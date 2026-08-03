Vége az eddigi rendszernek: fontos változás jön a támogatott hiteleknél Magyarországon

A kormány átfogó reformot hirdetett a piaci hitelezéshez kapcsolódó állami támogatások és garanciák rendszerében. Az uniós források lehívásához szükséges, Magyar Péter miniszterelnök által jegyzett intézkedéscsomag célja az állami kockázatvállalás csökkentése, a garanciák mértékének az európai uniós átlaghoz való igazítása, valamint a Széchenyi Kártya-program és a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) finanszírozási gyakorlatának átalakítása.

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv mérföldköveinek teljesítése érdekében a gazdasági és a pénzügyi tárcának azonnal meg kell kezdenie

a hitelezési támogatások felülvizsgálatát.

A kormányzat elvárása szerint

az állam a jövőben kevesebb kockázatot vállal át a magánszektortól, a bankoknak pedig lényegesen nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a saját hitelkockázat-értékelésükre.

A vállalkozásokat a legközvetlenebbül a Széchenyi Kártya-program megújítása érinti.

Augusztus végéig megváltoznak

a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+,

a Turisztikai Kártya MAX+

és a Likviditási Hitel MAX+ feltételei.

Ennél a három terméknél a nettó ügyleti kamatot az aktuális 3 havi BUBOR szintjéhez kötik, a korábban kötelezően előírt garanciák igénybevétele pedig ezentúl csak választható opció lesz.

Ezen kívül a kormány még ebben a hónapban 12 800 milliárd forintról 11 200 milliárd forintra csökkenti az idei évre megállapított állami viszontgaranciák felső határát. Az intézkedéssorozatból származó megtakarításokat már a 2027-es büdzsé tervezésekor figyelembe kell venni, a jövő évi garanciakereteket pedig már az új, csökkentett pályához kell igazítani.

A kabinet átvizsgálja az MFB hitelezését támogató állami garanciákat – különös tekintettel a tőke-, kamat- és árfolyamkiegyenlítési rendszerekre –, hogy egy új stratégia mentén fokozatosan kivezesse a felesleges állami garanciavállalást. Ennek érdekében a kormány részletes, évekre lebontott kivezetési ütemtervet készít.

A kabinet a napokban egyeztetéseket kezd az Európai Bizottsággal a garanciavállalások csökkentésének módszertanáról. A folyamat lezárásaként a magyar állam augusztus végéig hivatalosan is kötelezettséget vállal Brüsszel felé az állami garanciák uniós átlagra történő leszorítására, valamint a reformintézkedések végrehajtására.

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