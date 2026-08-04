Döntött Európa legnagyobb bankja: egymilliárd dollárért vesz vissza részvényeket

A HSBC Holdings az elemzői várakozásokat felülmúló, 19,5 milliárd dolláros adózás előtti eredménnyel zárta az idei első félévet, miközben megemelte az éves nettó kamatbevételre vonatkozó előrejelzését, és bejelentette a részvény-visszavásárlási programjának újraindítását.

Európa legnagyobb bankjának féléves nyeresége 23 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi 15,8 milliárd dolláros értéket, így felülmúlta az elemzők által várt 18,9 milliárd dolláros konszenzust is. A meggyőző teljesítmény mögött elsősorban a hitelezési bevételek és a vagyonkezelési díjak növekedése állt, amit az ázsiai piacokra irányuló erőteljes tőkebeáramlás hajtott.

A bank megemelte az idei nettó kamatbevételi várakozását, így a korábbi 46 milliárd dolláros célkitűzés helyett már annak meghaladására számít. A vagyonkezelési üzletág bevételei az első félévben 18 százalékkal bővültek az előző év azonos időszakához képest, ami főként a régió erős piaci teljesítményének köszönhető.

A HSBC emellett egy 1 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot is bejelentett.

Ez az első ilyen lépés azóta, hogy a pénzintézet tavaly év végén közölte a hongkongi Hang Seng Bank teljes tulajdonba vételét. A bank részvényenként 0,1 dolláros második időközi osztalékot is megállapított a májusban teljesített, azonos összegű kifizetést követően. A társaság hongkongi tőzsdén jegyzett részvényei a gyorsjelentés közzététele után 0,8 százalékkal drágultak, amivel új csúcsot értek el.

Georges Elhedery vezérigazgató folytatta a bank működésének egyszerűsítését célzó stratégiáját, amelynek keretében a HSBC értékesítette szingapúri biztosítási, egyiptomi lakossági banki és ausztráliai jelzáloghitel-üzletágát, kivonulva a nem kellően mérethatékony piacokról. Az ázsiai fókuszú átszervezés – amely a vagyonkezelési és a határokon átnyúló banki szolgáltatásokra összpontosít – a kedvező kamatkörnyezettel párosulva láthatóan meghozta a várt eredményt.

A HSBC gyorsjelentése egyben az európai nagybankok erős jelentési szezonjának záróakkordja is volt. A pénzintézetek a jegybanki kamatcsökkentések ellenére is ellenálló kamatbevételekről és élénk kereskedési aktivitásról számoltak be, folytatva a több mint két éve tartó fellendülést a szektorban.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 31. Megszületett a döntés: hatalmas hitelportfóliót értékesít a világhírű bank

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: David Cliff/NurPhoto