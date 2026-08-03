Szokatlan módszerrel mentenék meg a lakáspiacot: két kézzel önti a pénzt az amerikai bankóriás

A tervezett keretösszeg a pénzintézet idén bemutatott, American Dream Initiative nevű programjának része, amely a lakhatás mellett a kisvállalati hitelezés bővítését és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítását is célozza.
A lakhatásra szánt tőke közel 40 százalékkal haladja meg a bank által az előző évtizedben erre a célra fordított összeget.
A kezdeményezés keretében a JPMorgan több mint 40 százalékkal kívánja növelni jelzáloghitelezését, és félmillió ügyfélnek segítene a lakásvásárlásban. Emellett a hitelintézet több mint egymillió megfizethető lakás létrehozásában és megőrzésében működne közre, miközben a szektor fejlesztését támogató szakpolitikák mellett is kiáll.
Az amerikai lakáspiac évek óta nyomás alatt van, mivel a magas hitelfelvételi költségek és a kínálathiány miatt elszálló árak a potenciális vásárlók jelentős részét kiszorították a piacról.
A JPMorgan a lépés részeként 850 új lakáshitel-tanácsadót vesz fel, és elnöki tisztséget tölt be az Amerikai Kereskedelmi Kamara újonnan létrehozott lakhatási tanácsadó testületében. A bank tavaly 52,8 milliárd dollár értékben folyósított lakáshitelt, ami közel 30 százalékos növekedést jelentett 2024-hez képest.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Közel egymillió magyar házat érint a probléma: megvan a terv a méregdrága fűtésű otthonok megmentésére
Egy gyakorlati útmutató létrehozása a cél.
Dízelkrízis fenyegeti Magyarországot – Van egy kulcsszó, amelyen most sok múlik: importparitás
Soha nem látott csúcsra ugrott a dízel piaci ára.
Szintet lépett az ukrán haderő: mostantól a szárazföldön is retteghetnek az oroszok az új fegyvertől
Ez az első alkalom, hogy ilyet csináltak a Magurák.
Megszólaltak a profik: cudar világ jöhet az amerikai kötvénypiacon
Az is kiderült, mikor jöhet pozitív fordulat.
Gajdos László példákkal szemléltette, nem Magyarországon "fogy el" a Duna
Reagált a Magyar Péter által emlegetett tévhitekre.
Több mint 1,6 milliárdos beruházás készült el Magyarországon, ami az energiakrízisre is megoldást nyújthat
Egyre több az energiatároló.
Máris itt a következő nagy céláremelés az OTP-re!
Tovább ralizhat a bankrészvény.
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként?
A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
Kamerák és mobiladatok mutathatják meg, mekkora a valós forgalomszennyezés
Az, aki egy péntek délután autózott már a Balaton felé, tudja milyen az, ha sokan vannak az utakon. De vajon mennyi szennyezést termel valójában ez a forgalom? Az M
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú
A Revolut Europe új vezérigazgatója a Portfolio Checklist vendége volt.
A Duna apad, Paks leáll: biztosan jó ötlet most új atomerőművet építeni?
A pénteki Checklistben az újabb hőkupola és hosszútávú következmények.
A magyar nyelv az MIT-s tudósokat is elgondolkoztatja – beszélgetés É. Kiss Katalinnal
Folytatódik a Bolyai-díjas tudósokat bemutató podcastsorozatunk.