamat mellett igényelhették a kedvezményes hitelt azok az ügyfelek,

akik legalább havi 250 ezer forintos jóváírást vállaltak a banknál vezetett számlájukon.

Bár a kamatemelés elsőre nem tűnik drasztikusnak, a 21 bázispontos növekedés érezhetően megemeli az adósok havi törlesztőrészletét: egy tipikus hitelcélt alapul véve, ha az igénylő 30 millió forint összegű Otthon Start kölcsönt vesz fel 25 éves futamidőre, és a nettó 800 ezer forintos jövedelmét a hitelező banknál vezetett számlájára utaltatja, a törlesztőrészletek közötti különbség már jól számszerűsíthető.

Még több Bank

Kiszállt egy jelölt a világ legrégebbi bankjáért zajló versenyből

A legtapasztaltabb bankárok se láttak ilyet: soha nem vettünk még fel ennyit hitelt

Közel a történelmi bankfúzió: megkezdte a tárgyalásokat a Commerzbank és az UniCredit

Augusztus előtt

a hitel havi törlesztőrészlete 139 ezer forint körül alakult volna,

3 százalékos kamatszinttel számolva viszont a havi fizetnivaló már

megközelíti a 142 ezer forintot.

Kapcsolódó cikkünk

Hány évnyi fizetésedet viszi el a saját lakás? – Mutatjuk a nagy magyar valóságot

A legtapasztaltabb bankárok se láttak ilyet: soha nem vettünk még fel ennyit hitelt

Véget ér a lakásárrobbanás Magyarországon? Bemondták a szakértők, mekkora drágulás jön most

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Energiakrízis: hamarosan teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű
Egyik pillanatról a másikra összeomlott egy egész ország áramellátása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility