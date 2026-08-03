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Nagy lépésre szánta el magát az egyik ismert hazai bank: egymillió forintot is spórolhatnak a hitelfelvevők
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Nagy lépésre szánta el magát az egyik ismert hazai bank: egymillió forintot is spórolhatnak a hitelfelvevők

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Újabb hazai nagybank jelentett be kamatcsökkentést, így augusztus 1-jétől a CIB Bank több lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelének kamata is mérséklődik. A hitelintézet ezzel az OTP után a második olyan nagybank, amely az elmúlt hetekben olcsóbbá tette piaci lakáshiteleit, miután versenytársa július 1-jétől vágta meg egyes konstrukcióinak kamatát.
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A pénzintézetek lépése szorosan illeszkedik a hazai kamatkörnyezet kedvező alakulásához. A Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi két kamatdöntő ülésén egyaránt 25 bázisponttal mérsékelte az alapkamatot, így az irányadó ráta június 24-től 6,00 százalékra, július 22-től pedig 5,75 százalékra csökkent, miközben

a lakáshitelek árazása szempontjából meghatározó hosszú lejáratú bankközi hozamok is jelentősen mérséklődtek.

A CIB Banknál a kamatcsökkentés mértéke a konstrukciótól és a kedvezménycsomagtól függően 0,15 és 0,40 százalékpont között alakul. A hitelintézet tízéves kamatperiódusú

  • Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelénél a Kamatkedvezmény Plusz csomag kamata 6,99 százalékról 6,74 százalékra, míg
  • a Kamatkedvezmény Extra esetében 6,79 százalékról 6,64 százalékra esik vissza.
  • A végig fix kamatozású lakáskölcsönnél a Kamatkedvezmény Plusz feltételeinek teljesítése esetén 7,19 százalékról 6,95 százalékra,
  • a Kamatkedvezmény Extra választásakor pedig 6,99 százalékról 6,75 százalékra mérséklődik a futamidő végéig rögzített kamat.
  • A tízéves kamatperiódusú szabad felhasználású jelzáloghitel, valamint a végig fix szabad felhasználású jelzáloghitel kamata egyaránt 0,40 százalékponttal csökken.
  • Mindkét konstrukciónál a standard kamat 9,99 százalékról 9,59 százalékra, a normál kamatkedvezmény mellett pedig 9,69 százalékról 9,29 százalékra süllyed.
  • A Kamatkedvezmény Plusz csomagban a kamat 8,99 százalékról 8,59 százalékra, míg a Kamatkedvezmény Extra esetén 8,49 százalékról 8,09 százalékra mérséklődik.

A kedvezmények igénybevételéhez az ügyfeleknek vállalniuk kell, hogy az előírt összeg rendszeresen a banknál vezetett törlesztési számlára érkezik. Az alap kamatkedvezményhez legalább havi 300 ezer forint, a Plusz csomaghoz 500 ezer forint, az Extrához pedig 800 ezer forintos jóváírás szükséges. Fontos feltétel, hogy bár a jóváírás több utalásból is összeállhat, a készpénzbefizetés vagy

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a saját bankon belüli számlák közötti átvezetés nem számít bele a teljesítésbe, amit a pénzintézet rendszeresen ellenőriz.

A kamatvágásnak köszönhetően akár több mint egymillió forintot is megtakaríthatnak a hitelfelvevők. Egy 30 millió forintos, 20 éves futamidejű, végig fix kamatozású lakáshitelnél – havi nettó 600 ezer forintos jövedelem igazolásával, zöld hitelcél nélkül és a számlavezetést vállalva – a 7,19 százalékos korábbi kamat mellett a havi törlesztőrészlet mintegy 236 023 forint lett volna. Az új, 6,95 százalékos kamattal ez a teher körülbelül 231 690 forintra csökken, ami havonta mintegy 4 333 forint megtakarítást, a húszéves futamidő alatt pedig közel 1,04 millió forinttal alacsonyabb teljes visszafizetendő összeget jelent.

Lényeges szempont, hogy a változás kizárólag az újonnan igényelt hitelekre érvényes, így az augusztus 1-je előtt felvett kölcsönök kamata csak a szerződésben foglalt időpontban és feltételeknek megfelelően módosulhat. Egy két éve felvett, tíz évig fix kamatozású kölcsön kamata például majd nyolc év múlva árazódhat át az akkor érvényes piaci hozamok alapján.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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