Szokatlan módszerrel mentenék meg a lakáspiacot: két kézzel önti a pénzt az amerikai bankóriás

A JPMorgan Chase, az Egyesült Államok legnagyobb bankja hétfőn bejelentette, hogy 2035-ig több mint 750 milliárd dollárt kíván lakhatási célokra fordítani a lakáskínálat bővítése és az otthonteremtés támogatása érdekében.

Financial Intermediation Conference 2026 Idén újra szakmai konferencia a hitelközvetítés jelenéről és jövőjéről a Portfolio.hu és a legnagyobb közvetítő partnereket tömörítő Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége (FPKOSZ) együttműködésében, ahol minden oldal (közvetítők, bankok, hatóságok) képviselteti magát.

A tervezett keretösszeg a pénzintézet idén bemutatott, American Dream Initiative nevű programjának része, amely a lakhatás mellett a kisvállalati hitelezés bővítését és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítását is célozza.

A lakhatásra szánt tőke közel 40 százalékkal haladja meg a bank által az előző évtizedben erre a célra fordított összeget.

A kezdeményezés keretében a JPMorgan több mint 40 százalékkal kívánja növelni jelzáloghitelezését, és félmillió ügyfélnek segítene a lakásvásárlásban. Emellett a hitelintézet több mint egymillió megfizethető lakás létrehozásában és megőrzésében működne közre, miközben a szektor fejlesztését támogató szakpolitikák mellett is kiáll.

Az amerikai lakáspiac évek óta nyomás alatt van, mivel a magas hitelfelvételi költségek és a kínálathiány miatt elszálló árak a potenciális vásárlók jelentős részét kiszorították a piacról.

A JPMorgan a lépés részeként 850 új lakáshitel-tanácsadót vesz fel, és elnöki tisztséget tölt be az Amerikai Kereskedelmi Kamara újonnan létrehozott lakhatási tanácsadó testületében. A bank tavaly 52,8 milliárd dollár értékben folyósított lakáshitelt, ami közel 30 százalékos növekedést jelentett 2024-hez képest.

Forrás: Reuters

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