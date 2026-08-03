Nem ingott meg a hitelfelvételi bizalom: a magyarok harmada szerint a mostani időszak is kedvező hitel felvételére

A tavaly év végén javuló hitelfelvételi hangulat továbbra is kitart: a magyarok közel harmada a jelenlegi időszakot is kedvezőnek tartja arra, hogy hitelt vegyen fel. Az Impetus Research 2026 júniusának elején, a 18–65 éves magyar lakosság körében végzett reprezentatív online kutatása szerint a hitelfelvétel megítélése az elmúlt fél évben érdemben (szignifikánsan) nem változott, ami arra enged következtetni, hogy a lakosság bizalma stabilizálódott.

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A megkérdezettek 30%-a tartja alkalmasnak a jelenlegi gazdasági környezetet hitelfelvételre. Ezen belül 6% szerint kifejezetten kedvezőek a feltételek, míg további 24% inkább pozitívan ítéli meg a jelenlegi időszakot. A két arány májusban 8% és 26% volt, de a 2-2%-os csökkenés nem tekinthető szignifikáns eltérésnek. A lakosság 70%-a ezzel szemben nem tartja megfelelőnek a körülményeket, mely arány kismértékben nőtt ugyan a májusban mért 66%-hoz képest, de a változás itt sem szignifikáns, vagyis ez a mutató statisztikai értelemben változatlan tavaly december óta.

Az eredmények alapján

a 2025 végén tapasztalt bizalomjavulás nem bizonyult átmeneti jelenségnek.

Bár a hitelfelvételt kedvezően megítélők továbbra is kisebbségben vannak, a lakosság hangulata fél éve stabil, ami kiegyensúlyozottabb várakozásokat jelez a hitelpiacon.

A hitelfelvétellel kapcsolatos kérdést illetően jelentős különbségek figyelhetők meg az egyes társadalmi csoportok között. Míg a férfiak 38%-a megfelelőnek tartja a jelenlegi időszakot hitelfelvételre, addig a nők ennél jóval óvatosabban nyilatkoztak: csupán 22%-uk szerint kedvezőek most erre a feltételek. Életkor szerint vizsgálva az eredményeket azt látjuk, hogy elsősorban a 18–44 évesek nyitottak: körükben 33% ítéli kedvezőnek a jelenlegi feltételeket, szemben az idősebb korosztályok legfeljebb 26%-os arányával.

A legpozitívabbak továbbra is azok a háztartások, ahol 18 év alatti gyermek él.

Ebben a csoportban 39% szerint kedvező időszakot élünk hitelfelvételi szempontból, ami összefügghet azzal, hogy élethelyzetükből fakadóan gyakrabban merül fel lakásvásárlás, felújítás vagy más, nagyobb értékű beruházás finanszírozásának igénye.

„A kutatás eredményei szerint a tavaly év végén tapasztalt bizalomjavulás tartósnak látszik. Bár továbbra is többségben vannak azok, akik kivárnának, a lakosság közel harmada már megfelelőnek tartja a jelenlegi környezetet hitelfelvételre. Ez arra utal, hogy a hitelpiaci bizalom stabilizálódott, ugyanakkor a következő hónapokban a kamatkörnyezet és az új támogatott hitelprogramok határozhatják meg, hogy ez a bizalom tovább erősödik-e” – kommentálja az eredményeket Schauermann Péter, az Impetus Research üzletfejlesztési vezetője.

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