Nagy lépésre szánta el magát az egyik ismert hazai bank: egymillió forintot is spórolhatnak a hitelfelvevők

Újabb hazai nagybank jelentett be kamatcsökkentést, így augusztus 1-jétől a CIB Bank több lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelének kamata is mérséklődik. A hitelintézet ezzel az OTP után a második olyan nagybank, amely az elmúlt hetekben olcsóbbá tette piaci lakáshiteleit, miután versenytársa július 1-jétől vágta meg egyes konstrukcióinak kamatát.

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

A pénzintézetek lépése szorosan illeszkedik a hazai kamatkörnyezet kedvező alakulásához. A Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi két kamatdöntő ülésén egyaránt 25 bázisponttal mérsékelte az alapkamatot, így az irányadó ráta június 24-től 6,00 százalékra, július 22-től pedig 5,75 százalékra csökkent, miközben

a lakáshitelek árazása szempontjából meghatározó hosszú lejáratú bankközi hozamok is jelentősen mérséklődtek.

A CIB Banknál a kamatcsökkentés mértéke a konstrukciótól és a kedvezménycsomagtól függően 0,15 és 0,40 százalékpont között alakul. A hitelintézet tízéves kamatperiódusú

Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelénél a Kamatkedvezmény Plusz csomag kamata 6,99 százalékról 6,74 százalékra, míg

a csomag kamata 6,99 százalékról 6,74 százalékra, míg a Kamatkedvezmény Extra esetében 6,79 százalékról 6,64 százalékra esik vissza.

esetében 6,79 százalékról 6,64 százalékra esik vissza. A végig fix kamatozású lakáskölcsönnél a Kamatkedvezmény Plusz feltételeinek teljesítése esetén 7,19 százalékról 6,95 százalékra,

feltételeinek teljesítése esetén 7,19 százalékról 6,95 százalékra, a Kamatkedvezmény Extra választásakor pedig 6,99 százalékról 6,75 százalékra mérséklődik a futamidő végéig rögzített kamat.

választásakor pedig 6,99 százalékról 6,75 százalékra mérséklődik a futamidő végéig rögzített kamat. A tízéves kamatperiódusú szabad felhasználású jelzáloghitel, valamint a végig fix szabad felhasználású jelzáloghitel kamata egyaránt 0,40 százalékponttal csökken.

Mindkét konstrukciónál a standard kamat 9,99 százalékról 9,59 százalékra, a normál kamatkedvezmény mellett pedig 9,69 százalékról 9,29 százalékra süllyed.

A Kamatkedvezmény Plusz csomagban a kamat 8,99 százalékról 8,59 százalékra, míg a Kamatkedvezmény Extra esetén 8,49 százalékról 8,09 százalékra mérséklődik.

A kedvezmények igénybevételéhez az ügyfeleknek vállalniuk kell, hogy az előírt összeg rendszeresen a banknál vezetett törlesztési számlára érkezik. Az alap kamatkedvezményhez legalább havi 300 ezer forint, a Plusz csomaghoz 500 ezer forint, az Extrához pedig 800 ezer forintos jóváírás szükséges. Fontos feltétel, hogy bár a jóváírás több utalásból is összeállhat, a készpénzbefizetés vagy

a saját bankon belüli számlák közötti átvezetés nem számít bele a teljesítésbe, amit a pénzintézet rendszeresen ellenőriz.

A kamatvágásnak köszönhetően akár több mint egymillió forintot is megtakaríthatnak a hitelfelvevők. Egy 30 millió forintos, 20 éves futamidejű, végig fix kamatozású lakáshitelnél – havi nettó 600 ezer forintos jövedelem igazolásával, zöld hitelcél nélkül és a számlavezetést vállalva – a 7,19 százalékos korábbi kamat mellett a havi törlesztőrészlet mintegy 236 023 forint lett volna. Az új, 6,95 százalékos kamattal ez a teher körülbelül 231 690 forintra csökken, ami havonta mintegy 4 333 forint megtakarítást, a húszéves futamidő alatt pedig közel 1,04 millió forinttal alacsonyabb teljes visszafizetendő összeget jelent.

Lényeges szempont, hogy a változás kizárólag az újonnan igényelt hitelekre érvényes, így az augusztus 1-je előtt felvett kölcsönök kamata csak a szerződésben foglalt időpontban és feltételeknek megfelelően módosulhat. Egy két éve felvett, tíz évig fix kamatozású kölcsön kamata például majd nyolc év múlva árazódhat át az akkor érvényes piaci hozamok alapján.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán